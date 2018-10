Dove vedere Inter-Milan in diretta streaming e in TV

L’incontro Inter-Milan è il clou della nona giornata. Il derby milanese è l’incontro più atteso dai tifosi delle due squadre. Entrambe i club vi arrivano in buone condizioni. Il Milan è reduce da due vittorie di fila dopo un periodo poco brillante. L’Inter, dopo la sconfitta con il Parma, non si è più fermata e ha inanellato quattro successi consecutivi. Quest’anno i nerazzurri in classifica sono messi meglio, ma non vuol dir nulla. Il derby non è una mai una partita normale e Inter-Milan non fa eccezione.

Inter, terzo posto e ambizioni da Anti-Juve

L’Inter attraversa un brillante momento di forma. E’ terza alle spalle di Juve e Napoli e dopo l’inattesa sconfitta interna con il Parma, ha solo vinto: 12 punti in 4 partite. Anche in Champions League tutto bene, con 2 vittorie su 2 match disputati. Si può fare un appunto su come il gioco spesso non sia sembrato fluido e su come lo spettacolo sia un po’ mancato, ma è un’impostazione che fin qui ha consentito di confermare i pronostici che davano l’Inter come una delle pretendenti al campionato. Anche Luciano Spalletti è fiducioso: “Ci faremo trovare pronti per il derby. Siamo in un buon momento e opporremo al Milan il meglio della nostra squadra”. Per Inter-Milan, Spalletti potrà contare su Icardi, un terminale offensivo sempre temibile e sul talento di Lautaro Martinez.

Milan, il derby in un momento cruciale

Il cammino rossonero in campionato è stato più travagliato di quello dei cugini, ma ora il Milan sembra aver trovato forma, gioco e risultati. Inter-Milan arriva in un momento cruciale, che potrebbe segnare il momento della rinascita per la squadra di Gennaro Gattuso. Il tecnico rossonero è oltretutto molto esperto di questa partita. Tra tutti i rappresentanti delle due formazioni è quello che ne ha disputati di più: 23. Gattuso ne ha vinti 13, pareggiati 2 e persi 8. Sa bene quindi, cosa voglia dire giocare questo incontro particolare, la tensione che si prova e le aspettative dei tifosi. Anche se ancora Caldara e Conti non saranno disponibili, “Ringhio” potrà contare sulla buona forma di Higuaín e la voglia di Calhanoglu di segnare nel derby il suo primo gol stagionale.

Dove vedere Inter-Milan, il “derby della Madonnina”.

Inter-Milan, appuntamento attesissimo da entrambi i club, è previsto nella serata di domenica 21 Ottobre, precisamente alle 20.30. Come da tradizione, la sede deputata a ospitare l’incontro è lo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro, Milano. La visione in diretta del derby è riservata agli abbonati Sky: la pay TV lo trasmetterà su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Lo streaming per gli abbonati è affidato a SkyGo, mentre per chi non ha una membership Sky, può puntare su Now TV, sottoscrivendo un abbonamento con questa piattaforma, oppure optare per i siti di streaming legale che permettono la visione dei match di Serie A, fornendo una qualità audio e video di ottimo livello.

