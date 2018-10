Diretta Parma-Lazio: streaming, video gol e risultato finale (0-2)

Diretta Parma-Lazio: il commento finale

Partita difficile quella andata in scena all’Ennio Tardini per la Lazio, che trova contro un Parma poco convincente sul piano offensivo ma molto concentrata e solida in difesa. La partita la fa la Lazio, in particolare coi suoi uomini migliori, Luis Alberto, Milinkovic Savic e Immobile, alla ricerca del gol, che però non arriva. Nel secondo tempo un calcio di rigore trasformato dal bomber biancoceleste sblocca il risultato e condanna il Parma a una sconfitta pesante in casa; Correa nell’ultima azione del

Diretta Parma-Lazio: secondo tempo

94′ La partita è finita! La Lazio trova la vittoria sul difficile campo del ardini, contro un Parma che ha lottato fino alla fine e concesso poco, con una grande prestazione della difesa, nonostante il risultato finale.

94′ GOOOOOOOOL! CORREA LA CHIUDE! 2 A 0 PER LA LAZIO! OTTIMO CONTROPIEDE DELLA LAZIO DA PARTE DI CIRO IMMOBILE, CHE DAL LIMITE DELL’AREA SERVE CON UN FILTRANTE CORREA, CHE CALCIA SUL SECONDO PALO E NON SBAGLIA!

91′ Cambio per la Lazio: fuori Patric, dentro Marusic.

90′ L’arbitro concede 3 minuti di recupero.

88′ Giallo per Milinkovic Savic: fallo del biancocelete su Gobbi.

87′ Gradissima parata di Sepe su tiro di Immobile, servito precedentemente da Correa.

81′ GOOOOOOOL! CIRO IMMOBILE! 1 A 0 PER LA LAZIO! IMMOBILE DAL DISCHETTO NON SBAGLIA E CALCIA ALLA PERFEZIONE, CON SEPE INCOLPEVOLE! SI SBLOCCA L’EQUILIBRIO AL TARDINI!

80′ Calcio di rigore per la Lazio: fallo di Gagliolo su Berisha, che anticipa il difensore e subisce il fallo. Sul pallone Ciro Immobile.

79′ Cambio per il Parma: esce Siligardi, entra Ciciretti.

78′ Ci prova ancora la Lazio, con Correa, che lascia partire dopo un dribbling un tiro sul primo palo; Sepe in alungo ci arriva e controlla.

76′ Negli ultimi minuti il Parma sta uscendo dalla propria trequarti, con u buon fraseggio verso l’area avversaria.

72′ Patric infermabile! Ennesima percussione palla al piede del laterale biancoceleste, che mette in mezzo un bellissimo cross teso, sul quale nessuno però riesce ad arrivare.

71′ Ancora la Lazio! Dalla destra Patric entra brillantemente in area di rigore e mette in mezzo un pallone che viene spazzato dalla difesa in calcio d’angolo.

68′ Cambio per il Parma: esce Di Gaudio, entra Biabiany.

66′ Ottimo impatto sulla partita da parte di Correa e Berisha, con la Lazio che non smette di attaccare e il Parma che difende.

63′ La Lazio continua a spingere, questa volta con Lulic, che fa partire un ottimo cross dalla sinistra, con Milinkovic Savic che non riesce ad arrivare sul pallone.

60′ Fase di gioco in mano alla Lazio, che spinge alla ricerca del vantaggio con Correa, autore di una grande azione in area dalla sinistra, col pallone che finisce in angolo.

57′ Doppio cambio per la Lazio: esce Luis Alberto, entra Correa, ed entra Berisha al posto di Lucas Leiva.

57′ Cambio per il Parma: esce Inglese, entra Ceravolo.

55′ Che occasione per il Parma!!! Rigoni dalla destra fa partire un cross per Iacoponi, che di mezza rovesciata serve al centro Di Gaudio, che cerca di concludere dopo un controllo di troppo, che permette ad Acerbi di intervenire mettendo in calcio d’angolo.

54′ La Lazio continua ad attaccare: ancora un tiro dalla distanza, questa volta con Milinkovic Savic, che dal limite dell’area fa partir un destro teso; Sepe controlla in sicurezza.

52′ Ancora la Lazio! Questa volta con Luis Alberto dalla distanza, Sepe mette il pallone in calcio d’angolo.

52′ Clamorosa occasione per la Lazio! Dalla destra Milinkovic Savic mette un pallone teso sul secondo palo, sul quale Ciro Immobile ci arriva, ma calciando clamorosamente fuori.

51′ La Lazio è tornata in campo col piglio giusto, con un’ottima circolazione di palle e il controllo del gioco; Parma in attesa di ripartire.

50′ Giallo per Luis Alberto: proteste dopo un mancato fischio dell’arbitro nei confronti di un fallo subito.

47′ Giallo per Siligardi: brutto intervento su Immobile, il Parma concede una punizione a Luis Alberto.

45′ Si riparte dal punteggio di 0 a 0, calcio d’inizio ripresa per il Parma!

Diretta Parma-Lazio: primo tempo

45′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo. E’ 0 a 0 tra Parma e Lazio, con le squadre che stanno regalando un buon fraseggio e buone trame di gioco, nonostante poche nitide occasioni.

44′ Ancora un brivido per il Parma; questa volta su calcio d’angolo, con Immobile che non riesce ad arrivare sul pallone, spazzato dalla difesa del parma con molta fatica.

44′ Ottimo momento della Lazio in questo finale di primo tempo, coi biancocelesti alla ricerca del gol.

42′ Ancora Lazio! Questa volta con Lulic dalla sinistra, con Sepe in presa sicura in uscita.

41′ Grandissima occasione per la Lazio! Patric, servito da un grande filtrante di Acerbi in area di rigore, conclude a rete, trovando la grande risposta di Sepe. Ottimo momento della Lazio che spinge.

40′ Brivido per il Parma! Parolo in area di rigore cerca di servire Immobile in emzzo all’area, la difesa di casa mette in calcio d’angolo.

37′ Occasione per il Parma! Ottimo contropiede di Stulac, che dal limite dell’area conclude verso la porta, con la difesa che però intercetta e spazza via.

32′ Giallo per Gobbi: intervento su Acerbi che interrompe una possibile ripartenza della Lazio.

31′ Occasione Parma: ottima conclusione su punizione di Stulac, col pallone che finisce a lato di poco fuori.

30′ Giallo per Lucas Leiva: cartellino inveitabile per il centrocampista brasiliano, che interviene duro su Siligardi, concedendo una punizione dalla trequarti sinistra.

28′ Occasione Lazio: Lulic, servito da Immobile sulla sinistra, mette al centro un cross basso teso, che viene spazzato via dalla difesa.

27′ Il Parma adesso sta prendendo coraggio e attacca, spinto dal suo pubblico, con azioni soprattutto dalla sinistra, con Di Gaudio.

23′ La partita è molto bella, con le squadre che si affrontano a viso aperto, con giocate di qualità e un ottimo fraseggio da parte di entrambe le squadre.

20′ Che occasione per il Parma! Ripartenza di Inglese, che entra in area di rigore e calcia dalla destra, concludendo di poco a lato, ignoranto Di Gaudio, libero di calciare sulla sinistra.

19′ Ancora Lazio! Fantastico cambio di gioco dalla sinistradi Milinkovic Savic per Patric, che dalla destra mette in mezzo al limite dell’area un pallone per Immobile, che calcia al volo; Sepe va in presa sicura.

18′ Occasione Lazio: ottimo contropiede dei biancocelesti, con Lulic a condurre palla e a calciare, una volta al limite dell’area; pallone a lato di poco.

16′ Lazio adesso in controllo del gioco, col Parma che attende pronto a ripartire.

14′ Conclusione da fuori area, sulla destra, da parte di Luis Alberto, con la difesa del Parma che riesce ad intercettare e spazzare via.

12′ Ottimo cross dalla destra di Patric verso Immobile, che di un nulla non riesce a colpire di testa; brivido per il Parma.

10′ Inizio di partita spumeggiante quello delle due squadre, che si sfidano a viso aperto.

8′ Occasione Lazio: Lulic dalla sinistra fa partire un cross lungo sul secondo palo, sul quale Patric conclude al volo, troppo alto sopra la traversa; pallone sul fondo.

6′ Partito molto forte il Parma, con ottime giocate da parte soprattutto di Di Gaudio sulla sinistra; Lazio sorpresa in questo inizio di gara.

4′ Prima occasione per il Parma: ottimo filtrante di Barillà per Di Gaudio, che dalla sinistra cerca di servire in mezzo un pallone, che la difesa intercetta e spazza in calcio d’angolo.

2′ Parte decisa la Lazio, che conquista il primo calcio d’angolo.

1′ Calcio d’inizio per la Lazio, è cominciata la partita! Buon calcio a tutti!

Diretta Parma-Lazio: le formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Siligardi, Inglese, Di Gaudio. Allenatore: D’Anversa

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Patric; Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

Dove vedere Parma Lazio in TV o streaming

Domenica 21 Ottobre alle ore 15 presso lo Stadio Tardini il Parma di Roberto d’Aversa affronterà la Lazio di Simone Inzaghi nell’ambito della nona giornata del Campionato di Serie A. Attesa una bella partita tra due squadre combattive, anche se bisogna notare come il Parma sia partito sfavorito in questa stagione ( penalizzato a causa del caso Calaiò ); questo avrebbe potuto essere da stimolo per i ragazzi che, per recuperare la penalità hanno raddoppiato il loro impegno. La Lazio dimostra d’altro canto di essere una squadra in salute: ci sono tutti gli elementi per vedere una partita bella e spettacolare.

Diretta Parma-Lazio, streaming, video gol e risultato: il cammino del Parma

Il Parma ha dimostrato fino a questo momento di essere in perfetta forma: gli emiliani hanno infatti ottenuto quattro vittorie ( contro l’Inter, il Cagliari, l’Empoli e il Genoa ), un pareggio ( contro l’Udinese ) e tre sconfitte ( contro Spal, Juventus e Napoli ), la classifica li vede al nono posto con tredici punti alla pari col Sassuolo e con una lunghezza di distacco rispetto al Milan. Se gli uomini di D’Aversa vincessero questa partita potrebbe scavalcare il Sassuolo e puntare a molto più della salvezza, anche poter accarezzare il sogno di un posto in Europa.

Diretta Parma-Lazio, streaming, video gol e risultato: il cammino della Lazio

La Lazio, fino a questo momento, ha totalizzato cinque vittorie ( contro il Frosinone, l’Empoli, il Genoa, l’Udinese e la Fiorentina ), nessun pareggio e tre sconfitte ( contro la Juventus, il Napoli e la Roma ); i biancocelesti si trovano al quarto posto in classifica con quindici punti, con un punto in più rispetto alla Sampdoria e un solo punto in meno rispetto all’Inter: la Lazio si trova dunque in piena zona Europa.

Diretta Parma-Lazio: le probabili formazioni

PARMA. Secondo le indiscrezioni della vigilia Roberto d’Aversa avrebbe intenzione di schierare fin dall’inizio Sepe, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi, Rigoni, Strulac, Barillà, Siligardi, Ceravolo e Di Gaudio. Ballottaggi tra Siligardi e Gervinho ( favorito Siligardi ) e tra Ceravoloe Inglese ( favorito Ceravolo ). Indisponibili per infortunio Grassi, Dezi, Munari, Scozzarella e Biabiany. In dubbio il recupero di Inglese e Gervinho.Nel Parma squalificato Calaiò. Gli emiliani dovrebbero disporsi in campo secondo un 4-3-3.

LAZIO. Per quanto riguarda i biancocelesti dovrebbero essere in campo fin dal primo minuto Strakosha, Wallace, Acerbi, Radu, Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Lulic, Luis Alberto e Immobile. Ballottaggio tra Wallace e Bastos ( favorito Wallace ). Indisponibile per infortunio Durmisi. Gli uomini di Simone Inzaghi dovrebbero disporsi in campo secondo un 3-5-1-1.

Diretta Parma-Lazio: le quote dei bookmaker

Secondo i principali bookmaker la Lazio è favorita per la vittoria del match del Tardini: secondo Betclic la vittoria del Parma è a 4.70, il pareggio è a 3.88 e la vittori della Lazio è a 1.67; secondo 888Sport la vittoria del Parma è a 4.90, il pareggio è a 3.95 e la vittoria della Lazio è a 1.60; infine secondo Snai la vittoria del Parma è a 5.00, il pareggio è a 3.85 e la vittoria della Lazio è a 1.70.

Diretta Parma-lazio: dove vederla

La gara del Tardini potrà essere vista da tutti gli abbonati Sky con pacchetto Sport o Calcio attivo su satellite, digitale terrestre e fira ottica; potrà inoltre essere vista tramite SkyGo o NowTV.

