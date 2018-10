MotoGP Motegi 2018: diretta TV e streaming su Sky-TV8. Gli orari

Dove vedere la MotoGP da Motegi in Giappone

Sarà la MotoGP Motegi, la gara in cui Marc Márquez si laureerà campione del mondo per la settima volta in carriera? Sedicesimo appuntamento della stagione, anche in Giappone si riproporrà il duello Márquez-Dovizioso con lo spagnolo leader e l’italiano a inseguire a ben 77 punti di distanza. Un vantaggio consistente: solo la matematica quindi separa el cabroncito dal titolo iridato.

Dalla Thailandia a Motegi

A Buriram, 15a prova del Motomondiale, Márquez ha ancora incrementato il vantaggio su Dovizioso. Un duello all’ultima staccata, che, a differenza di quel che era accaduto in Qatar, alla fine si è risolto a favore del fenomeno di Cervera. Che con 77 punti di vantaggio – e solo 100 punti ancora da assegnare -, vede il titolo di campione del mondo a portata di mano. In Thailandia si è rivista finalmente anche una Yamaha competitiva, con il terzo posto di Viñales e il quarto di Valentino Rossi. Il circuito di Motegi – chiamato Twin Ring perché ospita due circuiti, un ovale e quello su cui sarà corsa la MotoGP Motegi – per le sue caratteristiche potrebbe essere favorevole alle Ducati grazie all’alternanza di rettilinei e curve secche, che richiedono staccate al limite e repentine accelerazioni.

Lungo 4,8 km, la scorsa stagione ha visto vincere Dovizioso dopo un duello mozzafiato proprio con Márquez. Dovi dunque farà di tutto per contrastarlo e rimandare il più possibile l’appuntamento dello spagnolo con il terzo titolo consecutivo (il settimo della sua carriera).

Come può vincere Márquez già nel MotoGP Motegi

Una vittoria di Marc Márquez a Motegi sarebbe l’ideale anche per la Honda: il Twin Ring è infatti di sua proprietà e un trionfo in casa propria sarebbe un’ottima vetrina per il Costruttore nipponico. Márquez ha 77 punti su Dovizioso e 99 su Rossi – che molto in teoria potrebbe ancora diventare campione -. Per diventare campione, gli basta un punto per escludere Rossi dalla corsa al Mondiale; riguardo a Dovizioso, al cabroncito sarà sufficiente non perdere più di due punti su di lui. In questo modo avrebbe almeno 75 punti a due gare dalla fine.

In caso di arrivo a pari punti, Márquez sarebbe ancora in vantaggio su Dovizioso, perché ha conquistato un maggior numero di secondi posti a parità di numero di vittorie. Da parte sua, Dovizioso deve fare almeno tre punti nel caso che il suo antagonista non ne conquisti alcuno. Una vittoria, oppure un secondo o un terzo posto – ovviamente non dietro a Márquez – sarebbero ugualmente favorevoli a Dovizioso, mentre se il pilota Ducati si classificasse dal 4° posto in giù, all’altro basterebbe chiudere una o due posizioni dietro l’italiano.

Diretta TV e streaming della MotoGP Motegi

Domenica 21 Ottobre alle ore 7.00 (ora italiana) inizierà la MotoGP Motegi, 16ma gara del Mondiale. La diretta della gara è come al solito affidata a Sky. Sarà dunque trasmessa da Sky Sport MotoGP e Sky Sport MotoGP-HD. I non abbonati potranno vedere le immagini in chiaro, ma in differita, su TV8. Lo streaming oltre che a SkyGo, app gratuita per gli abbonati Sky, si potrà fare anche sul sito di TV8. Un’opzione è anche quella di servirsi dei siti delle TV che hanno i diritti di trasmissione di questo evento, eventualmente servendosi di una VPN in caso di blocchi legati alla geolocalizzazione. Di seguito, i programmi di Sky e TV8 per quel che riguarda la MotoGP Motegi:

Venerdì 19 Ottobre

08.05-08.50 Moto2, Prove libere 2 diretta Sky

08.05-08.50 Moto2, Prove libere 2 07.05-07.50 MotoGP, Prove libere 2 diretta Sky

06.10-06.50 Moto3, Prove libere 2 diretta Sky

03.55-04.00 Moto2, Prove libere 1 diretta Sky

02.55-03.40 MotoGP, Prove libere 1 diretta Sky

02.00-02.40 Moto3, Prove libere 1 diretta Sky Sabato 20 Ottobre

02.00-02.40 Moto3, Prove libere 3 diretta Sky

02.55-03.40 MotoGP, Prove libere 3 diretta Sky

03.55-04.40 Moto2, Prove libere 3 diretta Sky

05.35-06.15 Moto3, Qualifiche diretta Sky

06.30-07.00 MotoGP, Prove libere 4 diretta Sky

07.10-07.25 MotoGP, Qualifiche 1 diretta Sky

07.35-07.50 MotoGP, Qualifiche 2 diretta Sky

08.05-08.50 Moto2, Qualifiche diretta Sky

17.45 Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche (sintesi) differita TV8

Domenica 21 Ottobre

01.40-02.00 Moto3, Warm-Up diretta Sky

02.10-02.30 Moto2, Warm-Up diretta Sky

02.40-03.00 MotoGP, Warm-Up diretta Sky

04.00 Moto3, Gara diretta Sky

05.20 Moto2, Gara diretta Sky

07.00 MotoGP, Gara diretta Sky

19.30 MotoGP, Gara differita TV8

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM