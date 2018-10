Diretta Udinese-Juventus: streaming, video gol e risultato – LIVE (0-2)

ore 20:00 Match complicato a tratti per la Juventus, contro l’Udinese che in contropiede si è dimostrato davvero pericoloso. I bianconeri continuano la scia di vittorie, che sembra non finire mai. Partita chiusa già nel primo tempo, con le reti di Bentancur e Cristiano Ronaldo, in 4 minuti. La Juve ha comunque continuato a lottare su ogni pallone, anche se il vantaggio era netto, dimostrando la propria interpretazione del match. La corda si è allentata solo nel finale, con l’Udinese che ha aumentato l’aggressività, ma senza trovare la rete.

La Juventus è 1° con 24 punti. L’Udinese è 15° con 8 punti.

Man of the match: Cancelo

La cronaca del secondo tempo di Udinese-Juve

90+4′ Finisce qui la sfida tra Udinese e Juventus. I ragazzi di allegri battono i friulani per 2-0!

90+4′ Giallo per Mandzukic che commette fallo!

90+3′ Cristiano Ronaldo non ha sostegno e prova ad allungare, ma commette fallo ed è punizione per l’Udinese.

90+2′ Fallo di Mandzukic, dopo il recupero di Samir, che viene atterrato. La palla torna all’Udinese ma Stryger Larsen lo regala agli avversari

90+2′ Fallo di Nuytinck che regala una punizione agli avversari.

90+1′ Tentativo di De Paul che calcia, ma Szczesny la para facilmente.

90′ Sono 4 i minuti di recupero in questo secondo tempo!

88′ Allegri reinventa la formazione, spostando Bernardeschi a sinistra con l’inserimento di Barzagli che va a fare il terzino.

88′ Cambio per la Juve: entra Barzagli al posto di Pjanic

87′ Niente contatto falloso per l’arbitro, che lascia proseguire il gioco. Intanto Bernardeschi tenta il tiro ma la palla è intercettata.

86′ Fallo di Teodorczyk, che regala una punizione alla Juve.

85′ Cambio per l’Udinese: esce Lasagna ed entra Viseu

84′ La squadra di Allegri continua a far girare il pallone. Cancelo calcia e c’è doppia deviazione: prima un difensore, poi Scuffet che la manda sulla traversa.

83′ C’è più leggerezza da parte della Juve nella gestione della palla, ma non nel recupero. Chellini intanto subisce fallo ed è punizione per la Juve

82′ Giallo per Lasagna che commette fallo su Bentancur

81′ Fallo contro la Juve, ma l’Udinese riesce poi a ripartire con Lasagna che tenta la conclusione dalla distanza, venendo murato.

80′ Batte Bernardeschi dalla bandierina, ma Nuytinck allontana la sfera

80′ De Paul regala palla all’avversario, ma la palla viene passata male e Samir recuper. C’è poi corner per gli uomini di Allegri.

79′ Giallo per Samir che commette fallo su Bernardeschi

78′ La Juve torna in possesso palla, e l’Udinese conquista un corner lottando.

77′ Pussetto scarica per Stryger Larsen che viene murato. C’è rimessa per l’Udinese che resta lì.

76′ Occasionissima Mandzukic, che riceve palla ma calcia leggermente alto.

75′ Cambio per l’Udinese: esce Barak ed entra Teodorczyk

73′ Occasione Juve! Pjanic passa la palla a Mandzukic, che la mette perfetta per Ronaldo. Scuffet riesce a parare il tiro del n° 7.

72′ Ora tenta l’Udinese con Pussetto che sbomba ma la Juve recupera palla. Bernardeschi rischia, ma riesce a tenere palla.

71′ Occasionissima Juve! Ci prova Mandzukic dopo l’imbeccata di Bernardeschi, ma non trova lo specchio.

70′ Pussetto parte e la mette per De Paul, ma Bernardeschi la recupera. C’è poi un cambio gioco poco efficace per i bianconeri.

69′ Emre Chan attacca e va al cross. Poi CR7 dopo una serie di finte la passa a Bernardeschi che tira. Scuffet inamovibile!

67′ Si fa male Samir nello scontro con Lasagna, per tentare di prendere la palla. Il gioco però riprende con l’uscita dal campo del giocatore.

66′ Occasione Juve! Ronaldo in area combina con Mandzukic, e cerca la conclusione, ma calcia piano e Scuffet la blocca. Mandzukic commette poi fallo.

64′ Cambio della Juve! Esce Dybala ed al suo posto entra Bernardeschi. Si approfitta del gioco pericoloso di CR7 per il cambio.

63′ Emre Chan viene fermato da Stryger Larsen, dopo la scambio Dybala-Ronaldo, che tenta di farla avere al compagno di tacco.

63′ Il pressing di Cancelo costringe De Paul a buttare la palla in fallo laterale. CR7 commette poi fallo, lasciando la palla agli avversari.

62′ Mandzukic atterrato da Nuytinck, che regala punizione alla Juve. Batte Cancelo.

61′ Cambio per l’Udinese! Pussetto entra al posto di Behrami.

60′ Occasione per l’Udinese! Barak calcia di sinistro, ma la sfera esce.

59′ Il dominio continua ad essere della squadra di allegri, che non smette di pressare. Cancelo e Mandzukic non si intendono e l palla torna agli avversari.

58′ Pjanic dalla bandierina per CR7 che vuole l’acrobazia ma fallisce. La palla va tra i piedi di Dybala, che cerca il dribbling e il tiro ma viene murato.

56′ Dybala guadagna una punizione, che batte mandando la palla sul secondo palo per Mandzukic. C’è deviazione e quindi corner

56′ L’iniziativa che i padroni di casa riescono a prendere, costringe la Juve a difendere ma abbassandosi di più.

55′ Scatto di Fofana che avanza, ma Chiellini blocca l’iniziativa dei friulani.

54′ Il portiere della Juve batte la punizione e la palla arriva a Mandzukic, che la passa a Dybala, che dribbla ma calcia male e la butta alta

53′ Corner per l’Udinese battuto da De Paul, ma la palla viene respinta. L’Udinese resta in attacco, ma Chiellini subisce fallo ed è punizione per la Juve.

52′ La Juve si fa vedere avanti, ma l’Udinese riesce a ripartire. Bonucci però chiude.

50′ Giallo per De Paul che commette fallo.

48′ Cancelo commette fallo ai danni di un avversario. Sarà punizione per i padroni di casa.

46′ Si riparte con la Juve in possesso della sfera! Emre Chan entra al posto di Matudi. Un cambio quindi per la Juve.

La cronaca del primo tempo di Udinese-Juventus

45+1′ Finisce qui questo primo tempo, con la Juve in vantaggio di due reti contro l’Udinese.

45+1′ La Juve non demorde, ma è costretta a tornare nelle retrovie per la chiusura dell’Udinese. Dybala cerca poi un varco ma niente da fare.

45′ Ci sarà 1 minuto di recupero in questo primo tempo!

43′ L’Udinese si sbilancia e la Juve cerca di servire CR7 che viene però anticipato. Dybala commette poi fallo e la palla torna ai friulani.

42′ Occasione Udinese! Ci pensa Barak che tira, ma la palla sfiora il palo e finisce fuori.

41′ Mandzukic guadagna il corner. Batte Pjanic per Mandzukic sul primo palo che tenta il tacco, ma c’è deviazione di un difensore dell’Udinese che la lascia a Scuffet.

40′ Cancelo tenta la palla per Dybala ma se la fa scippare. La Juve resta in avanti ma l’azione viene fermata per un fallo ai danni dell’Udinese.

38′ Nonostante il vantaggio la Juve continua a pressare. L’Udinese torna in avanti ma Samir commette poi fallo su Dybala ed è punizione per la Juventus.

37′ Raddoppio Juve! CR7 va di sinistro, dando velocità alla palla, su assist di Mandzukic.

36′ SCUFFET salva la porta! Mandzukic conclude da distanza ravvicinata ma il portiere è preparato. Corner per la Juve

35′ Ora la Juve fa possesso, mantenendo il controllo del gioco.

33′ Goooooool Juve! Cancelo la crossa per Bentancur, che la mette dentro. Il VAR convalida il gol.

32′ Batte De Paul, ma Szczesny la prende al volo e ribatte, creando la ripartenza per il gol

31′ Fofana va per Stryger Larsen, poi la palla arriva a Lasagna che apre per Samir. La palla viene respinta e va in corner.

30′ L’Udinese non trova sbocchi e tenta di aprirsi un varco facendo possesso, ma la palla torna agli avversari.

29′ Barak ferma Alex Sandro, ma si trascina il pallone fuori ed è rimessa per la Juve.

28′ Alex Sandro va di sinistro ma Samir anticipa Bentancur. Ancora niente di fatto.

26′ Pjanic da’ la palla a Dybala che se la allunga e va in percussione, ma viene respinta. Ci pensa Barak, ma la sfera torna a Bentancur, che non riesce a buttarla dentro.

25′ Chiellini commette fallo su Mandragora ed è punizione per i padroni di casa. Si tenta la ripartenza ma invano

24′ Angolo per la Juve dopo il recupero di Samir. Batte Dybala per Ronaldo che viene superato.

22′ La difesa dei friulani è accerchiata dai bianconeri, che cercano la rete in modo insistente.

21′ Batte Pjanic per CR 7 che la fa arrivare a Matuidi cercando il primo palo, ma la palla viene salvata dalla difesa friulana.

20’L’Udinese si abbassa sempre di più. Cancelo scarica a destra per CR7 che subisce fallo ed è punizione per la Juve.

19′ Dybala la mette per Ronaldo, che viene murato, poi la palla arriva a Pjanic che tenta il tiro dalla distanza, mandandola fuori di poco.

18′ Samir è ingabbiato davanti e cade, ma non c’è fallo ai suoi danni. La Juve può così ripartire.

17′ Lasagna parte e crossa ma non c’è nessuno. L’Udinese si riaffaccia davanti, ma Chiellini chiude regalando una rimessa.

16′ Ci prova ancora CR7 che stacca in area avversaria, ma la palla finisce sopra la traversa.

15′ Pjanic la batte corta e Cancelo la crossa in area, ma Nuytinck chiude. Mandzukic intanto commette fallo.

14′ Pallone teso sul secondo palo ma Stryger Larsen non rischia e la mette in corner.

13′ Pjanic steso da Samir: punizione per la Juve

13′ Ripartenza ottima dell’Udinese, con la palla che sembra aspettare Chiellini, superato in velocità però da Lasagna. Il difensore commette fallo.

12′ Occasione Juve! La palla si impenna nell’area avversaria, ma i ragazzi di Allegri non riescono a buttarla dentro.

11′ L’Udinese non supera poco la propria metà campo. La Juve non ha fretta.

10′ Dopo un po’ di possesso per l’Udinese, Alex Sandro la mette bene per Bentancur che l’aggancia, ma Scuffet è pronto.

9′ Scuffet evita il corner, dopo il passaggio di Cancelo a Matuidi. La Juve assedia l’area avversaria.

8′ Pjanic per Alex Sandro che crossa ma c’è Samir, però la Juve non molla. Tutta l’Udinese si chiude nella propria trequarti.

7′ Occasione Juve! Cristiano Ronaldo riceve palla, si gira e tira ma la palla viene deviata, sorprendendo un po’ Scuffet. Corner per la Juve, con la palla che viene messa centrale.

6′ Un’incomprensione di Pjanic con un compagno regala la palla all’Udinese. De Paul per Samir ma la palla termina direttamente sul fondo.

5′ Angolo battuto da De Paul! Palla tesa che viene respinta. E si riparte da Scuffet.

4′ Cancelo dribbla e crossa per Mandzukic, ma Fofana libera. C’è poi il contropiede dell’Udinese, che guadagna angolo.

3′ Cancelo arriva da destra con la palla per CR7, ma l’Udinese copre bene. La Juve con i suoi passaggi veloci crea problemi al gioco degli avversari.

2′ Subito la Juve in avanti con CR7 per Matuidi, ma buona copertura dell’Udinese.

1′ Partiti! Palla all’Udinese!

Diretta Udinese-Juventus: le formazioni ufficiali

L’Udinese sceglie il 4-4-1-1 per la sfida contro la Juventus. Lasagna, giocherà a sorpresa assieme a Barak, che ha recuperato in tempo e soffiato quindi il posto a Pussetto.

La Juve opta invece per il 4-3-3. In attacco restano CR7 con Mandzukic e Dybala, mentre a centrocampo giocherà Bentancur al posto di Khedira, indisponibile per infortunio.

Udinese (4-4-1-1): Scuffet; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora, De Paul; Barak; Lasagna.

Allenatore: Velazquez



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.

Allenatore: Allegri

Udinese-Juventus in diretta streaming: risultato e gol

L’ottava giornata di Serie A 2018/2019 vedrà Udinese-Juventus sfidarsi. Obiettivi differenti e forze in campo completamente diverse, per i friulani sarà difficile contenere la furia juventina. Gli uomini di Velàzquez arrivano da due brutte sconfitte, contro Lazio e Udinese, entrambe per 2-1. Bianconeri che, dopo 7 match, sono a punteggio pieno e vengono da una vittoria, per 3-1, sul Napoli. Stati d’animo diversi per le due compagini, l’Udinese ha bisogno di rialzare la testa, la Juventus vuole continuare la striscia positiva.

Dove vedere Udinese-Juventus in diretta streaming o in TV

Diretta Udinese-Juventus: dove vedere la partita

Probabilmente il ritmo iniziale, frenetico ed entusiasta, ha subito affaticato i giocatori friulani che hanno iniziato a rallentare e a lasciare, qua e là, punti sulla strada. Questo andamento convinto, e vincente, è invece nelle corde della Juventus che non sente affatto la stanchezza. La classifica parla chiaro, l’Udinese è 14esima a 8 punti, con 8 reti fatte e subite. Gli uomini di Max Allegri sono invece primi, in solitaria, a 21 punti. I bianconeri hanno già siglato 16 reti, subendone 5. I campioni in carica non sembrano soffrire la stanchezza o i frequenti “esperimenti” di modulo e di rosa del tecnico. Per l’Udinese si prevede una partita dura, di contenimento e di carattere, l’obiettivo è quello di stupire e bloccare l’armata bianconera.

La partita tra Udinese-Juventus si giocherà Sabato 6 Ottobre alle ore 18:00, allo Stadio Friuli di Udine. Il match sarà visibile in tv sui canali Sky Sport per gli abbonati. In streaming grazie a Sky Go.

Udinese-Juventus: è tempo di pensare in grande

Nonostante i passi falsi e gli ultimi stop in campionato, Velàzquez ha buoni piani per la sua squadra. Riportare l’Udinese ai piani alti della classifica e farla riaffacciare in Europa sarebbe motivo di grande crescita ed orgoglio. La spinta di De Paul (finora il più propositivo dei suoi), Fofana e Lasagna potrebbe rivelarsi fondamentale per la scalata, in questo momento lunga e difficile.

La Juventus vuole ipotecare, già da subito, lo scudetto. Si tratterebbe dell’ottavo campionato consecutivo, stuzzica anche l’idea di accalappiarsi la quinta Coppa Italia di fila. Il sogno Champions League, invece, inizia ad essere una realtà. Appare quasi come un obiettivo più nitido, più vicino, più concreto. Dopo averci provato, ed esserci quasi riusciti, i bianconeri hanno chiamato i rinforzi e gli arrivi stellari di questa estate (come un certo Cristiano Ronaldo) stanno dando i loro frutti. La Juventus vuole vincere tutto, senza farsi scappare nessuna occasione. Per entrambi i club, è tempo di pensare in grande, più di quanto già facciano.

