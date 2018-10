Assicurazione auto 2019: costo RC in calo nel decreto taglia scartoffie

Taglio costo assicurazione RC auto

Novità anche in materia di assicurazione auto. Lo si scopre leggendo il comunicato stampa n. 23 del Consiglio dei Ministri, disponibile sul sito del Governo. Relativamente alla semplificazione, spunta una misura per lo sviluppo economico legata proprio alla RC Auto. Che dunque rientrerà tra le disposizioni urgenti per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili.

Si parla più nel dettaglio di RC Auto equa sul territorio. Testualmente, nell’elenco delle disposizioni, si legge infatti quanto segue. “Per realizzare una RC auto equa, con canoni differenziati rispetto al territorio, si eliminano i vincoli di trasferimento della polizza da un assicuratore a un altro”.

Assicurazione Auto: RC auto equa, a chi conviene

Il tema dell’assicurazione auto, in particolare la RCAuto equa, è un vecchio cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Il piano del M5S era quello di eliminare drasticamente le differenze riguardanti il premio dell’assicurazione auto sul territorio, differenze legittimate dai livelli di rischio di incidenti stradali nelle Regioni valutate da analisi statistiche. Una disparità questa che i 5 Stelle volevano eliminare, consentendo in particolare ai cittadini del Meridione di trarne vantaggio. L’equità, in tal senso, sarebbe infatti meno conveniente per i cittadini del Settentrione: nel Nord Italia, infatti, il premio dell’assicurazione auto è generalmente più basso rispetto ad altri territori del Paese, tra cui per l’appunto il Sud.

Assicurazione auto e non solo: le altre misure in programma

Tra le altre disposizioni in materia di sviluppo economico contenute nel decreto, figurano interventi di semplificazione per le imprese agro-alimentare; riduzione di oneri per le startup e le pmi innovative; nonché la riduzione di oneri informativi e obblighi delle imprese e snellimento delle procedure burocratiche per la costituzione di società di capitali. Infine, stando alle novità presenti in Manovra, non sono previsti aumenti delle tasse, fatta eccezione per banche e assicurazioni.

