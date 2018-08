Champions League, i playoff di qualificazione in diretta su Sky Sport

Dopo i tre anni in cui è stata trasmessa su Mediaset Premium, la Champions League sarà trasmessa in diretta su Sky per le prossime tre stagioni, a partire da questa.

La pay tv inglese ha dunque recuperato i diritti della competizione europea più famosa ed importante e la trasmetterà ai suoi clienti abbonati, come detto, a partire da questa edizione e fino alla stagione 2020/2021.

Questa settimana si svolgerà l’andata dei playoff di qualificazione alla fase ai gironi, che tra oggi e domani vedrà impegnate ben dodici squadre.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky, compresa la Diretta Gol, la classica panoramica su tutti i match in corso di svolgimento.

Andiamo a vedere il palinsesto completo di questa due giorni di Champions.

L’andata dei playoff di Champions League in diretta su Sky Sport tra oggi e domani

MARTEDÌ 21 AGOSTO ore 20.30

Stella Rossa-Salisburgo (Sky Sport Uno, anche sul digitale terrestre e Sky Sport, canale 252)

Benfica-Paok Salonicco (Sky Sport Football e Sky Sport, canale 253)

Bate Borisov – PSV Eindhoven (Sky Sport, canale 254)

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO ore 20.30



Ajax-Dinamo Kiev (Sky Sport Uno, anche sul digitale terrestre e Sky Sport, canale 252)

Young Boys-Dinamo Zagabria (Sky Sport Football e Sky Sport, canale 253)

MOL Vidi-AEK Atene (Sky Sport, canale 254)

La Diretta Gol sarà invece disponibile sul canale 251.

Ricordiamo infine che è possibile effettuare l’abbonamento a Sky ed usufruire della Champions anche via fibra internet, digitale terrestre e Now TV.

