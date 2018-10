Dove vedere Juventus-Genoa in diretta streaming e in TV

Juventus-Genoa: dove vederla in diretta streaming o TV

In attesa di Juventus-Genoa, i bianconeri hanno dovuto affrontare una serie di problemi e polemiche. Quella che ha avuto maggiore esposizione mediatica è certamente legata all’accusa di violenza sessuale rivolta a Cristiano Ronaldo, episodio risalente a nove anni fa a Las Vegas. CR7 non sembra averne risentito molto: ha fornito una buona prestazione a Udine, condita da un suo gol. Ma certo che le polemiche non fanno bene e destabilizzano l’ambiente. Il match col Genoa sarà l’occasione per tornare a parlare solo di calcio?

Juventus-Genoa: Juve, obiettivo Champions ma testa al Genoa

La Juve cerca comunque di non farsi travolgere dalle troppe polemiche di questi giorni. Primi e a punteggio pieno, i bianconeri sono attesi dal match contro il Genoa, ma quel che attira l’attenzione dei tifosi è il prossimo match di Champions League contro il Manchester United all’Old Trafford il 23 Ottobre.

Del resto Max Allegri crede alla Champions: “Dopo 7 scudetti e 4 coppe Italia consecutive, puntiamo all’Europa. La voglia di vincere la Champions c’è, siamo partiti bene, adesso bisogna continuare“. Queste le parole del mister, che non si è tirato indietro neanche davanti al “Caso Ronaldo“:”Ho già risposto in conferenza e in diverse altre occasioni su questa questione, credo ora sia giusto parlare di altre cose, va gestito normalmente facendogli sentire nostra vicinanza“.

A proposito di Juventus-Genoa, due notizie: la prima è la ritrovata disponibilità di Douglas Costa, la seconda è che lo stadio resterà con la curva chiusa. E’ stato respinto il ricorso della Juventus alla Corte sportiva d’Appello, che anzi ha aggravato la sentenza di primo grado, chiudendo la curva – ma con la condizionale – anche per la partita contro il Cagliari. Decisione imprevista per la Juve anche perchè di solito la Corte d’Appello non aggrava mai una sentenza.

Juventus-Genoa: Il Grifone confida in Piatek

Travolta dall’improvviso – e inatteso – esonero di Davide Ballardini, i rossoblù si preparano a Juventus-Genoa sotto la guida di quell’Ivan Juric al terzo ritorno in rossoblu, dove la passata stagione era stato sostituito proprio da Ballardini.

Questo ha scatenato i tifosi decisamente dalla parte del tecnico sollevato dall’incarico e ostili al presidente Preziosi – che avrebbe definito “scarso” Ballardini – contestato anche durante la partita della Nazionale contro l’Ucraina. Per la trasferta di Torino si punta su Piatek, che ha segnato anche in nazionale nel match perso dalla sua Polonia contro il Portogallo.

L’attaccante polacco ha già 9 gol al suo attivo in Serie A e finora ha segnato in tutte le prime sette partite: gliene mancano tre per eguagliare il record di Batistuta, a segno nelle prime undici partite di campionato. Continuando così, sarà il pezzo pregiato del mercato genoano: per lui, in corsa Juventus, Napoli e Bayern. La sua quotazione base è di circa 40 milioni per il momento.

Dove vedere Juventus-Genoa, 9a giornata di Serie A

Juventus-Genoa è valida per la nona giornata di campionato. Il calcio d’inizio sarà dato alle ore 18.00 di sabato 20 Ottobre. Location del match è l’Allianz Juventus Stadium di Torino.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport Calcio su canale 253. Passando alla visione in streaming della sfida di Torino, SkyGo è l’opzione più logica per gli abbonati Sky. In alternativa, se non si è titolari di una membership con la Pay-Tv di Murdoch, si possono ricercare in rete tutti i siti che offrono servizi di streaming delle partite, avendo però l’attenzione di scegliere siti di streaming legale. In questo modo si godrà di prestazioni di alta qualità sia come immagini – in HD – sia come audio e stabilità della connessione.

