Diretta Chelsea-Manchester United: streaming, video gol, risultato – LIVE

Chelsea-Manchester United è sicuramente uno degli incroci più attesi e sentiti di tutta la Premier League e non solo.

Le due squadre sono infatti rivali, soprattutto negli ultimi quindici anni, ovvero da quando i londinesi sono passati sotto la guida di Roman Abramovich diventando così uno dei club più forti d’Inghilterra e d’Europa. Sono state entrambe protagoniste inoltre della finale di Champions League nella stagione 2007/2008, quando a Mosca furono i Red Devils ad alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie dopo aver sconfitto i Blues ai calci di rigore.

Stavolta è invece il Chelsea a star meglio, considerando l’ottimo inizio di stagione (ancora senza sconfitte) e la vetta di Premier in condivisione con Manchester City e Liverpool. Maurizio Sarri ha saputo dare fin da subito l’impronta sulla quale ha tanto puntato anche a Napoli e anche nella terra d’Albione si stanno accorgendo del cosiddetto Sarrismo.

Inizio di stagione horror invece per il Manchester United di Mourinho, che due settimane fa ha salvato la panchina in extremis grazie alla super rimonta (da 0-2 a 3-2) nel finale della sfida casalinga contro il Newcastle di Benitez. L’ottavo posto in classifica non rende giustizia al potenziale di una squadra che sogna di tornare a vincere il campionato e che come obiettivo minimo ha quello di qualificarsi nelle prime quattro d’Inghilterra.

Per lo Special One trattasi inoltre di un ritorno a casa, avendo allenato il Chelsea in due occasioni, dal 2004 al 2007 e dal 2013 al 2015.

Le probabili formazioni di Chelsea-Manchester United

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso; Kanté, Jorginho, Barkley; Willian, Morata, Hazard

Allenatore: Sarri

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; McTominay, Matic, Pogba; Mata, Lukaku, Sanchez

Allenatore: Mourinho

Dove vedere in tv e streaming Chelsea-Manchester United

Il match sarà trasmesso in diretta tv ed esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV.

Fischio d’inizio previsto per sabato 20 ottobre 2018 alle ore 13:30 allo Stamford Bridge.

