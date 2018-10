Inter News, Spalletti recupera ma non rischia Vecino: occhio alla sorpresa

Inter News – Conto alla rovescia ormai quasi terminato per la stracittadina, che si avvicina tra dubbi, dichiarazioni dei protagonisti, annunciati e che magari potevano cambiare sponda e soprattutto voglia di vincere.

Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, sta ancora sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. L’allenatore potrebbe presentarsi con una sorpresa di formazione in vista di una delle gare più importanti dell’anno. Pochi dubbi circa l’impiego di Matteo Politano che scalpita per giocare il primo derby di Milano. L’ex Sassuolo sembra sicuro di un posto da titolare nei tre dietro Mauro Icardi.

La sorpresa di Luciano Spalletti, però, potrebbe riguardare l’altra corsia offensiva, dove il tecnico potrebbe scegliere Keita Balde sugli esterni, magari dall’inizio o come alternativa a Ivan Perisic a gara in torso. Va detto che l’Inter, dopo la gara contro il Milan, affronterà il Barcellona in Champios League. Spalletti terrà conto di tutto. Le notizie buone inoltre arrivano anche sul fronte Vecino.

Inter News, Vecino non sarà rischiato? Meazza sold out

L’ex viola, reduce dall’acciacco in Nazionale è recuperato ma lo staff medico e lo stesso tecnico di Certaldo vorrebbero preservarlo proprio in vista della sfida contro i blaugrana. Il sostituto dovrebbe essere Roberto Gagliardini, che non è inserito in lista Champions e che resta favorito a centrocampo per affiancare il rientrante Marcelo Brozovic, reduce dallo stop contro la Spal.

Arrivano intanto conferme ufficiali. Lo stadio Meazza sarà tutto esaurito. Domenica sera, alle 20:30, saranno oltre 77 mila tifosi i tifosi che gremiranno gli spalti per il derby tra Inter e Milan. Dunque ancora una volta l’evento sarà sold out. Biglietterie già chiuse, tutti i tagliandi sono stati venduti. Ci sarà ovviamente spettacolo sugli spalti: l’Inter ha annunciato che ci sarà una coreografia che colorerà lo stadio quasi totalmente di nerazzurro. Migliaia le bandierine che saranno distribuite. La società nerazzurra consiglia i tifosi di recarsi allo stadio in anticipo per evitare code ai tornelli. Alle 17:30 l’apertura dei cancelli.

