Diretta Bologna-Torino: streaming, video gol e risultato finale (2-2)

Diretta Bologna-Torino: streaming, video gol e risultato – LIVE

Diretta Bologna-Torino: L’analisi della Partita

Grande delusione per il Torino di Walter Mazzarri che non riesce a conquistare i tre punti dopo essere andato in vantaggio per 2-0. Grande rimonta per i ragazzi di Inzaghi, invece, che hanno dimostrato carattere nel secondo tempo, dopo una prima frazione anonima. Il Torino resta al decimo posto con 13 punti, il Bologna guadagna un punto prezioso in zona salvezza, ma viene comunque superato dall’Atalanta che ha dilagato 5-1 a Verona contro il Chievo con uno straripante Ilicic. Gli uomini di Inzaghi restano al 17esimo posto. Pareggio che non soddisfa nessuno.

Ricordiamo i marcatori: Per il Torino sono andati a segno Iago Falque al 13′ e Baselli al 54′, mentre per il Bologna hanno segnato Santander al 59′ e Calabresi, che ha completato la rimonta bolognese , al 77′.

Grazie a tutti coloro che hanno seguito con Termometro Sportivo la diretta, Buon proseguimento con Fiorentina-Cagliari alle 18 e il derby della madonnina tra Inter e Milan alle 20:30.

Diretta Bologna-Torino: La cronaca Live del secondo tempo

90+6′ FINISCE LA PARTITA: 2-2, PAREGGIANO BOLOGNA E TORINO.

90+6′ pUNIZIONE PER IL BOLOGNA. Batte Orsolini ma c’è fallo in attacco.

90+5′ OCCASIONE ZAZA CHE SOLO DAVANTI AL PORTIERE NON RIESCE A BATTERE IN RETE. SI RESTA SUL 2-2.

90+3′ Cross di Berenguer sul portiere

90′ 5 MINUTI DI RECUPERO CONCESSI DA BANTI.

88′ OCCASIONE TORINO: RINCON TIRA DA FUORI AREA. LA CONCLUSIONE È DEVIATA, MA SKORUPSKI METTE IN CORNER.

87′ TRAVERSONE DI IAGO IN AREA:GGonzalez anticipa Zaza

85′ Riprende il gioco ma Poli non riesce più a correre: Bologna in 11 sulla carta, ma con l’uomo in meno in campo. Esaurite le sostituzioni per Inzaghi. ancora scintille Parigini M’baye.

83′ Poli a terra per crampi. Scintille tra Parigini e M’baye perché il Torino non messo fuori la palla.

81′ TerZo cambio per il Toro: DE SILVESTRI ESCE, entra PARIGINI.

80′ cambio per il Bologna: entra FALCINELLI esce PALACIO

77′ GOOOL DEL BOLOGNA! PALLA RECUPERATA SULLA TREQUARTI DEL TORO DA ARTURO CALABRESI CHE CON UN DRIBBLING HA SALTATO DJIDJI E IN AREA ED ENTRATO IN AREA HA BATTUTO SIRIGU! AGGUANTA IL PAREGGIO IL BOLOGNA: 2-2!

76′ Gonzalez intercetta una verticalizzazione ottima di Rincon per Zaza

75′ Palla gestita a centrocampo dal Torino.

73′ Crampi per Baselli, gioco fermo. Baselli è pronto ad uscire, fascia di capitano a Sirigu, dopo che Belotti l’aveva lasciata a Baselli. Entra Saša Lukic. Secondo cambio per il toro dopo quello di Zaza.

71′ OCCASIONE TORO CON ZAZA: AZIONE orchestrata da Baselli che pesca Iago Falque, il quale trova a sua volta Berenguer in area che mette in mezzo per Zaza. La conclusione dell’attaccante granata è stoppata da Gonzalez.

70′ Si lotta su ogni pallone, molto aggressivo il Bologna.

68′ Tiro poco preciso di Iago Falque che finisce sul fondo.

67′Fallo di Gonzalez su Belotti. Punizione per il Toro. Esce Belotti, entra Simone Zaza. Partita poco incisiva per il Gallo, che però si è reso utile alla squadra per tutta la partita.

65′ Ci crede ora il Bologna che cerca di spingersi in avanti e rendersi pericoloso. Zaza pronto ad entrare in campo al posto di Belotti per il Torino.

64′ Secondo cambio per il Bologna: entra Giancarlo Gonzalez, esce Dijks. Ammonito M’baye.

63′ Calcio di punizione battuto da Orsolini che finisce però sul fondo

61′ Ammonito Baselli per gioco pericoloso su Palacio.

59′ GOOL DEL BOLOGNA! Palo di Palacio sugli sviluppi di un calcio d’angolo per i rossoblù, arriva Santander che si fionda sul pallone e spinge in porta. accorcia le distanze il Bologna, siamo ora sul 2-1!

57′ Con una vittoria quest’oggi il Torino potrebbe raggiungere quota 15 punti e affacciarsi in zona Europa League. Il Bologna invece scivolerebbe al 17esimo posto restando a 7 punti.

54′ GOOOL DEL TORINO! palla persa sulla linea di fondo da Nagy. Iago Falque dal limite d’area mette un rasoterra per Baselli che al centro dell’area spara alla sinistra di Skorupsky. 2-0 TORINO!

52′ Bologna in campo in questo secondo tempo con un 4-3-3: Orsolini esterno d’attacco con Iago e Belotti a completare il reparto. Centrocampo a tre con Poli, Nagy e Svanberg.

50′ GRANDE OCCASIONE PER IL TORINO: Da un cross di De Silvestri, Baselli appoggia in area per Iago Falque che però dal dischetto del rigore spara alla sinistra di Skorupsky. si resta sull’1-0.

48′ Altro cross di Palacio in area. Poco pericoloso il traversone dell’argentino ex-Inter.

47′ SUBITO OCCASIONE BOLOGNA: Cross in area di Palacio, Santander non riesce ad arrivare sul pallone che finisce sul fondo. Buon inizio per la squadra di Pippo Inzaghi!

46’PARTITI! primo pallone della ripresa giocato dal Bologna.

Cambio per il Bologna con relativo cambio di modulo: difesa a 4 per il Bologna. Esce infatti Danilo ed entra Svanberg

Nè Inzaghi né Mazzarri effettueranno cambi nel secondo tempo. Le formazioni restano immutate.

Tra poco squadre in campo.

Ben ritrovati per la cronaca in diretta di Bologna-Torino.

Diretta Bologna-Torino: La cronaca LIVE del primo tempo

A tra poco per la CRONACA LIVE del secondo tempo della partita.

45+1′ FINISCE IL PRIMO TEMPO: Bologna abulico che non ha praticamente mai tirato in porta, poca spinta da parte degli esterni Mbaye e Dijks. Nel secondo tempo gli uomini di Inzaghi dovranno provare a fare di più per agguantare il pareggio. Buon primo tempo invece per il Torino, che si è proposto spesso in avanti con Iago e Berenguer. Prova di grande impegno per Belotti.

45′ il quarto uomo segnala 1′ di recupero assegnato da Banti.

44′ Grande chiusura di Djidji su Orsolini che non può crossare.

44′ si combatte a centrocampo per il possesso palla, la palla arriva poi a Skorupsky che riparte dalla difesa.

42′ Azione continuata del Toro con il solito Berenguer che prova a scambiare con Iago Falque, si inserisce Baselli nell’azione che prova ad arrivare in porta ma Skorupsky interviene e ferma tutto.

41′ Rimessa laterale Bologna dopo un rinvio con le mani di Skorupsky che aveva intercettato un cross in area del Torino.

39′ Giallo per Calabresi per un fallo a centrocampo su Belotti.

39′ Secondo angolo battuto male dai rossoblù e allontanato dalla difesa granata.

39′ Sugli sviluppi dell’angolo De Silvestri intercetta. Di nuovo angolo per il Bologna.

38′ Punizione per il Bologna battuta da Orsolini che viene messa in angolo da Sirigu.

36′ GRANDE OCCASIONE PER IL TORINO: Cross ancora di Berenguer che stavolta trova in area Belotti che, solo davanti al portiere, controlla male e favorisce l’intervento di Skorupsky.

34′ Fuorigioco di Belotti che sembra non risentire dei problemi muscolari avuti durante il riscaldamento.

33′ A terra N’Koulou e Orsolini dopo un contrasto. Palla restituita al Torino, che dopo la battuta di Sirgu guadagna un rimessa laterale che arriva in area. Meitè piazza d’interno a porta quasi spalancata ma la palla finisce alta sopra la traversa.

30′ Faccia a faccia tra l’arbitro Banti e Poli: il centrocampista rossoblù voleva il giallo per il fallo subito, l’arbitro non ha accettato le proteste.

27′ Ammonito Andrea Belotti per uno sgambetto ai danni di un difensore del Bologna.

26′ Punizione dalla trequarti per il Bologna: il cross di Orsolini è troppo basso e viene spazzato dalla difesa del Torino.

25′ Partita bloccata a centrocampo: il Torino gestisce il vantaggio, il Bologna non riesce ad avanzare oltre la metà campo.

24′ ALTRA AZIONE PERICOLOSA DEL TORINO: Beletti entra in area e cerca Iago Falque che però non aggancia. Rimessa dal fondo per il Bologna.

23′ Rimessa dal fondo per il Torino, dopo un’azione non andata a buon fine del Bologna.

21′ Palleggio rischioso nelle retrovie del Bologna che in questi primi venti minuti sembra essere molto passivo. i rossoblù stanno subendo il pressing del Torino e non riescono a impostare al meglio l’azione.

20′ Rimessa del Bologna in area: blocca Sirigu.

19′ Rientra in campo Thomas Rincon.

17′ Fallo in attacco di Orsolini su Rincon: si ripartirà da un calcio di punizione per il Torino. Rincon ancora a terra. Gioco fermo per qualche minuto.

16′ Prima rete in questo campionato per Iago Falque, che sembrava dovesse lasciare il Torino in Estate.

13′ GOOOL DEL TORINO: Gran tiro dai 20 metri di Iago Falque che pressato da Helander è riuscito comunque a piazzare alla destra di Skorupsky. TIRO POTENTE E PRECISO, TORINO IN VANTAGGIO!

12′ OCCASIONE TORINO: Dopo un possesso palla prolungato del Toro arriva un diagonale in area di Berenguer che però non trova nessuno dei compagni nell’area avversaria.

10′ Cross in area di Berenguer che però arriva direttamente tra le braccia di Skorupsky

8′ calcio di punizione per il Bologna guadagnato da Palacio a metà campo, dopo un ottimo dribbling.

6′ N’Koulou interrompe una ripartenza del Bologna. Dagli sviluppi della rimessa laterale Santander prova a girare in porta ma senza successo. La palla finisce ampiamente sul fondo.

5′: Possesso palla prolungato del Torino, il Bologna attende.

4′ Orsolini in questa prima parte di gara gioca da interno destro di centrocampo e non da trequartista.

3′: ancora possesso palla Toro con DE silvestri. La palla finisce fuori: rimessa Bologna.

1′: Calcio di punizione per il Bologna, pallone che arriva a Santander, ma di nuovo la palla è recuperata dal Torino che ora guadagna un calcio di punizione.

1′ PARTITI: Subito in avanti il Torino, ma la palla è recuperata dal Bologna.

Sarà il Torino a giocare il primo pallone.

Stretta di mano tra i due capitani, che si ritrovano a centrocampo per il lancio della monetizza

Problemi muscolari nel prepartita per Belotti. Il Gallo potrebbe essere sostituito in corso: al suo posto sarebbe prontissimo Zaza.

Le squadre stanno entrando in campo.

Il Torino in trasferta è ancora imbattuto, il Bologna invece è andato in gol soltanto nelle due partite vinte, entrambe in casa.

Ancora qualche minuto per l’entrata in campo, si attende l’arrivo della terna arbitrale.

Assente in tribuna per motivi di lavoro il presidente Cairo, che seguirà in TV la partita.

Circa 22.000 spettatori al Dall’Ara in questo pomeriggio soleggiato di fine Ottobre.

Le squadre hanno già effettuato il riscaldamento e sono pronte per entrare sul terreno di gioco.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meite, Rincon, Baselli, Berenguer; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Aina, Bremer, Edera, Ichazo, Lukic, Moretti, Parigini, Rosati, Soriano, Zaza. Allenatore: Walter Mazzarri.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mbaye, Poli, Nagy, Dijks; Orsolini; Palacio, Santander. A disposizione: Da Costa, De Maio, Destro, Donsah, Dzemaili, Falcinelli, Gonzalez, Okwonkwo, Paz, Pulgar, Santero, Svanberg. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Il Torino si schiera in campo con un solido 3-5-2, con De Silvestri e Berenguer esterni a centrocampo e Iago Falque e Belotti a formare il reparto d’attacco. Parte ancora dalla panchina Zaza.

Il Bologna scenderà in campo con il 3-4-1-2, con Orsolini trequartista alle spalle di Palacio e Santander, in panchina Falcinelli.

Sono state rese note già le formazioni ufficiali.

I granata cercano la terza vittoria consecutiva dopo un avvio di stagione non proprio eccellente. Fino alla sesta giornata, infatti, gli uomini di Mazzarri, avevano raccolto soltanto sei punti, frutto di 1 sola vittoria,3 pareggi e 2 sconfitte.

Il Torino di Walter Mazzari, invece, proviene da 2 vittorie consecutive contro Chievo e Frosinone.

Le due squadre arrivano al match con due umori differenti: il Bologna di Filippo Inzaghi è reduce dalla sconfitta di Cagliari e naviga nelle zone basse della classifica. Sono infatti soltanto 7 i punti raccolti sin qui dalla squadra di Inzaghi, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. I rossoblù cercano punti punti per allontanarsi dalla zona retrocessione ed oggi potrebbe essere l’occasione giusta.

Gentili lettori di Termometro Sportivo, Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Bologna-Torino, match valevole per la nona giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019.

Dove vedere Bologna Torino in streaming

Domenica 21 Ottobre alle ore 15, presso lo Stadio Dall’Ara, si sfideranno il Bologna di Filippo Inzaghi e il Torino di Walter Mazzarri in una partita valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Gli emiliani vivono un momento di difficoltà e al momento rischiano l retrocessione mentre la situazione dei piemontesi è abbastanza stabile.

Diretta Bologna-Torino streaming,video gol e risultato: il cammino del Bologna

Gli uomini di Filippo Inzaghi, fino a questo momento, hanno totalizzato due vittorie ( contro la Roma e l’Udinese ), un pareggio ( contro il Frosinone ) e cinque sconfitte ( contro la Spal, l’Inter, il Genoa, la Juventus e il Cagliari ). Al momento gli emiliani sono sedicesimi in classifica e quindi a rischio retrocessione, con un ponto di vantaggio rispetto all’Atalanta e ad una sola lunghezza rispetto all’Udinese. Urge una prova di forza da parte del Bologna, allo scopo di portarsi fuori dalla zona di pericolo.

Diretta Bologna-Torino: il cammino dei granata

Gli uomini di Walter Mazzarri arrivano alla sfida del Dall’Ara dopo aver totalizzato due vittorie (contro la Spal e il Chevo), tre pareggi (contro l’Inter, l’Udinese e l’Atalanta) e due sconfitte (contro la Roma e il Napoli). Al momento i granata sono dodicesimi in classifica, a pari punti col Genoa e con tre punti di vantaggio rispetto al Cagliari.

Le probabili formazioni di Bologna-Torino

Secondo le indiscrezioni della viglia nel Bologna dovrebbero scendere in campo fin dal primo minuto Skorupsky, Calabresi, Danilo, De Maio, Mbaye, Svanberg, uno tra Pulgar e Nagy, Dzemaili, uno tra Kreijci e Dijks, Falcinelli e Santander; quindi gli emiliani dovrebbero disporsi in campo secondo un 3-5-2. Nel Torino l’undici titolare dovrebbe essere composto da Sirigu, Izzo, ‘N Koulou, Moretti, uno tra De Silvestri e Berenguer, Meitè, Rincon, Aira, uno tra Baselli e Soriano, Iago Falque e Belotti. I granata dovrebbero disporsi in campo secondo un 3-4-1-2.

Le quote dei bookmaker

Secondo i principali bookmaker il Torino è favorito, seppure di poco, per la vittoria contro il Bologna: per Betclic la vittoria del Bologna è a 3.25, il pareggio è a 3.12 e la vittoria del Torino è a 2.26; per 888Sport la vittoria del Bologna è a 3.30, il pareggio è a 3.20 e la vittoria del Torino è a 2.35; infine per Snai la vittoria del Bologna è a 3.20, il pareggio è a 3.25 e la vittoria del Torino è a 2.20.

Diretta Bologna-Torino streaming, video gol e risultato: dove vederla

La partita sarà trasmessa sui canali Sky e sarà visibile a chiunque sia in possesso di abbonamento digitale terrestre, fibra o satellite al pacchetto Sport o Calcio. La partita sarà inoltre visibile in diretta streaming online su SkyGo e NowTv.

