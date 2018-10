Concorso OSS Puglia per 2445 posti, requisiti e domanda

Domanda concorso OSS e requisiti

Nuovi concorsi pubblici messi a bando dalla Regione Puglia. In totale sono 3.445 i posti banditi come Operatori Socio Sanitari presso Asl ed enti sanitari pugliesi.

Nel dettaglio, il bando della regione è finalizzato all’assunzione di: 453 OSS presso la ASL Lecce; 430 OSS presso la ASL Bari; 318 OSS presso la ASL Taranto; 316 OSS presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari; 247 OSS presso la ASL Brindisi; poi 210 OSS presso la ASL BAT (Barletta Andria Trani); 210 OSS presso la ASL Foggia; 190 OSS presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria ‘Ospedali Riuniti’ di Foggia; poi 43 OSS presso l’IRCS ‘Giovanni Paolo II’ di Bari; 28 OSS presso l’IRCSS ‘De Bellis’ di Castellana Grotte.

Il 10% delle posizioni è riservato a soggetti con lavoro subordinato a tempo determinato che hanno all’attivo 3 anni di servizio presso amministrazione sanitaria, personale non dirigenziale che abbia contratto di lavoro flessibile presso la Regione Puglia con almeno tre anni di contratto, anche non continuativi negli ultimi 8 anni, e personale interno.

Concorso OSS Puglia per 2445 posti

Per partecipare al concorso i candidati devono essere cittadini UE. I candidati provenienti da paesi terzi dovranno possedere un permesso di soggiorno di lungo periodo o lo status di rifugiato o protezione sussidiaria. Inoltre, devono essere in possesso dell’idoneità fisica, godere dei diritti politici e non essere stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. Dunque, per quanto riguarda la formazione, i candidati devono essere diplomati, o avere l’assolvimento dell’obbligo scolastico, nonché possedere l’attestato di Operatore Socio Sanitario.

Requisiti e domanda concorso OSS

Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura entro e non oltre al 12 novembre 2018. I candidati dovranno compilare l’apposita domanda, quindi, inoltrarla telematicamente collegandosi al portale web www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia nell’area ‘Albo Pretorio’, sezione ‘Concorsi-Domande on-line’. Infine, qua si potrà compilare l’apposito form registrandosi e inviando il ‘modulo di domanda on-line’ seguendo le indicazioni riportate sulla pagina web.

