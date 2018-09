Dove vedere Sampdoria-Napoli in diretta streaming o in TV

Diretta Sampdoria-Napoli. Dove vederla in streaming e TV

Sampdoria-Napoli di domenica sera arriva dopo la spettacolare rimonta napoletana al Milan (da 0-2 a 3-2). Il Napoli ha dimostrato di essere pericolosa e mai doma e una squadra che, se lasciata giocare, è sempre in grado di punirti. La Sampdoria ha invece ciccato l’esordio in Serie A. Sconfitta 1-0 a Udine ha mostrato troppo tardivi segni di risveglio ed è bastato un gol al 9′ di de Paul per farla tornare a Genova con zero punti.

Diretta Sampdoria-Napoli: streaming, video gol e risultato – LIVE

La Samp per muovere la classifica, il Napoli per il punteggio pieno

La Sampdoria, con una gara in meno per i tragici fatti di Genova, ha fallito l’esordio in campionato. Ha perso 1-0, ma al di là del punteggio, ha lasciato il pallino nelle mani dell’Udinese, senza rendersi mai pericolosa per almeno un’ora. L’innesto di Saponara e Kownacki non è bastato a rimontare i bianconeri che hanno abbassato il ritmo e guadagnato i tre punti. Tutt’altro discorso per il Napoli. Punteggio pieno dopo due giornate e due vittorie ottenute in rimonta con Lazio e Milan. Ma soprattutto l’impressione che la squadra partenopea non si arrende fino alla fine. Una caratteristica che fa parte del DNA della sua rivale per eccellenza : la Juventus. Per l’allenatore Ancelotti, anche la soddisfazione di aver messo a tacere chi si lamentava delle prospettive de Napoli. Almeno per ora.

Dove vedere Sampdoria-Napoli

Sampdoria-Napoli si terrà domenica 2 Settembre 2018 alle ore 20.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per assistere al match si dovrà essere abbonati Sky. Infatti la payTV ha l’esclusiva per la diretta, che sarà visibile su Sky Sport. A precedere e di seguito alla gara un ampio pre e post partita. Lo streaming è affidato a SkyGo. Quest’app è gratuita per gli abbonati Sky e consente divedere su smart TV e dispositivi mobili – smartphone, PC, tablet – i contenuti del proprio abbonamento Sky. Se non si è titolari di un abbonamento, comunque, non tutto è perduto. Ci sono molti siti che trasmetteranno Sampdoria-Napoli in streaming. Ovviamente, si parla di streaming legale con immagini in qualità HD. Infatti la differenza con altri siti, illegali, è proprio la qualità delle immagini. Oltre a fatto che non c’è il rischio di vedere sparire le immagini sul più bello perché oscurate dalla Polizia informatica.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM