Calendario Serie A 2018 2019: date, partite e turni infrasettimanali in Pdf

La Serie A 2018-2019 è già in corso, le 20 squadre italiane si stanno affrontando per portare a casa la vittoria. Il Calendario Serie A vede una pausa tra la terza e la quarta giornata e diversi turni infrasettimanali. Il sorteggio del calendario, che comprende 38 partite per ogni squadra, non è stato clemente con tutti. Molti club hanno dovuto subito affrontare il top del calcio italiano, perdendo punti importanti fin dall’ inizio. Tra le “ big” solamente Inter e Lazio, dopo 2 giornate, sono all’ asciutto (o quasi). Per i nerazzurri 1 punto in 2 partite, per i biancocelesti ancora 0 punti. Ecco il calendario in Pdf.

Calendario Serie A 2018 2019: il punto sugli obiettivi

Il campionato è iniziato il 19 Agosto 2018 e decreterà la fine il 26 Maggio 2019. La Juventus, dopo un mercato strepitoso, rimane la favorita per il titolo. Napoli, Roma e Inter però vogliono restare in corsa fino alla fine. Per i rossoneri, la viola e la Lazio l’ obiettivo sarà la certezza dell’ Europa League e il possibile quarto posto in Champions League. Ci sarà quindi una lotta tra le prime 7-8 in cui ogni punto potrebbe rivelarsi decisivo per l’ esito finale.

La salvezza è un altro punto interrogativo in questa nuova stagione di Serie A. La Spal vuole ripetersi e, anzi fare meglio. Vuole non solo centrare l’ obiettivo salvezza ma farlo anche il prima possibile. Il Chievo è a 0 punti dopo 2 sfide (contro Juventus e Fiorentina) molto difficili. Per le neopromosse gli obiettivi sono differenti. Il Parma, che ha già 4 punti, vuole ristabilirsi nella serie maggiore dopo il fallimento. Empoli e Frosinone dovranno lottare fino alla fine per evitare la Serie B.

Calendario Serie A 2018 2019: alcuni club vogliono tornare a stupire

L’ Atalanta è uno di quei club che si è ormai affermato negli ultimi anni. A discapito di Sampdoria e Udinese che hanno perso posizioni e credibilità. Sia la squadra ligure che quella veneta vogliono tornare a stupire. Non si accontentano più della metà classifica ma vorrebbero leggere di nuovo il loro nome nella parte alta della classifica. Dovranno però fare i conti con squadre agguerrite e pronte a non lasciare nulla al caso. Ad appena 3 giornate di campionato, la Serie A sta già delineando le forze di questa stagione.

