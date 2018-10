Contributi e pensioni Inps 2018: truffa rimborso conto corrente

Rimborso Inps, la truffa colpisce il conto corrente

, come funziona

Banche (qui l’ultimo caso riguardante Intesa Sanpaolo) e Poste Italiane mettono frequentemente in guardia i loro correntisti dai tentativi di truffa. Questa volta è toccato all’Inps avvisare gli utenti dei rischi conseguenti ai tentativi di truffa sempre più diffusi. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in un comunicato ha scritto di essere “venuto a conoscenza di diversi tentativi di truffa ai danni degli utenti”.

Contributi e pensioni Inps 2018, Inps: attenti a mail e telefonate

L’Inps ha anche spiegato con quali modalità si è tentato di truffare i cittadini. Parlando dei vari tentativi l’Inps ha scritto: “alcuni hanno preso la forma di false email aventi a oggetto rimborsi contributivi. Altri di telefonate da parte di sedicenti funzionari INPS che comunicavano la restituzione all’utente di somme non dovute. In tutti i casi, il fine fraudolento è quello di ottenere dati bancari e personali”.

Contributi e pensioni Inps 2018, Inps: info solo tramite sito

Visti gli episodi l’Inps ha ricordato che l’unico link per accedere alle informazioni, ai servizi e alle prestazioni dell’Istituto è quello del sito ufficiale e di conseguenza “qualsiasi link difforme da quello citato è da ritenersi non valido”.

In più ha specificato che “non acquisisce, né telefonicamente né via email ordinaria, le coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a qualsivoglia informazione finanziaria relativa agli assistiti”.

Infine l’Inps ha precisato di aver segnalato “tale fenomeno alle autorità competenti e invita i propri utenti a non dare seguito a nessuna richiesta che arrivi per email non certificata, per telefono o tramite il porta a porta”.

Cosa è consigliabile per il cittadino fare in casi come questi? Ignorare le comunicazioni e nel caso inoltrare una copia alle autorità competenti avvisano lo stesso Inps.

