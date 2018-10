Diretta Milan-Olympiakos: streaming, video gol e risultato – LIVE (0-1)

Diretta Milan-Olympiakos: streaming, video gol e risultato – LIVE

16′ Primo gol nella fase a gironi, il quarto totale nella competizione quest’anno per Guerrero, ex attaccante del Leganés

15′ Cross splendido dalla sinistra di Koutris, Guerrero anticipa Zapata e insacca con un bellissimo colpo di testa. Greci in vantaggio al primo affondo

14′ VANTAGGIO OLYMPIAKOS! GUERRERO!

12′ I ritmi, in questo avvio di match, non sono alti

9′ I rossoneri provano a fare il ritmo della partita manovrando da dietro

7′ ANNULLATO UN GOL AL MILAN! Cross dalla destra col mancino di Suso, Bonaventura impatta col pallone di testa, interviene Castillejo che insacca ma era in offside. Probabilmente senza il suo tocco sarebbe stato comunque gol, però valido

6′ Gattuso che propone dall’inizio Higuain, reduce da un infortunio muscolare che gli ha fatto saltare le ultime sfide

4′ Addirittura, per l’Olympiakos, un undici titolare completamente diverso dall’ultimo proposto in campionato nella sfida persa contro il PAOK Salonicco

1′ AL VIA MILAN-OLYMPIAKOS. Primo possesso del Milan, che attacca da destra a sinistra in completo rossonero. Tenuta bianca per i greci

18:53 Squadre in campo! A breve si parte

18:50 Gentili lettori buonasera e benvenuti alla diretta LIVE di Milan-Olympiakos

Le formazioni ufficiali di Milan-Olympiakos

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Castillejo

Allenatore: Gattuso

OLYMPIAKOS (4-2-3-1): José Sà; Torosidis, Roderick, Cisse, Koutris; Natcho, Guilherme; Fetfatzidis, Touré, Leiva; Guerrero

Allenatore: Martins

I rossoneri provano a bissare il successo in terra lussemburghese contro il Dudelange.

Il Milan può arrivare a punteggio pieno prima della sfida decisiva contro il Betis de Sevilla, guidato dalla leggenda Joaquín. Prima, però, c’è da affrontare l’ostica formazione greca dell’Olympiakos.

Diretta Milan-Olympiakos: come arrivano i rossoneri

La squadra di Rino Gattuso sembra possa aver trovato, finalmente, la quadratura del cerchio.

Dopo il perentorio 4-1 rifilato al Sassuolo al Mapei Stadium, i diavoli cercheranno di incassare l’intera posta in palio, sospinti dal pubblico di San Siro. Dopo la sconfitta con il Napoli, il Milan non ha visto ulteriori cadute.

Ciò nonostante, c’è da dire che il livello degli avversari è stato, finora, largamente alla loro portata.

I tre pareggi consecutivi in campionato con Cagliari, Atalanta ed Empoli avevano fatto suonare un campanello d’allarme.

Vedremo se di fronte a un avversario dal passato glorioso – ma di certo non al livello degli antichi fasti – si potrà archiviare definitivamente la crisi di risultati della squadra meneghina.

Diretta Milan-Olympiakos: come arrivano i greci

L’Olympiakos cerca riscatto: dopo la prima caduta in Super League e la perdita della prima posizione a vantaggio del PAOK di Salonicco, i biancorossi provano a rialzare immediatamente la testa.

Dopotutto, 4 vittorie e 1 sconfitta – contro una diretta concorrente per il titolo – è un bottino di tutto rispetto. Anche il pareggio alla prima di Europa League contro un buon Betis rimarca il positivo avvio di stagione dei biancorossi.

Dove vedere in diretta Milan-Olympiakos in tv o in streaming

Per chi volesse vedere i rossoneri in azione contro i greci dell’Olympiakos, c’è l’opportunità di seguire il match direttamente su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), e sul canale Sky Sport 252 (satellite e fibra).

Ovviamente, per chi dispone di un abbonamento Sky, si può seguire il match non solo in tv ma anche in streaming, attraverso la nota piattaforma e applicazione SkyGo.

Per chi non avesse un abbonamento Sky, c’è la possibilità di un acquisto singolo attraverso NowTV

Le probabili formazion di Milan-Olympiakos

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Castillejo. Allenatore: Gattuso.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Gianniotis; Torosidis, Meriah, Cissé, Koutris; Guilherme, Natcho; Feftatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero. Allenatore: Martins.

