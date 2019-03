Calendario GP F1 2019: date, orari e programma delle 21 gare Orari tv e date. Calendario della F1 2019

Il calendario di GP F1 2019 inizierà il 17 Marzo 2019 e terminerà l’1 Dicembre 2019. Dovrà soltanto essere approvato dalla FIA nel Consiglio del 12 Ottobre. Le gare saranno, in totale, 21 con il GP di Monza previsto per l’8 Settembre. Cancellati anche i dubbi sul GP di Germania e su quello del Giappone, che aspettavano conferma. A Hockenheim e Suzuka quindi si correrà. Il GP di Formula 1 inizierà in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi.

GP F1 2019: le date e il programma

Le gare che si affronteranno in questo GP F1 2019 sono, come detto, 21. Si partirà dall’ Australia e ci si fermerà ad Abu Dhabi. Per ora il calendario, sebbene fatto, sembra essere provvisorio poiché in attesa di conferma.

Ecco il programma completo con date e luogo di partenza.

17 Marzo GP Australia, Melbourne;

31 Marzo GP Bahrain, Sakhir;

14 Aprile GP Cina, Shanghai;

28 Aprile GP Azerbaigian, Baku;

12 Maggio GP Spagna, Montmelò;

26 Maggio GP Monaco, Montecarlo;

09 Giugno GP Canada, Montreal;

23 Giugno GP Francia, Le Castellet;

30 Giugno GP Austria, Spielberg;

14 Luglio GP Gran Bretagna, Silverstone;

28 Luglio GP Germania, Hockenheim;

04 Agosto GP Ungheria, Budapest;

01 Settembre GP Belgio, Spa;

08 Settembre GP Italia, Monza;

22 Settembre GP Singapore, Marina Bay;

29 Settembre GP Russia, Sochi;

13 Ottobre GP Giappone, Suzuka;

27 Ottobre GP Stati Uniti, Austin;

03 Novembre GP Messico, Città del Messico;

17 Novembre GP Brasile, San Paolo;

01 Dicembre GP Abu Dhabi, Yas Marina.

GP F1 2019: calendario quasi definitivo

Il calendario del GP F1 2019 sembra ormai definitivo, si aspetta solo l’ ok da parte del Consiglio Mondiale della Fia. Si avrà quindi conferma a Ottobre. Rispetto al calendario di quest’ anno non ci sono molti cambiamenti. In Italia si correrà l’8 Settembre a Monza, a scomparire la cosiddetta “ tripletta” Francia-Austria-Inghilterra di quest’ anno. Estesi anche gli accordi con Germania e Giappone che, dunque, saranno presenti anche nel 2019 rispettivamente il 29 Luglio e il 13 Ottobre.

