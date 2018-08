Assunzioni Ryanair 2018: posti e requisiti, le selezioni a settembre

Nuove assunzioni in Ryanair. La nota compagnia aerea sta cercando assistenti di volo.

Il processo di selezione per la scelta delle risorse avviene in giorni specifici, i Cabin Crew Day.

Le selezioni, attualmente, sono aperte anche in Italia. Sono dunque programmate delle giornate di recruiting in cui si svolgeranno i colloqui per diventare assistenti di volo.

Le prossime date programmate in Italia sono le seguenti:

Veneto – Venezia, 5 settembre;

Sicilia – Palermo, 5 settembre;

Piemonte – Torino, 7 settembre;

poi Sicilia – Catania, 12 settembre;

Lombardia – Milano e Bergamo, 14 settembre;

Lazio – Roma, 18 settembre;

Abruzzo – Pescara, 3 ottobre;

Infine Puglia – Bari, 5 ottobre;

Sardegna – Cagliari, 19 ottobre.

In Toscana (Pisa) e in Campania (Napoli) il recruitment day si è già tenuto (30 agosto). Si ricorda che, per sostenere i colloqui, è richiesto un abbigliamento formale. Poi specifica Ryanair, una gonna al ginocchio, con collant color carne e camicia per le donne, pantaloni lunghi e camicia per gli uomini).

Per quanto riguarda i requisiti per partecipare alla selezione:

possesso di passaporto europeo;

altezza minima, proporzionata con il peso, di 157 cm e massima di 188 cm;

età non inferiore ai 18 anni;

inoltre ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;

buone doti natatorie con capacità di nuotare 25 metri senza aiuti;

poi flessibilità e disponibilità a lavorare su turni;

personalità socievole e amichevole;

predisposizione alle relazioni con il pubblico per fornire un eccellente servizio ai clienti;

infine passione per i viaggi e per la conoscenza di nuove persone.

I candidati selezionati parteciperanno ad un corso di formazione gratuito, ricevendo un’indennità giornaliera di 28 euro. Il corso avrà una durata di 6 settimane. Gli idonei al percorso di training saranno assunti come assistenti di volo della compagnia Ryanair.

Infine gli interessati che desiderano partecipare alle selezioni possono inviare la candidatura online sul sito Crewlink nella pagina dedicata ai Recruitment Days.

