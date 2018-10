Juventus-Genoa, probabili formazioni: Dybala e Perin verso la panchina

Juventus – In casa Juve è già tempo di vigilia. Domani 20 ottobre i bianconeri scenderanno in campo contro il Genoa. Allianz Stadium da tutto esaurito, anche se la curva Sud, squalificata per due turni, sarà occupata dai bambini. Un’iniziativa già adottata negli anni passati in casa bianconera.

In vista del match contro i rossoblù, Allegri si affiderà ancora al 4-3-3. In porta ci sarà Szczesny, il quale sarà preferito ancora una volta a Perin. Per l’ex capitano del Genoa si tratterà dell’ennesima esclusione. In difesa resta il ballottaggio sulla destra tra Cancelo e Cuadrado, con il primo favorito sul secondo. Turno di riposo per Chiellini, il quale sarà schierato nuovamente titolare nella sfida dell’Old Trafford contro il Manchester United. Il capitano bianconero lascerà spazio a Benatia.

Completeranno la difesa Alex Sandro e Bonucci. Capitolo centrocampo: out Khedira. Il centrocampista tedesco tornerà a disposizione tra circa una settimana, resta da valutare se sarà possibile il suo impiego nel prossimo match di campionato contro l’Empoli. Chance dal 1′ per Emre Can, al suo fianco Pjanic e Matuidi.

Juventus-Genoa: Ronaldo ancora titolare, dentro anche Mandzukic

Pochi dubbi per Allegri per quel che riguarda l’attacco. Cristiano Ronaldo partirà ancora dal 1′, idem Mandzukic. La sensazione è che il tecnico bianconero non voglia rinunciare ai suoi pupilli nonostante l’imminente match di Champions contro lo United. Solo panchina per Dybala: l’argentino, non al meglio, potrebbe trovar spazio nella ripresa. Al suo posto pronto uno tra Cuadrado e Bernardeschi. Il brasiliano, dopo le 4 giornate di squalifica e l’infortunio rimediato contro il Valencia, potrebbe subentrare a gara in corso.

Juventus-Genoa le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic

Genoa (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Lisandro Lopez, Criscito; Romulo, Bessa, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Kouamè, Piatek

