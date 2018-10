Diretta Roma-Viktoria Plzen: streaming, video gol e risultato – LIVE (5-0)

Commento di fine partita

Dominio assoluto della squadra giallorossa, la quale ha letteralmente annichilito la squadra avversaria con un risultato complessivo di 5-0, tripletta di Dzeko e reti di Under e Kluivert. Nonostante l’alto numero di gol e occasioni, qualche sprazzo offensivo c’è stato anche dalla squadra ceca, seppur occasioni marginali.

Partita finita! Roma-Viktoria Plzen finisce 5-0! Dominio assoluto dei giallorossi, Dzeko mattatore della partita con una fantastica tripletta, reti anche di Under e Kluivert.

92′ Nei minuti finali, Dzeko firma il 5-0 con una tripletta, corner di Florenzi e stacco imperioso del bosniaco, nulla da fare per Kozacik

92′ GOL ROMA! DZEKO CHIUDE LA PARTITA!

91′ Lancio per Dzeko, Hubnik intercetta in corner

90′ Due minuti di recupero

88′ Ammonizione per Schick, sbracciata su Hubnik

86′ Zaniolo imbuca per Dzeko che viene contrastato da Hubnik

83′ GOL ANNULLATO ALLA ROMA! Fazio colpisce di testa su punizione di Florenzi, ma l’arbitro fischia il fuorigioco

79′ Mischione in area, Zaniolo non trova Florenzi

78′ Cambi esauriti anche per la squadra avversaria, fuori Krmencik e dentro Reznìcek

77′ Kluivert arriva sul fondo, cross neutralizzato da Kozacik

75′ Di Francesco esaurisce i cambi, fuori Kolarov e dentro Luca Pellegrini

74′ Tre nuovi ingressi per Di Francesco, dentro Schick e Zaniolo, fuori Under e Pellegrini

73′ Kluivert firma il 4-0, tiro di Under e tap-in facile per l’olandese

73′ GOL ROMA! SI SBLOCCA KLUIVERT!

71′ Fazio batte di testa da calcio d’angolo, palla fuori

71′ Ancora sostituzione Viktoria Plzen, Ekpai entra al posto di Zeman

69′ OCCASIONE ROMA! Kluivert libera Dzeko, destro deviato dal portiere

68′ Cristante in area per Dzeko, anticipato prontamente da Hejda

67′ Colpo di testa di Fazio su punizione di Pellegrini, tiro bloccato da Kozacik

64′ Sostituzione Viktoria Plzen, Horava lascia posto a Kolar

64′ Rete di Under, sponda di Dzeko e filtrante di Pellegrini che manda il turco davanti al portiere, tiro di sinistro che spiazza Kozacik in uscita

64′ GOL ROMA! UNDER FIRMA IL 3-0!

61′ Kolarov per Dzeko, azione fermata per posizione irregolare

59′ Tiro di Prochazka che finisce dritto tra le braccia di Olsen

57′ Passaggio illuminante di Pellegrini per Under, il quale calibra male il cross ai danni di Dzeko tutto solo al centro

54′ Partita dal ritmo lento, solito possesso della squadra di casa

52′ Ci prova Under di testa su cross di Kolarov, altra occasione sprecata dopo il destro precedente

51′ Giallo per Hejda, fallo su Pellegrini

49′ Tiro potente di Lumbersky che si perde oltre la traversa

48′ Traversone di Kovarik, Jesus spazza lontano

46′ Pericolo proveniente da Zeman dalla corsia destra, Fazio allontana

46′ Partita ripresa, nessun cambio durante l’intervallo

45′ Fine primo tempo. La doppietta di Dzeko decide il match

43′ OCCASIONE ROMA! Pellegrini libera Florenzi davanti al portiere, salvataggio col piede

40′ Doppietta di Dzeko! Under serve in area il bosniaco, il quale controlla di petto e batte a rete con un tiro potente

40′ GOL DELLA ROMA! ANCORA DZEKO!

37′ Under serve Florenzi sulla corsa, cross calibrato male da parte del terzino

35′ Cross di Pellegrini, colpo di testa debole dell’attaccante bosniaco, il portiere avversario fa sua la palla

34′ Lancio per Kluivert, Prochazka interviene con il braccio, ma viene fischiato un presunto fuorigioco alla squadra di casa

32′ Kovarik crossa da sinistra, Olsen smanaccia ma nessuno è lì ad approfittarne

30′ Ancora Pellegrini, stavolta per Dzeko, il quale però viene fermato da Hejda

30′ Pellegrini imbuca per Under, fuorigioco

28′ OCCASIONE ROMA! Under fa partire un tiro da 20 metri, Kozacik rimane fermo

25′ Lancio per Krmencik, Jesus commette fallo e viene richiamato dal direttore di gara

23′ Passaggio per Kluivert dettato da Dzeko, il difensore la intercetta

22′ Possesso palla giallorosso, la squadra avversaria resta a guardare

20′ Cross di Dzeko, l’intervento di Hubnik manda fuoritempo Pellegrini

20′ REZNIK! Colpo di testa largo di poco del terzino ospite

18′ Il Viktoria Plzen prova a riorganizzarsi ma la Roma continua il suo pressing asfissiante a tutto campo

15′ ANCORA DZEKO! Azione rapida da punizione della Roma, la palla filtra per il numero nove che calcia male trovando la parata a terra sicura di Kozacik

12′ KRMENCIK! Cross dall’interno sinistro dell’area di rigore e mancino al lato dell’attaccante ceco

10′ DZEKO! Ancora il bosniaco che va a concludere ancora col mancino, ma il tiro è deviato ed esce di poco

9′ Ci prova il Viktoria Plzen ma la Roma non rischia

8′ Ottimo avvio quello della Roma, che si propone costantemente in avanti ed ha già sbloccato il match

4′ Palla in profondità per Dzeko, il difensore ceco in marcatura sul bosniaco scatta in avanti non seguendolo, diagonale mancino e vantaggio Roma

4′ GOL DELLA ROMA! SI E’ SBLOCCATO DZEKO

3′ Sorpresa Kluivert dal 1′ nella Roma. Titolarità anche per Pellegrini dopo lo strepitoso derby disputato sabato scorso

1′ E’ PARTITA ROMA-VIKTORIA PLZEN

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

Allenatore: Di Francesco

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Zeman, Horava, Kovarik; Krmencik

Allenatore: Vrba

La stagione calcistica sta entrando nel vivo, con campionato e impegni europei a riempire le giornate. La seconda partita della fase a gironi di Champions League vede affrontarsi Roma-Viktoria Plzen. Per i giallorossi dovrebbe essere una passeggiata, la vittoria appare a portata di mano e sarebbe anche utile per non rimanere a secco di punti. La Roma ha esordito con una sconfitta contro i campioni in carica, il Viktoria Plzen ha già 1 punto dopo il match con il CSKA Mosca. Di Francesco deve fare risultato per non ricevere nessuna beffa.

Il Gruppo G non dovrebbe riservare grandi sorprese. Real Madrid e Roma, sebbene partita a rilento, sono le favorite per il passaggio del turno. Tra CSKA e Viktoria si deciderà il terzo posto valido per l’Europa League. Per adesso i giallorossi non possono concedersi cali di concentrazione. Hanno incassato la prima sconfitta contro il Real Madrid per 3-0. Al Bernabeu gli spagnoli sono stati più concreti, ma la Roma non ha affatto giocato male. La squadra ceca invece ha incassato un punto all’esordio, dopo una partita non proprio emozionante.

Il match tra Roma-Viktoria Plzen si giocherà Martedì 2 Ottobre alle ore 21:00, allo Stadio Olimpico. La sfida sarà visibile in tv sui canali Sky Sport, per i soli abbonati. Stesso discorso per quanto riguarda lo streaming, disponibile su Sky Go.

Roma-Viktoria Plzen: un abisso tra le due

Tra Roma e Viktoria Plzen c’è un abisso. La qualità del campionato italiano è nettamente superiore a quello ceco che non rientra nemmeno tra le “leghe” più belle ed emozionanti. L’obiettivo della Roma è quello di qualificarsi tra le prime 3-4 per continuare a giocare la Champions, provare a fare ancora meglio dello scorso anno in Europa, dopo aver sfiorato la finale contro il Liverpool.

Vincere la Coppa Italia sarebbe una bella soddisfazione, arrivando a quota 10. Il campionato dei giallorossi però si è complicato, dopo dei pareggi evitabili ed una sconfitta inaspettata. La squadra di Di Francesco dovrà risalire la classifica a testa bassa. Il Viktoria Plzen si gioca il primo posto nella “liga ceca”, lotta tra il primo e il terzo posto con Slavia Praga e Sparta Praga. La vittoria del campionato è un obiettivo chiaro, cercare di fare bene in Europa è un’ambizione difficile da rendere concreta.

