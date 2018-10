Juventus News – Intervenuto in conferenza stampa, Allegri ha presentato l’imminente match di domani 20 ottobre contro il Genoa. Una sfida delicata che potrebbe proiettare i bianconeri alla nona vittoria consecutiva in campionato. Come più volte sottolineato dagli addetti ai lavori, i bianconeri restano in corsa per il record di 11 vittorie di fila nelle prime 11 giornate. Record fermo attualmente a 10 vittorie grazie alle imprese del Milan di Capello e della Roma di Garcia. Detto questo, Allegri ha evidenziato il suo punto di vista su alcune mosse tattiche in vista di domani e soprattutto in ottica futura.

Juventus News: focus Bentancur, nuove vesti da mezz’ala

Alla domanda se Bentancur potesse rappresentare una valida alternativa nel ruolo di regista davanti alla difesa nel centrocampo a tre, Allegri è stato chiaro e ha risposto in maniera netta e decisa. Nessun ruolo da play maker, almeno non per il momento, Bentancur sarà schierato in posizione di mezz’ala. Motivazioni? Come evidenziato dal match contro l’Udinese, il centrocampista uruguaiano, in questo nuovo ruolo, avrà la possibilità di mettere in risalto tutte le sue qualità, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista tattico.

Il tecnico bianconero ha sottolineato come l’ex Boca Juniors, nel nuovo ruolo, possa arrivare con più frequenza alla conclusione, e farsi trovare pronto dal punto di vista degli inserimenti in zona gol. Una nuova posizione in campo per la completa esplosione e maturazione. Allegri crede fortemente nel gioiellino sud americano, ecco perché la sensazione è che l’allenatore bianconero voglia lasciar libero il giocatore si svariare e di giocare con la massima tranquillità e serenità. Meno responsabilità e più spensieratezza, aspetto leggermente più complicato nelle vesti di play maker, più accessibile nella nuova posizione di interno di centrocampo.

