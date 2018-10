Fantacalcio 2019, i probabili schieramenti della 9a giornata di Serie A

Dopo la sosta per le Nazionali, riprende finalmente il campionato e di conseguenza anche il Fantacalcio. Le partite delle nazionali di questa settimana, tuttavia, hanno lasciato ko molti giocatori, fra cui Insigne, Boateng e Vecino (seppur in dubbio).

Fantacalcio 2019, 9a giornata Serie A: recuperati Pastore e Dybala, Insigne non ce la fa

Roma-SPAL: nella squadra giallorossa scalpitano Kluivert e Schick, con l’olandese che si ritrova in ballottaggio con Under. Recuperato Pastore, potrebbe partire comunque dalla panchina per lasciare spazio a Pellegrini; indisponibili Kolarov e De Rossi. Nella SPAL invece, Petagna è stato recuperato e potrebbe essere affiancato in attacco da Paloschi, mentre sono indisponibili Felipe e Djorou.

Parma-Lazio: nei ducali sono migliorate le condizioni di Gervinho e Inglese, benché le scelte del mister saranno rese note ufficialmente soltanto nella giornata di domani; a centrocampo Stulac e Rigoni, Grassi ancora fuori. Nei biancocelesti Correa sembrerebbe essere favorito su Luis Alberto, mentre in difesa Luiz Felipe potrebbe partire titolare al posto di Wallace.

Udinese-Napoli: nella squadra friulana Behrami a centrocampo con Fofana e Mandragora ai lati, davanti solita coppia offensiva composta da Lasagna e De Paul. Per la formazione di Ancelotti ci sarà un piccolo turnover in vista della partita contro il PSG, con Insigne fuori per un problema fisico. In dubbio anche Koulibaly, mentre Callejon potrebbe essere schierato nell’11 titolare fin dall’inizio.

Fantacalcio 2019, 9a giornata Serie A: torna Douglas Costa, dubbio Boateng

Juventus-Genoa: recuperato Dybala, potrebbe partire dalla panchina. Douglas Costa completerà il tridente con Mandzukic e Ronaldo, da monitorare Alex Sandro. Nei genovesi recuperato Romulo da un fastidio fisico, mentre Kouamè sosterrà il polacco Piatek.

Fiorentina-Cagliari: nella squadra viola Pjaca potrebbe andare a completare il tridente formato da Simeone e Chiesa. Per i sardi invece, Pavoletti unica punta sostenuta da Ionita e Joao Pedro; indisponibili Klavan e Lykogiannis.

Sampdoria-Sassuolo: favorito dall’inizio Caprari al posto di Saponara. In mezzo al campo più Linetty che Barreto assieme a Praet ed Ekdal. In attacco Quagliarella con Defrel. Nei neroverdi da monitorare Boateng, che negli ultimi allenamenti ha svolto il differenziato: in preallarme per il ruolo di punta centrale rimane Babacar. Nel tridente potrebbe esserci la novità Djuricic a sfavore di Di Francesco.

Fantacalcio 2019, 9a giornata Serie A: recuperati Skorupski e Zapata, rischia Bennacer

Chievo-Atalanta: la prima di mister Ventura sarà giocata con uno schieramento particolare, seppur non ancora chiaro. Potrebbe trovare spazio Meggiorini al fianco di Stepinski, con il solito Birsa trequartista. Nell’Atalanta invece, è stato recuperato Zapata, con Pasalic favorito a centrocampo; Gosens in dubbio e Ilicic potrebbe subentrare.

Bologna-Torino: nei felsinei ce la fa Skorupski. Favorito Falcinelli per affiancare Santander in attacco, convocabili Helander e Poli. Nel Torino invece, Soriano e Falque potrebbero partire titolari; De Silvestri pronto a riprendersi la corsia destra, mentre a sinistra ci sarà Ola Aina.

Frosinone-Empoli: Nei ciociari dubbio Hallfredsson per una tendinosi rotulea al ginocchio destro, ma rientrerà Maiello in mezzo al campo. Nei toscani sono ristabiliti Pasqual e Antonelli, non al meglio invece Veseli che potrebbe lasciare la corsia mancina all’ex viola. In attacco dovrebbe ricomporsi il tandem La Gumina-Caputo: rischia allora di scivolare in panchina Bennacer.

Fantacalcio 2019, 9a giornata Serie A: ecco come affrontare il derby di Milano

Inter-Milan: attenzioni rivolte su Vecino che in nazionale ha accusato un affaticamento muscolare (scongiurate, però, lesioni dopo gli esami medici), in preallarme Gagliardini per farne le veci a centrocampo al fianco di Brozovic. Sul binario di destra duello Vrsaljko-D’Ambrosio dietro, poi ballottaggio Politano-Candreva davanti senza però scartare l’ipotesi Keita. Nei rossoneri Higuain guiderà l’attacco, sostenuto sulle fasce da Suso e Calhanoglu. A centrocampo Biglia con Kessie e Bonaventura ai suoi lati. Il recuperato Romagnoli dirigerà la difesa con Musacchio a fianco; panchina per il ristabilito Caldara.

