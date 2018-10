Reddito di cittadinanza: carta bancomat per acquisti, ecco come si usa

Il reddito di cittadinanza riguarderà 6 milioni e mezzo di italiani ha assicurato il vicepremier Di Maio. Ora, però, gli addetti ai lavori si chiedono: se la platea sarà davvero così ampia, quale potrà essere l’importo effettivo? D’altra parte, considerando che, parola sempre di Di Maio, saranno stanziati 10 miliardi, per certi versi i conti non tornano. In pratica, basta fare una semplice operazione: 10 miliardi diviso 6,5 milioni. Il risultato è 1.538 euro l’anno; 128 euro al mese. È chiaro che si tratta di una cifra molto inferiore ai 780 euro promessi dal governo giallo-verde. Inoltre, se dei 10 miliardi stanziati per il reddito di cittadinanza, 2 dovranno andare alla riforma dei centri per l’impiego, il risultato è ancora più basso; 103 euro al mese.

Maggiori chiarimenti di certo arriveranno insieme ai dettagli dell’iniziativa. Nel frattempo, Di Maio ha risposto: “quel numero di 128 euro risulta da una divisione aritmetica ma non è che tutti partono da reddito zero; c’è un’integrazione. 780 euro significa che nessuno potrà guadagnare o avere una pensione minima inferiore a 780 euro”. Detto ciò, se il reddito di cittadinanza dovesse essere corrisposto per intero non potrebbe riguardare più di un milione di italiani. Nel caso di 6 milioni e mezzo di beneficiari, l’assegno non potrebbe superare i 100 euro al mese.

Tuttavia, a integrare i 10 miliardi potrebbero esserci le risorse per il REI (2,2 miliardi) e quelle del Fondo Sociale Europeo alla base del programma Garanzia Giovani. Restano da conoscere anche i requisiti economici (Isee) che permetteranno di accedere all’agevolazione.

Reddito di cittadinanza: l’uso attraverso il Bancomat

Intanto, il viceministro dell’economia 5 stelle Laura Castelli annuncia che lo strumento “principe” per l’utilizzo del reddito sarà il bancomat. Fa anche un esempio la Castelli: “poniamo che qualcuno debba comprare del pane; gli basterà dare il bancomat al fornaio, che riconoscerà il codice della tesserina tramite un apposito software e scalerà la cifra dell’acquisto”. Insomma, nessuno scambio di denaro; “il negoziante riavrà dallo Stato in giornata la cifra spesa dal singolo cittadino, come già avviene ora con i normali acquisti. E le banche di acquirente e venditore non avranno visionato nulla”.

In tal modo, “il reddito sarà tutto destinato al consumo”. “Controllare il modo in cui viene speso e garantire il pagamento dell’Iva” gli altri vantaggi del bancomat, escludendo alcuni circuiti, come quelli delle agenzie di scommesse.

