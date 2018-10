Dove vedere Chievo-Atalanta in diretta streaming e in TV

Chievo-Atalanta ha molti motivi di interesse, principalmente legati al ritorno di Ventura su una panchina dopo la fallimentare esperienza come CT della Nazionale. Riuscirà a dare una scossa all’ambiente? Avrà successo nella mission impossible di salvare il Chievo da una retrocessione che appare quasi certa? Si riscatterà dopo la figuraccia mondiale? Il match con l’Atalanta (altra delusa del campionato) forse non risponderà a tutte queste domande, ma potrà dare utili indicazioni.

Chievo, Ventura al posto di D’Anna: obiettivo salvezza

La prima panchina a saltare in Serie A è stata quella del Chievo. Del resto, facendo parlare i numeri, la cosa era prevedibile: anche senza penalizzazioni, i gialloblù sarebbero penultimi con 2 soli punti, zero vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, 6 gol fatti e ben 19 subiti. Il sostituto di Lorenzo D’Anna, Gian Piero Ventura, è chiamato ad un compito molto arduo: riportare in quota-salvezza i clivensi, salvandoli da una retrocessione che ad ora, sembra quasi certa.

Il nuovo tecnico è fiducioso: “Credo nell’impresa” ha detto. “Dire sì al Chievo significava affrontare una sfida non semplice. Vivo questa nuova avventura con l’entusiasmo di un bambino”. Ventura ha poi sottolineato l’importanza dell’auto-consapevolezza, da parte della squadra, dei propri mezzi. Intanto incassa la fiducia del capitano Pellissier: “Con D’Anna non eravamo cattivi, Ventura insegnerà calcio”. Tutte cose che fanno ben sperare in vista di Chievo-Atalanta.

Atalanta, difficoltà inaspettate

L’Atalanta era abituata da anni a essere considerata la “Regina delle Provinciali”, riuscendo a occupare stabilmente posizioni più che buone in classifica. Quest’anno qualcosa però è andato storto. I primi campanelli d’allarme nelle qualificazioni per l’Europa League, che al di là dei risultati, non avevano fornito prestazioni convincenti, sancendo l’eliminazione degli orobici a opera del Copenaghen.

Anche dal campionato non sono arrivate indicazioni rincuoranti: 17mo posto con soli 6 punti. La situazione potrebbe diventare seria. L’Atalanta è chiamata a conquistare l’intera posta in palio in Chievo-Atalanta, per risalire verso posizioni più consone alla sua tradizione.

Chievo-Atalanta: le probabili formazioni

Gian Piero Ventura cambierà lo schema di gioco del Chievo, passando a un 4-2-4. Spazio quindi a Meggiorini e Pucciarelli. Potrebbe diventare importantissimo Emanuele Giaccherini sulla fascia, con Birsa sulla fascia opposta. La cerniera di centrocampo potrebbe essere costituita da Radovanovic e Rigoni. Lo schema di ventura prevede pressing e pressione sugli avversari, a partire dai due attaccanti. A Ventura il compito di dare equilibrio a questo schema. Gian Piero Gasperini, tecnico orobico, per Chievo-Atalanta dovrà fare a meno di Masiello e Zapata. Sistemerà il suo 3-4-2 con Gosens probabilmente al posto del difensore e Tumminello a rimpiazzare il numero 91. Possibile ballottaggio Pasalic/Rigoni

CHIEVO (4-2-4): Sorrentino – Barba, Bani, Rossettini, Cacciatore; Rigoni, Radovanovic; Giaccherini, Pucciarelli, Meggiorini, Birsa. Allenatore: Gian Pero Ventura

ATALANTA (3-4-3): Gollini – Gosens, Palomino, Toloi – Castagne, Hateboer, Freuler, De Roon – Pasalic, Gomez, Tumminello. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Serie A 2018/2019: il focus sulle 20 squadre. La pagina interattiva

Dove vedere Chievo-Atalanta e il ritorno di Ventura

Appuntamento domenica 21 Ottobre per Chievo-Atalanta. La partita avrà luogo allo stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona. Calcio d’inizio alle ore 15.00. La diretta della gara è un’esclusiva DAZN, sarà quindi disponibile solo in streaming. DAZN mette poi a disposizione il servizio on demand per rivedere comodamente il match. Ricordiamo che il ticket per DAZN è di 9,99 euro al mese (7,99 per gli abbonati Sky, che potranno vederne i contenuti attraverso la piattaforma Sky Q). Altra opzione innoltre è cercare in Rete i siti che mettono a disposizione lo streaming legale dei match di Serie A.

