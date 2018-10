Calciomercato, nuovo scambio “alla Bonucci-Caldara” tra Milan e Juventus?

Calciomercato – Dopo il passaggio di Bonucci dalla Juventus al Milan, i rapporti tra le due società sono continuati, tant’è che la scorsa estate il centrale azzurro è tornato a Torino, in cambio del cartellino di Caldara (considerato da più parti uno dei migliori prospetti del calcio italiano nel reparto difensivo). Identico percorso per Higuain, attaccante di livello mondiale scaricato dai bianconeri per far posto all’ex Real Cristiano Ronaldo.

La prossima sessione di mercato potrebbe nuovamente vedere le due società tra le protagoniste, le due società. L’idea, soprattutto della Juventus, sarebbe quella di intavolare un nuovo scambio di quelli importanti. Da tempo i bianconeri sono alla ricerca di elementi che possano rinnovare il reparto arretrato, mantenendo altissimo il livello della rosa; tant’è che la dirigenza del club della città della Mole, avrebbe individuato in Alessio Romagnoli l’elemento ideale a cui affidare le chiavi del reparto arretrato.

Calciomercato, Romagnoli alla Juve e Benatia al Milan come Bonucci-Caldara?

Di sicuro non sarà cosa facile strappare al Milan l’attuale capitano; il calciatore, ex Roma e Sampdoria, ha da poco rinnovato il contratto, prolungandolo fino al 2022, e continua a ribadire pubblicamente la sua fedeltà ai colori rossoneri. La Juventus però fa sul serio, ed il fascino del club piemontese si è più volte fatto sentire su molti calciatori. Il Milan certamente non lascerà partire facilmente il suo leader, ma in questo pazzo calciomercato tutto può accadere. L’idea della Juventus, sarebbe quella di mettere sul piatto della bilancia un centrale difensivo importante, che risponde al nome di Medhi Benatia, oltre che un cospicuo conguaglio economico.

Il difensore marocchino è da più parti considerato tra i possibili partenti di casa Juventus, e potrebbe rappresentare la contropartita ideale. Uomo d’esperienza e leader difensivo, accanto al quale far crescere Caldara, che fino a questo punto della stagione non ha messo in mostra tutto il suo valore con la maglia del Milan. Benatia è da tempo sul taccuino degli osservati speciali in casa Milan, ed il suo contratto in scadenza nel 2020 metterebbe in posizione di forza Leonardo nel possibile scambio. Manca ancora tantissimo alla prossima sessione di calciomercato, ma certo è che le due società fanno sul serio, e dopo quanto accaduto nelle ultime finestre di trasferimento, non è da escludere assolutamente nulla.

