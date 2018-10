Dove vedere Roma-SPAL in diretta streaming e in TV

Dove vedere Roma-SPAL in diretta streaming e in TV

Roma-Spal: dove vederla in streaming o TV

I giallorossi reduci da 3 vittorie consecutive contro l’ex squadra-sorpresa del campionato: Roma-SPAL del 20 Ottobre si può sintetizzare così. La Roma sembra aver trovato la quadra e dopo la sconfitta col Bologna (2-0) ha ottenuto 3 vittorie consecutive. La SPAL, dopo un avvio promettente, è incappata in 4 sconfitte consecutive che ne hanno minato la posizione in classifica (ora sono 14simi a 9 punti). Urge ritrovare il gioco perduto, per evitare di ritrovarsi in acque pericolose.

LEGGI ANCHE: Offerte Now Tv calcio: Serie A e Champions League in streaming. I pacchetti

Roma-SPAL: nei capitolini De Rossi è out

Brutte notizie per la Roma: sempre più esigue le speranze di vedere Daniele De Rossi in campo. Il capitano giallorosso si è procurato la frattura della falange prossimale del quinto dito del piede sinistro. Sta lavorando a parte a Trigoria con Kolarov e Pastore. Dovrebbe essere comunque disponibile per la partita di Champions League contro il CSKA Mosca. Per mantenere al top la condizione dei giocatori liberi da impegni con le Nazionali, Eusebio Di Francesco ha organizzato una partita con la Lupa Roma, allenata da Marco Amelia. L’amichevole si è conclusa con la vittoria dei capitolini 3-2, con il primo gol giallorosso di Coric.

Roma-SPAL: per gli estensi, nelle prossime quattro partite, romane e scontri diretti

La SPAL non ha mantenuto le promesse di inizio campionato quando si era portata fra le primissime in classifica. Le ultime quattro partite si sono risolte in altrettante sconfitte, anche se bisogna dire che le ultime due contro Sampdoria e Inter sono apparse immeritate. I ferraresi hanno imparato a caro prezzo che in Serie A la minima distrazione può costare cara. Il prossimo ciclo di quattro partite è intenso: oltre a Roma-SPAL del 20 Ottobre, ci sarà il Frosinone a Ferrara, poi la Lazio a Roma, per finire con il Cagliari in casa. Due impegnative trasferte, ma anche due incontri casalinghi alla sua portata, che potrebbero metterla in posizione di sicurezza.

“Loro sono straordinari, fortissimi, sono partiti per primeggiare in campionato e in Europa. Sarà un altro esame per noi ma siamo sereni“, ha detto il mister Leonardo Semplici sul prossimo impegno contro la Roma. “Siamo convinti di poter fare una bella gara e mettere in difficoltà i giallorossi”.

Dove vedere Roma-SPAL, 9a giornata di Serie A

Roma-SPAL è in programma allo stadio Olimpico di Roma sabato 20 Ottobre alle 15.00.

La diretta del confronto fra capitolini e ferraresi è un’esclusiva Sky che lo trasmetterà su Sky Sport Serie A (canale 253). Gli abbonati Sky, per lo streaming, potranno contare sull’app gratuita SkyGo, che permette la visione del contenuto dell’abbonamento Sky anche sui device mobili (smartphone, PC, laptop, tablet) e sulle Smart TV. I non abbonati Sky possono sfruttare i siti che forniscono servizi di streaming delle partite di Serie a e di altri eventi sportivi. Sono ovviamente siti di streaming legale, caratterizzati da un’ottima qualità audiovideo e da una connessione stabile.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM