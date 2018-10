Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni stasera 16 ottobre 2018

Altra settimana, altro appuntamento con Dimartedì e Cartabianca. Quali saranno gli ospiti e i temi di Giovanni Floris e Bianca Berlinguer? Scopriamoli in questo articolo.

Cartabianca: ospiti e temi della serata

L’appuntamento con Bianca Berlinguer è per le 21.15 di questa sera, il canale è quello di Rai 3. In studio ci sarà il vice Ministro all’Economia Massimo Garavaglia a fargli compagnia probabilmente per commentare la manovra di bilancio del governo Conte ci sarà Pier Carlo Padoan, parlamentare del PD. Nei giornalisti invece vediamo la presenza del vice direttore del Sole 24 ore, Alessandro Plateroti, Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano e infine il direttore della La Verità, Maurizio Belpietro. Tra gli ospiti troviamo anche la sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, Maurizio Costanzo, Roberto D’Agostino di Dagospia, il governatore della regione Liguria Giovanni Toti e lo scrittore Gianrico Carofiglio. Tra i probabili argomenti i fatti di attualità, dalla riapertura del processo Cucchi con una clamorosa svolta fino alla legge di bilancio e alle novità sul fronte politica. Gli avvenimenti della settimana saranno affidati invece, come sempre, all’analisi di Mauro Corona.

Dimartedì: anticipazioni sugli ospiti e le tematiche

Se dovessimo azzardare un giudizio sul numero degli ospiti messi in campo dalle due trasmissioni vincerebbe a mani basse, per questa sera, come poche volte è accaduto visti anche gli ascolti, il programma Cartabianca. Giovanni Floris infatti prova a rispondere con Matteo Renzi e con il docente dell’Università Cattolica e Bocconi Carlo Cottarelli. Immancabile anche la presenza della professoressa Elsa Fornero mentre la controparte politica di Renzi sarà Armando Siri della Lega. Probabilmente gli argomenti da trattare saranno gli stessi, eccezion fatta per il caso Cucchi che sembra tenere banco più nel salotto di Bianca Berlinguer. L’appuntamento è fissato per le 21.15 su La7.

Francesco Somma

