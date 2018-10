Contatore Enel nuovo: costo, allaccio e istruzioni. Come funziona

Istruzioni contatore Enel 2G, come funziona

In arrivo i contatori Enel di nuova generazione Open Meter. Un’operazione lunga e complessa, ma che non comporterà alcun costo per le famiglie. Inoltre, non dovrà essere fatto nessun particolare lavoro per installarli. Infatti, i nuovi contatori hanno le stesse misure di quelli vecchi: bisognerà solo smontare questi ultimi, montare gli Open Meter per poi collegarli alla rete di distribuzione e all’impianto casalingo.

Inoltre, da sottolineare la caratteristica più interessante degli Open Meter: adesso, i dati verranno inviati con regolarità a un server, per cui non è più necessaria la lettura da parte di un operatore. Quindi, la raccolta dei dati sarà resa molto più veloce. Però, c’è di più: con il nuovo contatore si eviteranno gli errori umani. Insomma, addio alle letture mensili e ai tagliandi Enel attaccati alle porte.

Contatore Enel: eviterà gli errori nella lettura

In pratica, i nuovi contatori saranno in grado di fornire all’azienda ma anche all’utenza tantissime informazioni per rendere più consapevole il proprio rapporto con i consumi. Per esempio, i tempi di utilizzo. È inutile sottolineare quanto ciò potrebbe aiutare a ridurre gli sprechi ed a un miglioramento delle proprie abitudini d’uso dell’energia; per farla breve, a pagare bollette meno salate. Tanto più che gli Open Meter sono progettati per connettersi con gli impianti domotici: un aspetto che permetterà di ottimizzare al massimo il proprio piano tariffario.

Tuttavia, anche le aziende dell’energia usufruiranno di tutta una nuova gamma di possibilità. Una volta che verrà garantire l’accesso ai dati esatti dei consumi, potranno essere elaborate delle tariffe personalizzate in base alle necessità degli utenti. Non è un caso che tra i primi cambiamenti dovuti all’aggiornamento dovrebbe esserci l’abbandono delle fasce orarie. In breve, l’unico parametro che in questo momento permette di diversificare le offerte.

