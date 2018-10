Google Pixel 3XL : scheda tecnica, recensione, prezzo e uscita in Italia

Google Pixel 3XL è ufficiale da circa 10 giorni. Google ha rinnovato il suo top di gamma, con migliorie tanto lato-software (grazie al rilascio delle nuove features di Android 9.0 Pie) quanto lato hardware. Il risultato? Un prodotto dal piacevole utilizzo nel quotidiano, con ottimo comparto multimediale, mosso da un sistema operativo Android puro che fa la differenza. Andiamo a conoscere le specifiche tecniche del nuovo flagship del colosso statunitense.

Google Pixel 3XL, la scheda tecnica

Generali

Marca: Google

Modello: Google Pixel 3XL

Colorazioni: Clearly White, Just Black o Not Pink

Dimensioni

Altezza: 158mm

Larghezza: 76,7mm

Spessore: 7,9mm

Display

Dimensioni: 6,3 cm

Colori: 16,7 milioni

Tipologia Pannello: OLED

Risoluzione: 1440 x 2960 pixel – 523 PPI

Protezione: Gorilla Glass 5

Hardware & Software

Chipset : Snapdragon 845 Qualcomm SDM845

Processore: 4x 2.5 GHz Kryo 385 Gold + 4x 1.6 GHz Kryo 385 Silver

Sistema operativo: Android 9.0 Pie

Memoria Ram: 4 GB

Memoria interna: 64/128GB

Espandibilità memoria interna: NO

Batteria: 3430 mAh

Ricarica wireless: SI

Fotocamere

Fotocamera posteriore : 12.2 Mpx , risoluzione 3968 x 2976 pixel, f/1.8 apertura, stabilizzazione ottica/digitale, autofocus, Flash dual led, Geo tagging

Fotocamera anteriore: 8 Mpx), f/1.8 apertura

Sensori

Accelerometro: SI

Prossimità: SI

Barometro: SI

Bussola: SI

Giroscopio: SI

Impronta digitale: SI (posteriore)

Connettività

Wi-fi: 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth: 5.0 con A2DP/LE/aptX

USB: Type-C 3.1

Radio FM: NO

Jack cuffie: NO (adattatore USB Type-C)

Leggi anche: Huawei Mate 20 Pro ufficiale: scheda tecnica, prezzo, uscita in Italia

Google Pixel 3XL, prezzo e uscita in Italia

Google Pixel 3XL sarà in vendita in Italia da prossimo 2 novembre ad un prezzo “lancio” di 899 euro nella versione con 64 GB di memoria interna, e 999 euro per quella con 128 GB di memoria intera. Insieme al telefono in arrivo uno stand di ricarica wireless che verrà venduto separatamente al prezzo di 79 euro. Incluso nel prezzo di vendita dello smartphone anche un abbonamento semestrale a Youtube Premium.

Google Pixel 3XL, la recensione

Il nuovo flagship di Google è stato recensito da molte testate specializzate. A seguire vi proponiamo le recensioni di Andrea Galeazzi e di Tuttoandroid.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM