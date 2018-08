Disdetta Dazn online e da Sky, come fare senza modulo pdf.

La partita Lazio-Napoli giocata sabato 18 agosto 2018 è stato il primo appuntamento importante per Dazn, il nuovo canale streaming che consentirà di vedere 3 partite a giornata in diretta, più la Serie B al completo. Ma si è trattato di un esordio che ha visto qualche luce e parecchie ombre, viste le segnalazioni di alcuni utenti relative a rallentamenti e improvvise interruzioni. Tutto ciò ha portato molti utenti che stanno sfruttando per il momento il primo mese di prova gratuita a cercare disdetta Dazn, ovvero la procedura più semplice e veloce per disdire l’abbonamento dalla nuova piattaforma. Altri utenti invece continueranno a seguire le partite trasmesse su Dazn, magari associandolo a un abbonamento Sky per vedere la Serie A al completo. Ma andiamo a vedere cosa fare per procedere con la disdetta Dazn online.

Disdetta Dazn online: ecco come fare

Disdire l’abbonamento a Dazn si avvale di una procedura molto semplice, così come al tempo stesso risulta facile abbonarsi. Sono procedure che si fanno semplicemente online, direttamente sul portale della piattaforma. Una volta raggiunto il sito, bisognerà entrare nella sezione del proprio Account e quindi consultare le voci messe a disposizione, fino a trovare l’opzione Disdici l’Abbonamento.

Ricordiamo che il primo mese Dazn lo offre gratuitamente. Dopodiché scatterà il rinnovo in automatico, che ricordiamo avere un costo di 9,99 euro mensili. Per abbonarsi a Dazn bisognerà associare una carta di credito o un conto dal quale saranno prelevati i soldi. La disdetta, entro i limiti di tempo previsti, è completamente gratuita e priva di penali. E ovviamente comporterà anche l’interruzione dei pagamenti tramite carta.

Disdire Dazn online da iPhone: come fare

La procedura può essere effettuata anche tramite dispositivo mobile, sia Android sia iOS. Su quest’ultimo il procedimento risulta differente rispetto ad Android. Servirà recarsi sulla pagina del proprio account e quindi selezionare l’opzione Disdici l’Abbonamento. A questo punto si aprirà una pagina Apple che consentirà la Gestione dei propri abbonamenti. Quindi basterà scorrere verso il basso fino a trovare Dazn e quindi selezionare Annulla Periodo di Prova nel caso si sia nei primi 30 giorni; oppure Annulla Abbonamento, nel caso in cui quest’ultimo sia ancora attivo.

Disdire Dazn da Sky: la guida

Su Sky sarà possibile acquistare dei Ticket, la cui durata è a termine. Si possono ad esempio acquistare ticket da 1 mese, 3 mesi o 9 mesi. Come spiega Sky sul suo sito ufficiale, gli utenti che avranno acquistato un ticket non dovranno preoccuparsi di disdire l’abbonamento. “La visione si interromperà automaticamente senza costi né impegni allo scadere del ticket“.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM