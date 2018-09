Dove vedere Empoli-Lazio in diretta streaming e in TV.

Diretta streaming Empoli-Lazio in TV, dove si vede

Empoli-Lazio metterà a confronto la neopromossa Empoli e la Lazio alla ricerca di un piazzamento Champions. I toscani, freschi di promozione, vogliono tentare di ripetere l’exploit del campionato 2006-07 (settimo posto, 54 punti e piazzamento UEFA). Per i biancoazzurri, invece, il prossimo incontro sarà il primo di un vero e proprio tour de force che la porterà a giocare, fra campionato ed Europa League, 7 partite in meno di un mese.

Lazio: assenti e protagonisti

L’anno scorso la Lazio ha perso il posto in Champions all’ultimo respiro. Un errore di de Vrij (poi passato in nerazzurro) nello scontro diretto ha fatto sì che l’Inter sopravanzasse in classifica i biancoazzurri, che si sono così dovuti accontentare dell’Europa League. Che li vedrà affrontare Marsiglia, Apollon Limassol ed Eintracht Francoforte. Simone Inzaghi dovrà dosare bene le forze: da qui al 7 Ottobre la sua squadra giocherà in media una partita ogni quattro giorni. Un mese di fuoco, con la Lazio che dopo le sconfitte con Napoli e Juventus e la vittoria sul Frosinone, non può permettersi di perdere punti. Dopo la vittoria col Frosinone, Inzaghi ha fatto i complimenti alla squadra, soffermandosi su Correa e Acerbi. Su di loro conterà il mister per l’incontro con l’Empoli, oltre ovviamente a Milinkovic-Savic e Immobile. Ancora out Jordan Lukaku: rientro previsto tra un mese.

L’Empoli punta a una tranquilla salvezza

Bilancio in perfetto equilibrio, in vista di Empoli-Lazio, per la squadra toscana: 1 vittoria, 1 sconfitta e 1 pareggio. Quattro punti in totale che al momento la pongono in posizione migliore dei prossimi avversari, fermi a tre. Ma l’allenatore azzurro Aurelio Andreazzoli sa che sottovalutare Immobile e Co. avrebbe conseguenze fatali. Dopo la promozione in A conquistata l’anno scorso, l’obiettivo dell’Empoli è conquistare la salvezza, meglio se con pochi affanni. Il record di punti della stagione 2006-07, che permise la partecipazione alla Coppa UEFA l’anno seguente, non è cercato disperatamente. Due sono, ad ora, i problemi per il tecnico toscano. L’assenza di Luca Antonelli, vittima di una lesione distrattiva al bicipite femorale destro nella partita con il Chievo, e le condizioni di Maietta. Il suo infortunio è più lieve del previsto: un’elongazione al retto femorale destro. Ma dovrà essere valutato e probabilmente tornerà solo per il match con il Sassuolo.

Dove vedere Empoli-Lazio: Tv e streaming

Empoli-Lazio si giocherà domenica 16 Settembre 2018, alle ore 18. La sede sarà lo stadio Carlo Castellani. La diretta TV è un’esclusiva Sky. Inoltre chi è possessore di un decoder che supporti Sky Q, potrà vedere il match anche con DAZN, a patto di avere un’ottima connessione. E sperando che Dazn abbia superato i problemi che hanno suscitato molte proteste. Altrimenti, per gli abbonati Sky c’è lo streaming assicurato da SkyGo, un’app gratuita che consente di vedere i contenuti del proprio abbonamento Sky anche sui device che supportano una connessione a Internet. Inoltre, si possono utilizzare i servizi di streaming legale di molti siti. Come Now TV, che permette di sottoscrivere contatti, anche brevi, per assistere alle partite. Ma ce ne sono molti altri. La qualità delle immagini è ottima e non si rischia di vedersi interrompere la visione sul più bello, perché oscurata dalle autorità di Polizia.

