Loredana Lopiano: Giuseppe Lanteri confessa. La possibile dinamica

Giuseppe Lettieri ha confessato l’omicidio della quarantasettenne Loredana Lopiano, madre della sua ex fidanzata. Il ragazzo, ora in carcere e in attesa del processo, ha inferto alla donna diverse coltellate al collo, sorprendendola sul pianerottolo di casa sua, di mattina presto.

Ai carabinieri, il diciannovenne ha raccontato di essersi recato lì per riappacificarsi con la donna e con la famiglia della ex fidanzata. E’ stata proprio quest’ultima, sentendo le urla della madre, a dare l’allarme. La diciottenne e tuttora in stato di shock e non è ancora riuscita a fornire maggiori dettagli agli inquirenti.

Loredana Lopiano, infermiera e madre di due figlie, è deceduta poco tempo dopo in ospedale.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’omicidio, né i motivi che abbiano spinto Giuseppe a commettere questo folle gesto.

Loredana Lopiano: Giuseppe Lanteri confessa. La vicenda

L’omicidio si è consumato ad Avola, paesino della Sicilia, e il giovane è stato ritrovato dopo due giorni di ricerche mentre si nascondeva in una zona isolata, non lontana però dal centro abitato.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che sia stata la donna stessa ad aprire la porta al suo assassino; intorno alle 7:00 del mattino. Il diciannovenne sapeva che in casa non avrebbe trovato l’ex suocero che, a quell’ora, si era già recato a lavoro.

Loredana Lopiano: Giuseppe Lanteri confessa. Le indagini

Giuseppe Lantieri, dopo aver confessato di aver accoltellato al collo la donna, si è difeso dicendo di essersi recato lì solo per un chiarimento.

Non si esclude la premeditazione, anche se il ragazzo ha sostenuto di non provare rancore verso la madre della ex fidanzata, la quale si è sempre mostrata gentile nei suoi confronti.

Resta da capire come mai, a quell’incontro si sia presentato con un coltello in tasca.

