Calciomercato Milan: prende sempre più forma il sogno Ibrahimovic

Calciomercato Milan basato su solide certezze e un sogno targato Zlatan Ibrahimovic. Come sottolineato da Leonardo e Maldini, resta vivo il sogno di riportare in rossonero l’attaccante svedese. Lo stesso Ibrahimovic sarebbe lusingato e attratto dall’idea di far ritorno a Milano sponda rossonera. Perché si può? La sensazione è che Leonardo voglia concretizzare l’operazione già in vista dell’immediata sessione di mercato invernale.

Lo svedese sbarcherebbe in Italia senza alcun costo del cartellino, ma bisognerà capire e valutare l’ipotetico ingaggio, del quale se ne occuperà ovviamente Mino Raiola. Un ritorno che si prepara a prender forma in maniera sempre più concreta. L’attuale esperienza ai Los Angeles Galaxy ha evidenziato un Ibrahimovic in perfetto stato di forma, ma non solo: l’attaccante svedese continua a manifestare la sua fame da leader totale e un carattere da vincente il quale potrebbe coincidere alla perfezione con Gonzalo Higuain, suo potenziale compagno di reparto.

Calciomercato Milan, che fine ha fatto Caldara?

Grosso punto interrogativo su Mattia Caldara. L’ex difensore dell’Atalanta, approdato alla Juventus e poi trasferitosi in rossonero nell’affare Bonucci, continua a non trovar spazio nelle scelte di Gennaro Gattuso. Perchè Caldara continua ad esser escluso dall’11 titolare rossonero? La sensazione è che l’ex Atalanta, già dalle prime amichevoli estive in maglia Juve, abbia manifestato grosse problematiche nell’adattarsi stabilmente alla linea difensiva a quattro.

Dopo essersi calato alla perfezione nel 3-5-2 atalantino sotto la guida di Gasperini, Caldara non ha avuto un grandissimo impatto con il passaggio alla linea a 4. Diversi movimenti, diversi meccanismi e maggiori pressioni considerata l’importanza della maglia. Tuttavia, in casa Milan, regna massima fiducia nel difensore. Gattuso lo valuterà ancora attentamente nelle prossime settimane, non è escluso che il giocatore possa trovare spazio passo dopo passo. Servirà calma, costanza e massima dedizione a lavoro. Il messaggio è chiaro: nessuna bocciatura definitiva.

