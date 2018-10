Bonus cultura 2018 2019: 500 euro per gli studenti, quando arrivano

Dopo mesi di indiscrezioni, pare in dirittura d’arrivo il bonus cultura per i ragazzi nati nel 2000. Anche ai “nuovi” diciottenni, quindi, dovrebbero spettare 500 euro da spendere per concerti, spettacoli, musei, cinema, corsi e libri. Così almeno ha assicurato, nel corso del suo recente question time, il ministro per i Beni Culturali Alberto Bonisoli: “il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ha confermato la dotazione finanziaria anche per l’anno 2018”.

Ora, dopo il nullaosta della sezione consultiva del Consiglio di Stato, è atteso soltanto il parere del Garante. Dunque, una volta giunto quest’ultimo, ha dichiarato sempre Bonisoli: “si procederà alla immediata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, nonché alla apertura delle registrazioni dei ragazzi che compiono 18 anni quest’anno, i quali potranno utilizzare il bonus attraverso la piattaforma ‘18app’ e spendere i voucher negli esercizi – sia fisici sia online – già registrati e su quelli che via via si aggiungeranno”.

Bonus cultura: anche per i ragazzi del 2000

I ragazzi nati del 1999 hanno tempo fino al 31 dicembre 2018 per spendere i propri 500 euro; invece, ancora non è stata comunicata la data a partire dalla quale i ragazzi nati nel 2000 avranno a disposizione il proprio bonus cultura. Detto ciò, l’importo ma anche le regole per spendere il bonus non cambieranno rispetto a quelle attuali.

Qualche giorno fa, era stato sempre Bonisoli a intervenire sulla questione: “il Bonus Cultura rimarrà uno strumento tipo app con soldi che vengono erogati dal governo. Ma interverremo sulle cifre, chiariremo quali beni possono essere acquistati e quali no, privilegeremo le fasce economicamente più deboli”. Parole che lasciano trapelare la volontà di apportare delle modifiche già dall’anno prossimo quando il buono dovrebbe toccare ai ragazzi del 2001.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM