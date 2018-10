Diretta Sampdoria-Sassuolo: streaming, video gol e risultato – LIVE

Sampdoria Sassuolo in diretta streaming, risultato e dove vederla

Il monday night che chiude la 9a giornata della Serie A 2018/2019 è la sfida Sampdoria-Sassuolo.

Si tratta di un match molto interessante sulla carta, fra due formazioni che attuano uno stile di gioco molto spigliato e divertente, grazie alle idee tecnico tattiche dei due allenatore, Marco Giampaolo e Roberto De Zerbi.

Entrambi i mister infatti, sono tra gli allenatori più propositivi della Serie A, capaci di far divertire con le loro prestazioni i tifosi delle loro rispettive squadre e non solo.

Parola d’ordine: attaccare. Non a caso i gol di genovesi e modenesi sommati sono già ben ventisette, esattamente come la somma dei loro punti.

La Sampdoria padrona di casa attualmente occupa la quinta piazza in classifica, frutto di un buonissimo inizio di stagione dove i blucerchiati hanno fin qui raccolto quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. Trascinata dai gol di Gregoire Defrel, peraltro ex neroverde, la Samp sogna finalmente di poter tornare in Europa League, dopo qualche stagione in cui ci è andata vicina senza però mai raggiungerla. Le ultime due vittorie consecutive danno il morale giusto per arrivare nel migliore dei modi a questa sfida.

Il Sassuolo è invece reduce da due sconfitte consecutive e si trova ora all’ottavo posto in classifica, posizione per cui in molti probabilmente firmerebbero per trovarsi a fine stagione. De Zerbi sta incantando una piazza che lo scorso anno aveva grosse difficoltà a trovare la via della rete. Grazie ad un attacco imbottito e molto mobile, questa statistica è stata parecchio incrementata. Ora però urge ritrovare al più presto punti preziosi per potersi salvare quanto prima. Lo score ad oggi parla di quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Sassuolo

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Caprari; Defrel, Quagliarella

Allenatore: Giampaolo

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Magnani, G. Ferrari; Bourabia, Locatelli, Sensi; Berardi, Babacar, Di Francesco

Allenatore: De Zerbi

Dove vedere in tv e streaming Sampdoria-Sassuolo

La partita verrà trasmessa in diretta tv ed esclusiva su Sky Sport Serie A, mentre in streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV.

Calcio d’inizio previsto per lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 20:30 allo stadio Ferraris.

