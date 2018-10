Diego Fusaro: moglie, genitori e carriera, chi è il filosofo

Diego Fusaro è nato a Torino il 15 giugno del 1983. La madre del filosofo è originaria della zona di Aqui Terme; il padre, come si può intuire dal cognome, ha origini veneziane. Diego ha vissuto i primi otto anni della sua vita nella città sabauda, dove i genitori si sono conosciuti, in via della Trinità 15, in “Borgo san Paolo”. Agli inizi degli anni novanta, la famiglia Fusaro si è spostata a Moncalieri. Dal 2011, Diego Fusaro vive e lavora a Milano.

“Le radici sono importanti. Segnano la nostra storia e la nostra provenienza. Custodiscono il nostro passato e ci pongono in relazione con esso”, scrive il filosofo sul suo sito sotto la voce “Chi è Diego Fusaro”.

Diego, oggi intellettuale dissidente e non allineato, ha conseguito la maturità classica, con il massimo dei voti, presso il Liceo classico Vittorio Alfieri di Torino. Nel 2002 ha iniziato il corso di studi triennale in Filosofia presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino; e, la collaborazione con la casa editrice Bompiani di Milano. Nel 2005 si è laureato (110 e lode) con una tesi dal titolo Filosofia e speranza. Ernst Bloch e Karl Loewith interpreti di Marx (relatore: Prof. Enrico Donaggio). La tesi ha ricevuto la menzione come miglior tesi triennale di Filosofia dell’Università di Torino dell’anno 2005-2006 (Premio Optime 2006) e la menzione speciale (sezione Tesi) del Premio di Filosofia di Siracusa ed è stata poi pubblicata (dicembre 2005) presso la casa editrice Il Prato di Padova.

Diego Fusaro: una carriera tutta in salita

Il filosofo Diego Fusaro dal 2006 è direttore, insieme a Jacopo Agnesina, della colonna filosofica “I cento talleri” della casa editrice “Il Prato”. Il 19 Luglio 2007, presso l’Università di Torino, ha conseguito la laurea specialistica in Storia della Filosofia moderna, con una votazione di 110 e lode con dignità di stampa, discutendo una tesi dal titolo Karl Marx e la schiavitù salariata: uno studio sul lato cattivo della storia (relatore: Prof. Enrico Pasini). La tesi ha ricevuto la menzione speciale (sezione Tesi) del Premio di Filosofia di Siracusa edizione 2007, il premio dell'”Unione industriale torinese” come miglior tesi specialistica di Filosofia dell’Università di Torino dell’anno 2006-2007 (Premio Optime 2008) e il premio – assegnato dall’Università di Torino – come miglior tesi di laurea del corso di laurea in filosofia (marzo 2009).

Dal 2011, il filosofo – che “odia gli indifferenti e gli opportunisti”, che ama il mare e che si considera “allievo indipendente di Hegel e Marx, di Gentile e Gramsci” – è stato ricercatore in Storia della Filosofia presso la facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Nel 2017 ha ottenuto l’abilitazione nazionale scientifica in storia della filosofia ed è docente di ruolo presso l’Istituto Alti Studi Strategici e Politici.

Aurora, la futura moglie del filosofo

Diego Fusaro oltre a dedicarsi alla filosofia – per la quale dice di avere “una passione durevole” – e al lavoro, ha da un po’ di tempo un’altra entità alla quale rivolgere i suoi pensieri: la fidanzata Aurora Pepa. Aurora Pepa ha 27 anni, è laureata in Lettere e fa la giornalista. I due si sono conosciuti durante un’intervista qualche anno fa: “Mi ha conquistato per sfinimento, corteggiandomi per più di un anno dopo quell’incontro”, ha raccontato Aurora.

La prima foto dei due innamorati è apparsa sul profilo Instagram di Aurora agli inizi di quest’anno, mentre Diego ha pubblicato la sua prima foto con la giornalista solo il 10 luglio. I due giovani, che si conoscono da diversi anni, sembra abbiano deciso, in queste settimane, di trascorrere il resto delle loro vite insieme. Ancora dai social erano arrivati i primi indizi della notizia, anche se non c’era stata, fino a ieri, nessuna comunicazione ufficiale.

Aurora, infatti, domenica scorsa aveva voluto condividere con i suoi follower un momento speciale. La futura sposa del blasonato filosofo, aveva pubblicato sulla sua story un breve video dove sfogliava una rivista di abiti da sposa commentando: “ABITO DA SPOSA CERCASI (sono graditi suggerimenti)”.

Il matrimonio è in programma per il 2019 e si svolgerà nelle Marche, a Porto Potenza vicino Ancona, paese di origine della futura sposa. “Come vuole la tradizione”, ha sottolineato Aurora durante la sua intervista al programma radiofonico La Zanzara di Radio24.

Diego Fusaro: il filosofo 2.0

Diego Fusaro, racconta Aurora studia dalla mattina alla sera e legge Hegel continuamente. Forse è questo il segreto dei suoi successi… Nel 2012 il giovane filosofo ha tenuto una lectio magistralis sul Capitale di Marx al Festival della Filosofia di Modena e, nel 2013 ha tenuto una lezione al Festival dell’Economia di Trento sul rapporto tra filosofia ed economia. Ha fondato e dirige, dal 2000, uno dei siti internet principali italiani di Filosofia: Filosofico.net, che è ormai un punto di riferimento per il dibattito filosofico 2.0.

Dal 2007 è direttore della rivista filosofica Koinè della casa editrice “Petite Plaisance” di Pistoia. Dal 2008 è segretario delle due collane di filosofia Bompiani “Testi a fronte” e “Il pensiero Occidentale”, e fa parte del comitato scientifico della rivista filosofica “Arché”. Insieme a Andrea Tagliapietra è dal 2013 direttore della collana “Biblioteca di Filosofia della Storia” dell’editore Mimesis. Da giugno 2015 cura un blog per la versione online de “Il Fatto Quotidiano”. Da gennaio 2018 è titolare della rubrica Lampi su Affaritaliani.it.

