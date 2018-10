Dove vedere Real Madrid-Viktoria Plzen in diretta streaming o in TV

Dove vedere Real Madrid-Viktoria Plzen in diretta streaming o in TV

Streaming e diretta TV, dove vedere la partita

Sconfitti nell’ultimo match di Champions, i galácticos sono desiderosi di rifarsi in Real Madrid-Viktoria Plzen. Scivolati al secondo posto dopo l’inopinata sconfitta di Mosca (1-0), i madridisti non vogliono fare brutte figure contro la “cenerentola” del Gruppo G. Le due partite con i cechi, se si risolveranno in 2 vittorie, li porteranno ad affrontare Roma e CSKA Mosca con relativa tranquillità.

Real Madrid-Viktoria Plzen: i Blancos in un momento difficile

Non è un buon momento per il Real. Le ultime 5 partite hanno avuto come esito 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. Certo è che il post-Cristiano Ronaldo si sta rivelando più difficile del previsto e a farne le spese potrebbe essere l’allenatore. E’ infatti di queste ore la notizia che Antonio Conte è stato sondato per sostituire Lopetegui. Il tecnico salentino avrebbe dato la propria disponibilità ad un incarico che potrebbe far decollare definitivamente la sua carriera. Fondamentali saranno le prossime 3 partite: Levante, Plzen e poi il Clásico al Camp Nou contro il Barcellona. Per questi motivi, Lopetegui sa che non potrà sbagliare l’approccio a questa sfida: dovrà far mettere in campo grinta, concretezza e far valere la classe immensa dei suoi giocatori. Una buona notizia per i madridisti: Gareth Bale torna in campo.

Real Madrid-Viktoria Plzen: impresa disperata per i cechi

Ultima nel Gruppo G con 1 solo punto il Plzen ha ben poco da chiedere alla Champions e la trasferta di Madrid non è certo una partita alla loro portata: giocare al Bernabéu non è facile per nessuno. Negli ultimi 5 match i cechi hanno ottenuto 3 vittorie contro 2 sconfitte e inoltre devono farsi perdonare il 5-0 subito in casa della Roma. Nel suo campionato, il Plzen è primo a pari punti (27), ma con una peggior differenza reti rispetto allo Slavia Praga . Quest’anno, nei gironi di Champions, aveva anche cominciato bene, impattando 2-2 col CSKA dopo essersi portata sul 2-0; poi il tracollo di Roma che ha causato il relegamento all’ultimo posto. Anche se le speranze di uscire indenni dalla trasferta spagnola non sono molte, i cechi giocheranno con tranquillità non avendo niente da perdere e cercheranno di sfruttare il momento complicato delle merengues.

Real Madrid-Viktoria Plzen: chi scenderà in campo?

REAL MADRID (4-3-3): Navas – Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo- Kroos, Modrić, Casemiro – Bale, Benzema, Asensio.

Allenatore: Julen Lopetegui

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Kozáčik – Hubník, Hořava, Limberský, Kopic – Řezník, Pernica – Hrošovský, Kovařík, Kolář – Krmenčík

Allenatore: Pavel Vrba

Dove vedere in tv e streaming Real Madrid-Viktoria Plzen

Il match Real Madrid-Viktoria Plzen si terrà nel mitico stadio Santiago Bernabéu il 23 Ottobre 2018. Calcio d’inizio previsto alle 21.00. La diretta è come al solito un’esclusiva Sky e l’incontro verrà trasmesso su Sky Sport e Sky Sport HD. Gli abbonati potranno contare su SkyGo per lo streaming sui dispositivi mobili (smartphone, PC, tablet, laptop…). La Champions può anche essere vista con un abbonamento a Now TV oppure connettendosi ai siti delle TV che detengono i diritti esclusivi di trasmissione, aggirando i blocchi basati sulla geolocalizzazione mediante l’acquisto di una VPN, il cui costo è comunque modesto.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM