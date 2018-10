Pensioni ultime notizie: Quota 100, Boeri allarma ‘500 euro in meno’

Boeri sconsiglia Quota 100, chi perde soldi

Sul fronte pensioni ultime notizie riportano le parole del presidente dell’Inps, Tito Boeri. Il quale, in occasione della sua audizione alla Commissione Lavoro alla Camera, ha parlato delle misure del governo sulle pensioni. E in particolare di taglio alle pensioni d’oro e di Quota 100. Calcoli e stime che però hanno fatto scattare un allarme. Chi oggi sceglie Quota 100 rispetto alle regole attuali, andrà in pensione prima, certo, ma con un assegno più basso del 21%. In pratica perderà 500 euro al mese. Ma allora Quota 100 conviene davvero? E a chi?

Pensioni ultime notizie: Quota 100 penalizzante, parla Tito Boeri

Quota 100 con 62 anni e 38 di contributi, proroga di Opzione Donna e Ape sociale, blocco adeguamento della speranza di vita. Tutte misure che il governo vuole attuare sul fronte previdenziale. Ma il costo, secondo il presidente Inps, sarebbe di “140 miliardi in più di spesa nei primi 10 anni”. La spesa sarà minore nel 2019 (7 miliardi di euro), ma salirà nei prossimi anni, partendo dal 2020 (11,5 miliardi) e dal 2021 (17 miliardi). La spesa dovrebbe in seguito scendere a partire dal 2046, quando molti saranno andati in pensione con assegni caratterizzati da importi più bassi.

Rispetto alle regole attuali, qualora un lavoratore nel 2019 andasse in pensione con Quota 100, e quindi con 62 anni e 38 anni di contributi, ci andrebbe a perdere. Tito Boeri ha ipotizzato così lo scenario di un lavoratore medio della P.A., con uno stipendio di 40.000 euro all’anno, con 13 mila euro di contributi versati durante l’anno. Ebbene, questi potrebbe “perdere 500 euro al mese”. Si tratterebbe del 21% in meno rispetto a quanto prenderebbe se attendesse di andare in pensione a 67 anni. 250 euro dal retributivo, 250 euro dal contributivo.

Pensioni ultime notizie: taglio alle pensioni d’oro, ultime novità

Il taglio delle pensioni d’oro porterà un risparmio sotto i 150 milioni di euro. Non si arriverà mai a 1 miliardo, secondo Tito Boeri. “Non domandatelo a me come ci si arriva a 1 miliardo, io faccio supposizioni”. Il presidente dell’Istituto di Previdenza ha dunque affermato che i risparmi garantiti dal taglio delle pensioni d’oro ammonterebbero a meno di 150 milioni di euro. Cifra che potrebbe essere raddoppiata nel caso in cui si abbassasse la soglia a 78 mila euro lordi dagli attuali 90.000.

Infine ha chiesto il rispetto per l’Istituto. “Nel pieno rispetto che abbiamo per questa istituzione, ritengo sia giusto esigere lo stesso rispetto nei confronti del nostro Istituto e delle persone che vi lavorano”.

