Carlo Conti si commuove per Fabrizio Frizzi da Costanzo. L’intervista

Ha deciso di lasciar fluire le sue emozioni lui, uno dei volti più apprezzati per professionalità ed efficienza della Rai e al contempo, uno dei più coriacei quando si tratta di parlare di sé stessi: è Carlo Conti che si racconta nell’intervista con Maurizio Costanzo. Parla di un’infanzia tutt’altro che facile, del rapporto con sua madre, della sua storia d’amore con Francesca Vaccaro, del primogenito Matteo e anche del collega (e grande amico) Fabrizio Frizzi. L’intervista è andata in onda giovedì 18 ottobre su Canale 5, come sempre, in seconda serata.

Carlo Conti: la morte del padre

Carlo aveva nove mesi quando suo padre si era ammalato e poco più di un anno quando l’ha perso per sempre. Sua madre, pur trovandosi nelle difficoltà che ha comportato il lutto, è riuscita a far sì che la scomparsa del papà non gravasse su di lui: «sono cresciuto solo con la mamma che si è rimboccata le maniche partendo da zero, però non mi ha mai fatto sentire la mancanza del babbo» ha detto a Costanzo Carlo Conti, che poi aggiunge «è stata bravissima e mi ha tirato su dandomi una serie di valori, di principi importanti». Ha voluto assicurargli, nonostante tutto, un’infanzia felice tant’è che «ritira fuori un diploma e lavora in ospedale, andava a fare le pulizie, per farmi fare un po’ di vacanza l’estate» spiega il conduttore.

Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi: la toccante commozione

Ripercorre la sua carriera, la sua relazione con Francesca e, ovviamente, non può fare a meno di aprire il suo cuore quando parla del piccolo Matteo. Ma la memoria corre subito a uno dei suoi amici più importanti: Fabrizio Frizzi che, come sottolinea lui stesso, è importante ricordare.

Con la scomparsa di Fabrizio, Carlo si era visto apparire molto meno sugli schermi: sopraffatto dalla terribile notizia, aveva preferito dedicarsi alla famiglia e dilatare maggiormente le sue presenze televisive. Non è stato un anno facile, per lui. Ammette di sentire di avere «pochi amici. Nel mondo dello spettacolo credo di aver legato molto con Antonella Clerici, Maria e Fabrizio. La sua morte mi ha colpito davvero tanto, nel profondo. Mi ha fatto capire tante cose della mia vita che davo per scontate. Ho rimesso in discussione le mie priorità dopo la sua scomparsa». E, anche un’istituizione della Rai come Carlo Conti, non riesce a trattenere le lacrime.

