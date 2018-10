Italia Serbia pallavolo: orario diretta tv e streaming, dove vederla

Appuntamento alle 12.40 (le 19 e 40 alla Yokohama Arena) su Rai2, in streaming su RaiPlay.it, con le ragazze del Volley; in ballo c’è la finale dei Mondiali femminili di pallavolo che si stanno svolgendo in Giappone; l’Italia non conquista il primo posto da ben 16 anni; cioè dall’edizione del 2002 quando in campo c’erano campionesse come Piccinini e Togut, tanto per dirne due.

Ora, il sestetto guidato da coach Mazzanti tenta di bissare il successo, il primo per la nazionale italiana, di quello di coach Bonitta. Quest’ultimo ha battuto gli Stati Unit, quello attuale se la vedrà con la temibile Serbia, campione olimpico in carica, dopo aver sconfitto per 3 set a 2 in una semifinale combattuta la Cina. L’Italia ha vinto Il primo set un punteggio di 25-18 e il terzo (25-16), la Cina il secondo (25-21) e il quarto (29 a 31 al tie break). Il quinto set ha poi decretato la vittoria delle azzurre per 17 a 15.

Italia Serbia: l’unica sconfitta (ininfluente)

La Serbia è l’unica squadra ad aver battuto l’Italia in questa edizione della rassegna (le “ragazze terribili” hanno vinto 10 delle ultime 10 partite). D’altra parte, era l’ultimo incontro delle Final Six: l’Italia era già qualificata, in palio c’era solo, per dir così, il primo posto nei gironi che avrebbero determinato le semifinaliste. Negli ultimi 9 incontri disputati contro l’Italia ha prevalso 5 volte la Serbia. La nazionale campione olimpica arriva in finale dopo aver battuto l’Olanda nel turno precedente per 3 set a 1.

Grande attesa per la Boskovic, di certo, la più temibile della selezione balcanica. D’altro canto, dall’altra parte della rete, c’è una Paola Egonu in grande condizione: ben 45 i punti realizzati contro tutt’altro che inesperta nazionale cinese. Ieri, un’altra giocatrice di spicco azzurra, il capitano Cristina Chirichella, intervistata nel post partita con la Cina, parlando della finale ha detto: “giocheremo a tutto fuoco”.

