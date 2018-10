Diretta Torino-Frosinone: streaming, video gol e risultato finale (3-2)

Il commento finale di Torino-Frosinone

Il Torino ottiene la seconda vittoria consecutiva battendo 3-2 il Frosinone dopo un secondo tempo di pura sofferenza.

Primo tempo a senso unico con solo i granata in campo.

Nel secondo, dopo il due a zero, il Frosinone si scatena agguantando il pareggio nel giro di pochi minuti.

Il Toro non ci sta e grazie ad un gran gol segna il definitivo vantaggio condannando i ciociari al forcing finale.

Proprio il finale è stato convulso da ambo le parti ma il risultato non è cambiato, consentendo al Torino di salire a quota 12 punti in classifica, mentre il Frosinone resta ancorato a 1, nonostante oggi meritasse qualcosina di più.

Da capire se Stirpe stavolta esonererà davvero Longo, visti i risultati scadenti in questo avvio di stagione.

Man of the match: Alex Berenguer

Anche per stasera è tutto, grazie a chi ha seguito la nostra diretta LIVE, buon proseguimento!

La cronaca del secondo tempo di Torino-Frosinone

90+4′ PEZZUTO FISCHIA LA FINE! TORINO BATTE FROSINONE 3-2. A tra poco per il commento finale

90+3′ ZAZA! Finta col destro, tiro mancino ma Sportiello si oppone grandiosamente

90+2′ Zampano interviene di testa su cross a campanile ma Sirigu blocca facilmente in presa alta

90+1′ Ultime chance per gli ospiti di agguantare il pareggio e soprattutto per Longo di salvare la panchina

90′ QUATTRO MINUTI DI RECUPERO

88′ IL FROSINONE SPRECA UNA GROSSA CHANCE! N’Koulou perde malamente palla in mediana, tre contro due frusinate, Chibsah rallenta, serve Perica che calcia su Sirigu

87′ NEL TORINO SORIANO ENTRA PRENDENDO IL POSTO DI MEITE’

86′ Finale convulso all’Olimpico

85′ ULTIMO CAMBIO FROSINONE: LONGO SI SBILANCIA INSERENDO SODDIMO PER KRAJNC

84′ LUKIC! Contropiede Toro, Parigini fugge servendo Lukic che davanti a Sportiello gli calcia addosso

83′ PERICA! Discesa di Vloet a sinistra, palla in mezzo per Perica che calcia ma Berenguer fa un miracolo e mette in corner contrastando l’attaccante ospite

82′ Il Frosinone prova gli assalti finali

81′ MEITE’ fa fallo, si innervosisce, calcia il pallone e viene AMMONITO

80′ CAMBIA ANCHE IL TORINO: LUKIC SOSTITUISCE BASELLI

78′ DOPPIO CAMBIO FROSINONE: OUT CAMPBELL E CIOFANI, IN VLOET E PERICA

77′ TRAVERSA DI N’KOULOU! Gran cross di Berenguer, sponda involontaria di Parigini per N’Koulou che da due passi calcia sulla traversa

75′ Quindici minuti più recupero e match davvero bello in questa ripresa

73′ PARIGINI! Tentativo dell’ex Benevento bloccato facilmente a terra da Sportiello

72′ Parigini crossa in mezzo, rimpallo Zaza-Salamon, il difensore mette fuori in scivolata con la deviazione di Baselli, Berenguer arriva e insacca con un gran tro a giro di destro

72′ GOLAZO DI BERENGUER! 3-2 TORINO!

69′ IZZO segna e si leva la maglia, ma Belotti era in offside. Gol annullato e AMMONIZIONE del difensore per l’esultanza

68′ 1° gol in campionato per Goldaniga, che non segnava dallo scorso dicembre quando ancora giocava col Sassuolo, 2° per Ciano dopo quello su rigore di settimana scorsa contro il Genoa

66′ Match ora bellissimo, il Torino si è sciolto dal nulla, il Frosinone ci ha creduto ed ha trovato l’insperato pareggio dopo il doppio svantaggio iniziale. NEL FRATTEMPO PARIGINI HA PRESO IL POSTO DI OLA AINA. Torino a trazione anteriore

65′ Splendido cross col mancino dalla fascia destra di Campbell, stacco bellissimo di Ciano e pareggio clamoroso del Frosinone

64′ HA PAREGGIATO IL FROSINONE! CAMILLO CIANO!

63′ ANCORA FROSINONE! Altra punizione di Ciano dalla trequarti sinistra messa benissimo in mezzo ma nessuno per poco ci arriva

62′ Il Frosinone ha dunque riaperto il match seppur in maniera fortunosa

61′ Si scalda il match. AMMONITO KRAJNC per una spinta su Zaza

60′ SIRIGU lamenta un fallo di Chibsah nei suoi confronti sul corner che ha portato il gol e viene AMMONITO per proteste

59′ Angolo di Ciano lungo verso la porta, Sirigu esce male, Ciofani calcia in caduta e trova la deviazione sulla linea di Goldaniga

58′ GOL DEL FROSINONE! GOLDANIGA!

55′ GOLDANIGA VICINO AL GOL! Ciano calcia una punizione dalla trequarti mancina, la palla passa trovando la testa del difensore ciociaro che manda però alto non di molto

53′ HALLFREDDSON interviene in maniera scomposta su Meitè e si becca il CARTELLINO GIALLO

51′ 1° gol in campionato anche per Baselli, che non segnava dallo scorso maggio. Ultimo gol contro il Genoa

50′ MEITE! Tiro dalla distanza del mediano granata ma Sportiello dice di no respingendo in tuffo

49′ Continua il buon momento di Zaza che ha messo lo zampino su entrambi i gol

48′ Break di Ola Aina sulla destra, la palla arriva a Zaza che calcia trovando la respinta di piede di Sportiello che non può nulla sul tap-in di Baselli

47′ HA RADDOPPIATO IL TORINO! BASELLI!

46′ RIPRENDE IL MATCH! Possesso frusinate

La cronaca del primo tempo di Torino-Frosinone

45+1′ SQUADRE AL RIPOSO! Vantaggio meritato dei granata. A tra poco per la ripresa

45′ UN MINUTO DI RECUPERO

43′ Ultime fasi della prima frazione, ancora predominio territoriale del Torino

40′ Arbitraggio molto all’inglese, forse anche troppo, dell’arbitro Pezzuto fino a questo momento

39′ Bel triangolo fra Ciano e Ciofani col prima che calcia, però male, regalando palla a Sirigu

34′ Bell’assolo tra le maglie ospiti di Ola Aina, chiuso correttamente al limite dell’area di rigore

33′ Cupa la faccia del presidente del Frosinone Maurizio Stirpe, presente sulle tribune dell’Olimpico di Torino

30′ Mezzora in corso. Decide fin qui il gol di Rincon, che non segnava dallo scorso dicembre alla Lazio

26′ Prima azione pericolosa dei ciociari, Baselli chiude bene in corner

25′ Continuano a macinare gioco i padroni di casa, Frosinone in bambola

22′ Sponda di Zaza, Rincon prende palla e calcia da lontano nell’angolino basso destro laddove Sportiello non può arrivare. Vantaggio meritato dei granata

21′ NEANCHE IL TEMPO DI DIRE CHE CI SON STATE POCHE OCCASIONI CHE E’ ARRIVATO IL GRAN GOL DI RINCON! 1-0 TORO

20′ Match dai ritmi discreti fin qui ma unica occasione nitida il palo di Belotti al 7′ di gioco

17′ Il Torino mantiene tranquillamente il pallino del gioco in mano, Frosinone schiacciato in difesa

12′ Qualche minuto fa Rincon ha perso sangue dopo aver ricevuto un colpo da Chibsah ma sembra essersi risolto tutto per il meglio

11′ CIANO entra male su N’Koulou e si becca il primo CARTELLINO GIALLO del match

10′ BELOTTI! Prima prova a servire Zaza sulla corsa, il pallone sbatte su un difensore ospite tornando sui suoi piedi: tiro da lontano lento e sul fondo

9′ Tornando ai due grandi ex, per Moreno Longo, torinese di nascita, passato in granata da calciatore prima ( ha vinto il Torneo di Viareggio nel 1995) e da allenatore delle giovanili dopo (1 campionato Primavera e 1 Supercoppa Italiana nel 2015). Per Molinaro quattro stagioni dal 2014 al 2018 e un bottino totale di 101 presenze e 2 gol, uno dei quali in Europa League

7′ PALO DI BELOTTI! Ola Aina serve il Gallo che incrocia col destro scheggiando il palo alla destra di Sportiello

5′ I due grandi ex di serata sono entrambi dei laziali: mister Moreno Longo e Cristian Molinaro

3′ Torino subito in pressione sul Frosinone

1′ L’ARBITRO PEZZUTO DA VIA AL MATCH! Primo possesso del Torino che attacca da destra a sinistra. Completino granata casalingo per i ragazzi di Mazzarri, bianco da trasferta per quelli di Longo

20:30 Le squadre scendono in campo in questo momento

20:25 Il Torino si presenta a questa sfida con una posizione di classifica sufficiente ma non ottimale. Il Frosinone ha bisogno quasi disperato di punti; se i ciociari dovessero perdere anche stasera, mister Moreno Longo potrebbe essere esonerato

20:21 Gentili lettori buonasera e benvenuti alla diretta LIVE di Torino-Frosinone, anticipo valido per l’8a giornata di Serie A

Le formazioni ufficiali di Torino-Frosinone

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Berenguer, Rincon, Meité, Ola Aina; Baselli; Zaza, Belotti

Allenatore: Mazzarri

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnic; Zampano, Halfredsson, Cibsah, Molinaro; Ciano; Ciofani, Campbell

Allenatore: Longo

La preview di Torino-Frosinone

Il 5 Ottobre allo Stadio Olimpico Grande Torino si terrà il match tra i granata di Walter Mazzarri e il Frosinone di Moreno Longo, valido per l’anticipo dell’ottava giornata del Campionato di Serie A. Sarà una sfida tra due squadre con medesimi obiettivi: sia i granata che i ciociari puntano a rimanere nel massimo campionato anche per la prossima stagione. Gli uomini di Moreno Longo cercano la loro prima vittoria, visto che hanno iniziato la stagione in modo a dir poco deludente: se venerdì non arriverà la prima vittoria del campionato, Longo rischia che il presidente Stirpe lo accompagni alla porta.

Diretta Torino-Frosinone streaming, video gol e risultato- LIVE: Come arriva il Torino

Gli uomini di Walter Mazzarri arrivano alla prova dell’Olimpico con all’attivo due vittorie, tre pareggi e due sconfitte: al momento la loro situazione in classifica è in piena zona salvezza: i granata si trovano a nove punti insieme a Milan e Spal.

Diretta Torino-Frosinone streaming, video gol e risultato-LIVE: Come arriva il Frosinone

Gli uomini di Moreno Longo si presentano alla sfida di venerdì prossimo con i granata in piena crisi di prestazioni e risultati: al momento infatti non hanno ancora vinto, totalizzando un pareggio e sei sconfitte. Situazione di classifica disastrosa, che li vede penultimi ad un punto davanti al Chievo.

Diretta Torino-Frosinone streaming, video gol e risultato-LIVE: Probabili formazioni

I granata con tutta probabilità giocheranno con un 3-5-2, di conseguenza l’undici titolare potrebbe essere composto da Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Aina, Baselli, Rincon, Soriano, Berenguer; Belotti, Iago Falque: ballottaggio per il posto tra titolare tra Soriano e Meite ( favorito Soriano ) e tra Iago Falque e Zaza ( favorito Iago Falque ). Indisponibili per infortunio Ansaldi, De Silvestri e Lyanco.

I ciociari potrebbero adottare un 3-5-2, l’undici titolare potrebbe essere composto da Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibash, Hallfredsson, Soddimo, Molinaro; Ciano e Ciofani: ballottaggi per il posto da titolare tra Soddimo e Campbell ( favorito Soddimo ) e tra Ciofani e Perica ( favorito Ciofani ). Indisponibili per infortunio Ardaiz, Paganini, Dionisi, Gori e Maiello.

Diretta Torino-Frosinone, dove vederla in streaming o TV

L’anticipo del venerdì dell’ottava giornata del campionato di Serie A potrà essere vista dagli abbonati Sky con pacchetto Sport o Calcio attivo tramite i canali fibra, satellite e digitale terrestre, oppure in streaming su SkyGo, attivabile gratuitamente da clienti Sky da più di un anno. In alternativa la partita sarà visibile su NowTV: per ulteriori informazioni sulla TV in streaming di Sky, fruibile senza contratto e senza vincoli , consultate questo articolo.

