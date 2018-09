Diretta Stella Rossa-Napoli: streaming, video gol e risultato (0-0) – LIVE.

Stella Rossa-Napoli: risultato e video gol in streaming. Diretta live

Questa nuova edizione di Champions League 2018/2019 si aprirà con il match Stella Rossa-Napoli. Per i partenopei non è una partita difficile sulla carta, da non prendere comunque sottogamba. Gli uomini di Carlo Ancelotti hanno totalizzato, finora, 6 punti pieni in campionato, ma hanno evidenziato problemi difensivi. Entrambi i match, contro Lazio e Milan, sono stati vinti in rimonta. Belgrado ospiterà la prima partita del girone, per gli azzurri l’obbligo di passare, nonostante le altre squadre.

Dove vedere Stella Rossa-Napoli in diretta streaming o in TV

Diretta Stella Rossa-Napoli: dove vedere la partita

Si tratta di un match che preannuncia un girone molto difficile. Con il club campano i sorteggi non sono stati troppo benevoli. Il Napoli ha infatti trovato Psg e Liverpool oltre alla Stella Rossa. I francesi, vista la qualità del loro campionato e la forza della rosa, hanno il dovere di qualificarsi al primo posto. Il Liverpool viene da una finale persa e la voglia di rifarsi è grandissima. Nel girone non sembra, dunque, esserci nulla di certo.

La partita si giocherà Martedì 18 Settembre alle ore 21:00 a Belgrado, località fredda ma clima da stadio incandescente. La sfida sarà trasmessa su Sky e disponibile per i soli clienti per i canali Sky Sport. Gli stessi abbonati potranno usufruire dello streaming grazie a Sky Go.

Stella Rossa-Napoli: una vittoria per iniziare bene

Per il Napoli questa prima fase di Champions League sembra essere, sulla carta, abbastanza complessa. Sia il primo che il secondo posto non saranno facili da conquistare. Pertanto, il match contro la Stella Rossa potrebbe essere una buona base su cui partire. Mister Carlo Ancelotti ha sicuramente l’obiettivo di centrare, almeno, gli ottavi di finale, arrivare il più lontano possibile. La Stella Rossa non ha molte pretese data la difficoltà del gruppo in cui si trova. La terza posizione vorrebbe dire sedicesimi di Europa League. Buon traguardo per i serbi, contentino per gli azzurri. Per il Napoli la vittoria deve essere l’unica strada. Vincere per iniziare bene.

