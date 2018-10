Diretta Roma-SPAL: streaming, video gol e risultato finale (0-2)

Il commento finale di Roma-SPAL

Una Roma troppo brutta per essere vera apre con una sconfitta meritata la 9a giornata di Serie A. In questo pomeriggio romano abbiamo assistito ad una partita strana, con la SPAL che porta via i tre punti dopo aver giocato una partita d’attesa, riuscendo a ribaltare la resistenza nei momenti giusti.

La Roma ora deve rifarsi immediatamente in Champions martedì, sempre qui all’Olimpico, contro il CSKA Mosca. Il non sfruttare le diverse occasione capitate nell’arco dei novanta minuti ha fregato i giallorossi, che hanno disputato la loro peggior partita stagionale fino ad oggi.

Dopo quattro sconfitte consecutive, gli estensi tornano a fare punti dopo averli meritati, ma non trovati, contro Sampdoria e Inter nelle ultime due prima della sosta. Davvero ottima la gestione del match di Semplici.

Roma che in classifica resta ferma a 14 punti, con la SPAL salita ora a 12.

Man of the match: Manuel Lazzari.

Per oggi è tutto, grazie a chi ha seguito con noi la diretta LIVE di Roma-SPAL. Buon proseguimento!

La cronaca del secondo tempo di Roma-SPAL

90+5′ FULL TIME ALL’OLIMPICO! La Roma si arrende alla SPAL per 0-2. A tra poco per il commento finale

90+3′ ANCORA OLSEN! Contropiede SPAL, Fares serve Petagna al centro che calcia forse troppo in ritardo trovando la pronta respinta di Olsen in corner

90+1′ La Roma va ad un passo dal pari che solo Cionek riesce a negargli dopo un’azione confusa da corner

90′ ASSEGNATI 5 MINUTI DI RECUPERO

87′ Il forcing della Roma non ha prodotto fin quì praticamente nulla

84′ Buona chance per Dzeko, impatta però male con la sfera che finisce tra le braccia di Gomis

82′ Giallo anche per Fazio per un intervento scomposto su Missiroli

80′ Espulsione beffarda per Milinkovic che non meritava di essere mandato fuori. Resposabilità del guardalinee del quale Pairetto si è fidato, essendo girato di spalle e non avendo visto di conseguenza ciò che è accaduto

78′ ULTIMO CAMBIO ANCHE PER LA ROMA: PASTORE SOSTITUISCE LUCA PELLEGRINI

78′ ULTIMO CAMBIO SPAL: GOMIS PRENDE IL POSTO DI VALOTI

76′ Il portiere della SPAL va a recuperare un pallone dopo che gli era stato già piazzato per rinviare dal fondo e viene ammonito. Butta fuori il pallone che aveva raccolto venendo espulso da Pairetto su segnalazione del suo assistente che ha preso il gesto del portiere serbo probabilmente come un’eccessiva protesta

75′ ATTENZIONE ALL’OLIMPICO, ESPULSO MILINKOVIC-SAVIC

75′ Quindici minuti più recupero fischio finale con la Roma che le sta provando tutte

71′ Ci prova la Roma con Kluivert che rischia di segnare involontariamente con uno strano tiro-cross: Milinkovic smanaccia il pericolo

70′ CAMBIO SPAL: VALDIFIORI ABBANDONA IL CAMPO SOSTITUITO DA FARES. ANCHE LA ROMA CAMBIA, FACENDO DEBUTTARE CORIC: E’ UNDER A FARGLI SPAZIO

69′ Everton Luiz atterra El Shaarawy meitandosi l’ammonizione

68′ PETAGNA! Scavino in uno contro uno su Olsen che non ci casca e manda in corner

67′ MIRACOLO DI MILINKOVIC! Botta fortissima di Lorenzo Pellegrini col mancino dalla distanza, volo di Milinkovic che viene anche aiutato dalla traversa

66′ CAMBIO SPAL: PALOSCHI ESCE ED ENTRA AL SUO POSTO EVERTON LUIZ

64′ Paloschi trattiene El Shaarawy e si becca il cartellino giallo

63′ CHE PARATA DI OLSEN! Petagna raccoglie un pallone vagante in area, girata potente di mancino da posizione ravvicinata ma paratona di Olsen che evita il tris spallino

62′ Ammonito Under per proteste

61′ Ora Lorenzo Pellegrini agirà da mediano al fianco di N’Zonzi

59′ Feriti nell’orgoglio, ora i giallorossi hanno bisogno di uno scossone in breve tempo. INTANTO PRIMO CAMBIO PER DI FRANCESCO: KLUIVERT HA SOSTITUITO CRISTANTE

58′ Primo gol subito su palla inattiva dalla Roma in questo campionato e primo gol di testa della SPAL

57′ Angolo dalla sinistra di Valdifiori, traiettoria perfetta per Bonifazi che insacca con la testa. Primo gol in campionato e 0-2 SPAL

56′ HA RADDOPPIATO LA SPAL, GOL DI BONIFAZI!

54′ ERRORACCIO DI DZEKO! Gran lancio di N’Zonzi dalla trequarti, El Shaarawy al volo serve un bel pallone al centro per Dzeko che calcia male non trovando la porta

50′ Ritmi molto bassi in questo avvio di ripresa

46′ E’ RIPARTITA ROMA-SPAL. Possesso ospite

La cronaca del primo tempo di Roma-SPAL

45′ NON C’E’ RECUPERO: FINE PRIMO TEMPO. A tra poco per la ripresa

44′ Gioco fermo: Valdifiori ha preso una gomitata involontaria in faccia da Lorenzo Pellegrini ed è rimasto dolorante a terra

43′ La SPAL dopo aver trovato quasi per caso il vantaggio sembra aver preso il giusto coraggio

40′ Ora la Roma proverà il tutto per tutto per pareggiarla prima dell’intervallo

39′ Terzo gol in campionato per l’ex attaccante dell’Atalanta che calcia un ottimo rigore spiazzando Olsen.

38′ ANDREA PETAGNA SEGNA IL PENALTY! 0-1 SPAL!

37′ Luca Pellegrini atterra Lazzari in area e Pairetto assegna il penalty estraendo il giallo per il terzino giallorosso

37′ CALCIO DI RIGORE PER LA SPAL!

36′ FLORENZI! Suggerimento di Under per Florenzi che dalla destra rientra sul mancino calciando su Milinkovic

34′ Azione complicata della Roma conclusasi con un tiro al volo di Florenzi terminato a lato

30′ Il primo ammonito del match è Missiroli, intervenuto male in scivolata da dietro su El Shaarawy

27′ Rischia Olsen su un’uscita da angolo mancando il pallone ostacolato da Fazio

23′ Tentativo debole di Dzeko dalla distanza con Milinkovic che blocca facilmente a terra

21′ SPAL completamente fuori partita e passiva. Gli emiliani hanno necessità urgente di scuotersi

17′ DZEKO AD UN PASSO DAL GOL! Grande assist di El Shaarawy per Dzeko che scatta sul filo del fuorigioco, entra in area di rigore e calcia col mancino trovando la respinta di piede in corner di Milinkovic

15′ Pomeriggio soleggiato quello romano che ha richiamato allo stadio una buona cornice di pubblico per assistere al primo anticipo di questa 9a giornata di Serie A

12′ Ancora predominio territoriale della Roma, che non riesce a trovare però il pertugio vincente

7′ DZEKO! Stop, virata sul mancino, tiro e Milinkovic respinge ottimamente

5′ Subito bene la Roma in questo avvio di partita, i giallorossi si stanno spingendo costantemente in avanti

2′ EL SHAARAWY! Triangolo con Lorenzo Pellegrini che mette l’italo-egiziano in condizione di calciare, ma lo fa debolmente senza creare problemi a Milinkovic

1′ E’ RIPARTITO IL CAMPIONATO! Primo possesso della Roma che attacca da destra a sinistra

14:59 Squadre in campo

14:55 Sul fronte formazioni, turnover per la Roma in attesa della Champions. Panchina per Pastore e Manolas, in difesa ci sono Marcano e Luca Pellegrini. In mediana Cristante. Nella SPAL in porta c’è Milinkovic-Savic e in attacco con Petagna ci va Paloschi

14:48 Il campionato riparte dopo la sosta e lo fa dall’Olimpico, dove i padroni di casa sono alla ricerca di una vittoria che li manterrebbe nei piani alti della classifica. La SPAL ha invece bisogno di riprendersi dopo quattro sconfitte consecutive

14:45 Gentili lettori, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta LIVE di Roma-SPAL

Le formazioni ufficiali di Roma-SPAL

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Marcano, Lu. Pellegrini; N’Zonzi, Cristante; Under, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko

Allenatore: Di Francesco

SPAL (3-5-2): Milinkovic-Savic; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Valoti, Costa; Petagna, Paloschi

Allenatore: Semplici

La preview di Roma-SPAL

Gentili lettori benvenuti alla nostra diretta LIVE streaming di Roma-SPAL, match valido per la 9a giornata della Serie A 2018/2019.

Dopo la seconda pausa nazionali della stagione, il nostro amato campionato torna finalmente e lo fa con l’anticipo fra i capitolini giallorossi e gli estensi.

Le due squadre hanno avuto un inizio di stagione agli opposti.

Se la Roma all’inizio ha faticato e non poco, la SPAL ha vissuto l’esatto contrario, cominciando molto bene, salvo poi impantanarsi durante le ultime settimane.

I padroni di casa sono reduci da quattro vittorie di fila (tre in campionato e una in Champions) grazie alle quali hanno ritrovato il feeling con i tre punti e la giusta fiducia per poter mirare ai propri obiettivi.

Gli ospiti vengono invece da quattro sconfitte consecutive, anche se nelle ultime due di queste avrebbero sicuramente meritato di più.

LEGGI ANCHE: Dove vedere Roma-SPAL in diretta streaming e in TV

Le quote e il pronostico di Roma-SPAL

I bookmakers danno per scontata la vittoria della Roma, che viene quotata tra l’1.30 e l’1.33.

Il pareggio viene offerto tra il 5.00 e il 5.50, mentre la vittoria della SPAL è data tra l’8.00 e il 9.00.

Per chi fosse interessato ad altre giocate, troviamo l’Over 1.5 tra l’1.10 e l’1.16, l’Over 2.5 tra l’1.50 e l’1.57, l’Under 3.5 tra l’1.55 e l’1.60 e l’Under 2.5 tra il 2.37 e il 2.45.

Infine, la quota Goal si trova tra l’1.85 e l’1.90 e il No Goal tra 1.90 e l’1.95.

Le probabili formazioni di Roma-SPAL

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, N’Zonzi; Under, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko

Allenatore: Di Francesco

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Djourou; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Fares; Antenucci, Petagna

Allenatore: Semplici

Dove vedere in tv e streaming Roma-SPAL

La partita sarà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming sui portali Sky Go e Now TV.

Calcio d’inizio previsto per sabato 20 ottobre 2018 alle ore 15:00 allo stadio Olimpico.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM