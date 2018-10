Diretta Udinese-Napoli: streaming, video gol e risultato – LIVE (0-3)

ore 22:55 Match con un risultato beffardo: un 3-0 a favore di un Napoli poco fortunato da inizio partita, contro un’Udinese alla ricerca della vittoria che non ha mai allentato la presa, graffiando e facendo male in più di un’occasione. Alla fine però i ragazzi di Ancelotti hanno avuto la meglio, con le scelte tecniche giuste e qualche errore di troppo degli avversari. Un primo tempo cominciato con i primi 20 minuti di dominio indiscusso dei partenopei: Da una perdita può nascere una sorpresa e così è stato. L’uscita di scena di Verdi al 4’ ha dato spazio a Fabian Ruiz, che al 14’ ha segnato il primo gol del match. L’Udinese ha continuato a crederci, cercando il pareggio. Il secondo gol è però arrivato per errore dei friulani, che hanno regalato un rigore al Napoli: Mertens non ha deluso. La terza ha chiuso il match all’86’. L’entrata in campo di Rog gli ha permesso di rendersi subito decisivo, con il terzo gol. L’Udinese dal canto suo ha continuato fino all’ultimo, con il sostegno dei propri tifosi a contrastare gli avversari e di trovare la rete, ma invano.

Il Napoli con i suoi 21 punti è 2°, a -4 dalla Juve. L’Udinese è invece 15° con 8 punti.

Man of the match: Fabian Ruiz

Grazie a chi ha seguito il match con la nostra diretta LIVE! Buon proseguimento.

La cronaca del secondo tempo di Udinese-Napoli

90+4′ Finisce qui la sfida tra Udinese e Napoli, con i partenopei che vincono per 3-0!

90+2′ Hamsik cerca Koulibaly, che però arriva in ritardo e non trova la conclusione

90′ Sono 4 i minuti di recupero

87′ Occasione per l’Udinese con Samir che stacca di testa su corner ma la palla finisce tra le mani del portiere

86′ Cambio per l’Udinese: esce Nuytinck ed entra Molla Wague

86′ GOOOOOL NAPOLI! Incredibilmente Rog entra e firma il 3-0 dopo uno scambio con Mertens.

85′ Cambio per il Napoli: esce Zielinski ed entra Rog al suo posto

82′ Raddoppio Napoli! Ci pensa Mertens dal dischetto e Scuffet non ne può niente

79′ Rigore per il Napoli: Opoku commette fallo di mano

75′ Ottima occasione per Zielinski ma Scuffet respinge il tiro dell’avversario

74′ Cambio per il Napoli: entra Hamsik ed esce Milik

72′ Fase di gioco decisamente confusionaria col Napoli che perde un po’ il controllo del gioco

70′ Fallo di Fofana su Allan. L’arbitro fischia ed è punizione per il Napoli

67′ Cambio per l’Udinese: entra Barak ed esce Berhami

66′ Rischio autogol Udinese! Samir cerca di allontanare il pallone crossato da Zielinski, ma lo manda molto vicino al palo.

65′ Corner per il Napoli battuto da Callejon che la mette in mezzo, ma c’è la difesa dell’Udinese che intercetta

63′ Palla per Malcuit che però con si diletta in un’acrobazia senza risultati favorevoli

61′ Occasione Udinese con Lasagna che rive palla da De Paul e tenta un sinistro in diagonale, ma Koulibaly è un muro

59′ Giallo per Mertens che entra a gamba tesa su Berhami

57′ Giallo per Larsen che strattona Malcuit

57′ Ottimo traversone per Lasagna che si mangia un gol con Karnezis prontissimo

55′ Giallo per Allan che spende un fallo tattico.

53′ Occasione Udinese! De Paul mette una palla perfetta per Pussetto che però è troppo generoso e la mette in mezzo di testa, restituendola al Napoli

51′ L’Udinese si fa vedere avanti con Fofana che però non se la sente di attaccare perchè il Napoli è chiuso

49′ Giocata di Fabian Ruiz per Callejon che risulta però troppo lunga e quindi finisce al fondo

47′ Samir blocca l’attacco del Napoli, ma poi resta a terra e riesce a dare fastidio agli azzurri anche da terra.

46′ Riprende il gioco! Palla all’Udinese!

La cronaca del primo tempo di Udinese-Napoli

45+6′ Finisce qui questo primo tempo, con il Napoli che è avanti di un gol contro l’Udinese

45+4′ Occasionissima Udinese! Pussetto aggancia un pallone su cross di Larsen, ma non riesce ad essere incisivo e Karnezis respinge bene

45+4′ Il recupero viene aumentato di 1 minuto e 20

45+2′ Mandragora si rialza e la partita riprende

45′ Saranno 4 i minuti di recupero

45′ Giallo per Albiol che entra in ritardo su Mandragora.

43′ Occasionissima Milik che non trova però la porta. I partenopei continuano con un atteggiamento molto offensivo

40′ Mertens la mette per Zielinski che crossa in mezzo ma la difesa recupera la palla e c’è il contropiede dell’Udinese, che però tarda lasciando il tempo al Napoli di risistemarsi in difesa

39′ Continua il fraseggio del Napoli che continua con il possesso. L’Udinese non riesce ad aggredire al meglio gli avversari

37′ Gioco fermo per l’ausilio del VAR sull’intervento di Milik. La decisione finale è la conferma del giallo

36′ Giallo per Milik che arriva in ritardo su De Paul

35′ Cambio per l’Udinese: entra Opoku al posto di Troost-Ekong

32′ Occasionissima Udinese! De Paul mette una palla perfetta per Lasagna , ma Krnezis non si fa trovare impreparato

30′ Occasionissima Napoli! Allan la passa con un tocco morbido a Zielinski, superando la difesa, che però non trova la porta.

28′ Sempre possesso Napoli che continua ad attaccare, ma l’Udinese riesce ad evitare danni

27′ Napoli di nuovo in avanti con Callejon che però viene fermato per fuorigioco.

25′ Nuytinck salva la situazione e ferma l’intenzione di Milik che si rende pericoloso dopo aver ricevuto palla da Callejon

22′ Doppia occasione per l’Udinese! Prima Fofana che cerca la conclusione , ma il pallone finisce altro, e subito dopo Lasagna che trova Karnezis non prontissimo e tira a destra, ma il portiere azzurro la blocca in due tempi

19′ Fabian Ruiz commette fallo su un avversario ed è punizione per l’Udinese.

17′ Sempre Fabian Ruiz cerca Milik con un cross ma il compagno non centra la porta

15′ Primo giallo del match per Pussetto

14′ GOOOOOOL NAPOLI! Ci pensa Fabian Ruiz. Entra e cambia il risultato con un tiro a giro!

12′ Ripartenza Udinese: Fofana cerca Lasagna ma Malcuit ferma l’avversario

10′ Callejon tenta il destro dalla distanza ma Scuffet è preparato

5′ Callejon viene atterrato da Samir, ma poco dopo si rialza

3′ Cambio per il Napoli: esce Verdi ed entra Fabian Ruiz

2′ Problemi per Verdi che si accascia a terra. Ci sarà un cambio.

2′ Milik prova a salire ma viene chiuso, poi la palla passa a Verdi, che prova l’1 contro 1 ma la palla finisce sul fondo. Rimessa per il Napoli

1′ Si parte! Primo pallone battuto dal Napoli!

Diretta Udinese-Napoli: le formazioni ufficiali

L’Udinese sceglie il 4-1-4-1 per la sfida contro i partenopei, con Scuffet inamovibile alla difesa dei pali. Behrami dovrà fare da perno, con davanti Pussetto, Fofana, Mandragora e De Paul. Lasagna sarà una prima punta.

Il Napoli di Ancelotti sfrutta il 4-4-2. Koulibaly torna in difesa con Albiol, mentre gli esterni saranno Malcuit e Hysaj. L’assenza di Insigne comporta un attacco a due con Mertens e Milik.

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna.

Allenatore:Velazquez

Napoli (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Koulibaly, Albiol, Hysaj; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti

Udinese-Napoli: diretta streaming e video gol

Diretta Udinese-Napoli: streaming, video gol e risultato- LIVE

Sabato 20 Ottobre, nell’ambito dell’ottava giornata del campionato di Serie A il Napoli di Carlo Ancelotti giocherà allo Stadio Friuli contro l’Udinese di Julio Velazquez. Il calcio d’inizio è previsto per le 20:30.

Diretta Udinese-Napoli: streaming, video gol e risultato: il cammino dell’Udinese

La squadra di Julio Velazquez è reduce da due pareggi ( contro Parma e Torino ), due vittorie ( contro Sampdoria e Chievo ) e quattro sconfitte ( contro Fiorentina, Bologna, Lazio e Juventus ). La situazione in classifica vede i friulani quindicesimi a otto punti tra la Spal e il Bologna: ovvero in piena zona salvezza. Obiettivo degli uomini di Julio Velazquez è quello di consolidare questo risultato, e magariu ambire a qualcosa di più, come ad esempio un posto in Europa.

Diretta Udinese-Napoli: streaming, video gol e risultato: il cammino del Napoli

La squadra di Carlo Ancelotti è reduce da sei vittorie ( contro Lazio, Milan, Fiorentina, Torino, Parma e Sassuolo ) e due sconfitte ( contro Sampdoria e Juventus ). La situazione di classifica è ottimale per i partenopei, al secondo posto tra Juventus e Inter a diciotto Inter, a sei lunghezze dalla Juventus e dalla zona scudetto: nessuno vieta agli uomini di Carlo Ancelotti di sognare lo scudetto. Sarebbe la prima volta dai tempi di Diego Armando Maradona.

Diretta Udinese-Napoli streaming, video gol e risultato: la probabile formazione dell’Udinese

Secondo le indiscrezioni della viglia Julio Velzquez potrebbe schierare fin dal primo minuto Scuffet, Stryger, Nutyrock, Troost-Ekong, Samir, Fofana, Behrami, Mandragora, Barak, Lasagna e De Paul. Ballottaggio tra Barak e Pussetto ( favorito Barak ). Indisponibili per infortunio Badu e Ingelsson. I friulani dovrebbero disporsi in campo secondo un 4-3-3.

La probabile formazione del Napoli

Secondo le indiscrezioni della viglia Carlo Ancelotti potrebbe mandare in campo fin dal primo minuto Ospina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Hamsik, Allan, Zielinski, Milik e Insigne. Ballottagi tra Zielinski e Verdi ( favorito Verdi ) e tra Milik e Mertens ( favorito Mertens ). Indisponibili per infortunio Meret, Ghoulam, Chiriches e Younes. I partenopei dovrebbero disporsi in campo secondo un 4-4-2.

Le quote dei bookmaker per Udinese-Napoli

Secondo i principali bookmaker gli uomini di Carlo Ancelotti sono favoriti: per Bwin la vittoria dell’Udinese è a 6.00, il pareggio a 3.90, la vittoria del Napoli a 1.55; per Betclic la vittoria dell’Udinese è a 5.70, il pareggio a 3.22, la vittoria del Napoli a 1.57; per Snai la vittoria dell’Udinese è a 5.75, il pareggio a 4.00 e la vittoria del Napoli a 1.60; infine per Sisal la vittoria dell’Udinese è a 6.40, il pareggio a 3.75 e la vittoria del Napoli a 1.60.

