Pensioni notizie oggi: Quota 100, Boeri ‘non serve ai giovani’

Pensioni notizie oggi: Boeri è intervenuto presso l’Università Tor Vergata di Roma in occasione del primo incontro del ciclo di Seminari su “L’economia italiana” organizzato dalla stessa Università. Il Presidente dell’Inps ha discusso di “problemi e prospettive del sistemo previdenziale italiano”. Infatti l’incontro ha offerto la possibilità di collegarsi all’attualità ed alle misure di prossima applicazione in materia previdenziale già aspramente criticati dallo stesso Boeri.

Pensioni notizie oggi,

Nel corso dell’iniziativa Boeri ha avuto modo di ribadire un concetto espresso frequentemente nelle scorse settimane. “L’equità intergenerazionale è uno dei pilasti fondamentali su cui si regge l’equilibrio del sistema pensionistico”. L’economista ha spiegato che “fino agli anni Settanta il debito pensionistico era limitato”. Quando si sono iniziati a creare i problemi? “Quando sono stati introdotti provvedimenti che hanno di fatto sballato il sistema, con gravi ripercussioni sul debito pubblico”.

Pensioni notizie oggi, Boeri: riforme con costi molto alti

Secondo il pensiero di Boeri “le riforme, infatti, sono state fatte molto spesso per capitalizzare un consenso politico immediato. Ma a lungo andare hanno avuto e hanno ancora costi molto alti. Esemplari, in questo senso, sono le ‘baby pensioni’. A tutt’oggi ogni anno quasi 4 miliardi di euro servono per pagare le pensioni a chi si è ritirato dal lavoro a meno di 50 anni negli anni Ottanta e Novanta”.

“La riforma Fornero – ha continuato Boeri – ha introdotto misure volte a limitare il debito pensionistico, posticipando l’uscita dal mondo del lavoro. Nel breve periodo, a 3 anni dall’introduzione, questo ha avuto un effetto, seppur limitato, nell’assunzione di giovani (1 giovane in meno assunto per ogni 3 pensionati “bloccati”). Ma le previsioni di lungo periodo dimostrano che non c’è spiazzamento fra l’occupazione degli adulti e il lavoro dei giovani”.

Pensioni notizie oggi, Boeri: rendere più comprensibile la materia

Infine una critica rivolta alla percezione che l’opinione pubblica ha rispetto alla materia in questione. “Le persone sono convinte di capire appieno il funzionamento del sistema previdenziale. Ma spesso non hanno gli strumenti per farlo. È fondamentale, in questo senso, non solo l’informazione ma anche e soprattutto una formazione approfondita. Da parte degli ‘addetti ai lavori’ è necessario rendere la materia più facilmente comprensibile a tutti. Magari trovando magari metafore maggiormente corrispondenti alla realtà e usando un paternalismo che informa”.

Cosa fare dunque? “Bisognerebbe indicizzare le regole pensionistiche alla longevità. E in questo senso spiegare il perché è necessario fare aggiustamenti, trovando anche il modo di comunicare queste verità nel dibattito pubblico”.

