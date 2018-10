Carta di credito biometrica con impronta digitale, quando arriva in Italia

Quando arriva la carta di credito biometrica in Italia

Forse avrete già sentito parlare di carta di debito o carta di credito biometrica, ma non sapete cosa significhi e come funziona. È semplicissimo: si tratta di una carta di credito/debito normalissima, ma con l’implementazione di un sensore di riconoscimento per l’impronta digitale. Sostanzialmente questo meccanismo andrà a sostituire il più classico codice Pin, un po’ come già avvenuto per gli smartphone. Per alcuni dispositivi, infatti, è sufficiente la propria impronta digitale per sbloccarli e utilizzarli. Senza dunque dover memorizzare password e codici Pin. Dunque, la carta di credito del futuro sarà quella biometrica? Sì, ma il futuro è più vicino di quanto si pensi.

Carta di credito biometrica: cos’è e come funziona

Dunque la carta di credito del (vicino) futuro sarà dotata di un sensore biometrico. Mastercard e Visa, le ideatrici di questa innovazione, hanno dato il nome allo standard tecnologico EMV, laddove la E sta per Europay, mentre M e V sono le iniziali dei due marchi sopraccitati. Grazie allo standard EMV sarà possibile memorizzare le informazioni dei clienti sui chip della carta che poi andrà inserita nel POS. Il nuovo meccanismo non andrà a sostituire il metodo Contactless, altra recente innovazione, bensì il tradizionale Pin. Le ragioni vertono verso una maggiore sicurezza, che consentiranno solo al titolare della carta di effettuare transazioni per mezzo della sua impronta, senza invece digitare un Pin con il rischio di avere su di sé occhi indiscreti.

Ma come funziona la registrazione dell’impronta? Mastercard spedirà a domicilio una specie di custodia sulla quale bisognerà inserire le nostre impronte digitali (si parla di 3 impronte per 3 diverse dita), che poi invierà le informazioni alla carta. Visa invece chiederà ai titolari delle carte di recarsi alla banca per registrare la propria impronta. Una volta compiuta questa operazione, sarà possibile fare acquisti sfruttando la nuova tecnologia.

Carta di credito biometrica: quando arriva in Italia

Questa innovazione dovrebbe arrivare anche per le carte di debito. Anche se, almeno per il momento, circolano già carte di credito biometriche “di prova” a titolari selezionati in determinati posti, tra cui Sudafrica e Bulgaria per Mastercard e Cipro per Visa.

Viste le forti restrizioni legislative imposte in termini di privacy e sicurezza, l’Europa rappresenta il principale trampolino di lancio della carta di credito biometrica. Una sfida, superata la quale si potrà parlare di espansione a livello internazionale. Per la data di lancio in Italia si parla di una data molto vicina: il 2019 è infatti l’anno in cui la carta con sensore dovrebbe presentarsi anche in Europa, Italia compresa.

