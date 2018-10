Diretta Frosinone-Empoli: streaming, video gol e risultato -RISULTATO FINALE (3-3)

Diretta Frosinone-Empoli: il commento finale

Grandissima partita quella andata in scena oggi fra Frosinone ed Empoli, con i padroni di casa che partono forte, trovando il gol del vantaggio grazie al disastro di Silvestre, in autogol. Tuttavia dopo il gol subito l’Empoli torna alla carica e comanda il gioco, con un Frosinone in evidente difficoltà; tutto questo fino al vantaggio degli ospiti, che da il via a continui capovolgimenti di fronte, che ci portano al risultato finale di 3 a 3. Grandissime le emozioni, con Ciofani e Ucan indiscussi protagonisti dell’incontro. Pareggio che sta stretto ad entrambe le squadre, alla ricerca di punti fondamentali in ottica salvezza, in scontri come questo.

Diretta Frosinone-Empoli: secondo tempo

96′ La partita è finita! Grandissima partita fra le due squadre, che ci hanno provato fino alla fine, grandissime emozioni da parte siadel Frosinone che dell’Empoli!

95′ Ancora il Frosinone! Colpo di testa di Capuano verso la rete, con Provedel che riesce a intervenire.

95′ Ci prova il Frosinone! Grandissimo contropiede condotto da Chibsah, che cerca di concludere ma il pallone finisce in angolo.

94′ Ottimo cross di Pasqual dalla trequarti in area di rigore, con la difesa che spazza via.

93′ Ci prova l’Empoli! Ucan dopo una bella azione conclude verso la porta, col pallone che finisce sul fondo.

93′ L’Empoli ci prova fino alla fine, col Frosinone molto stanco che difende il pareggio.

90′ Orsato concede 5 minuti di recupero.

90′ Giallo per Ciano.

90′ Ci prova l’Empoli: cross dalla trequarti per Caputo in area di rigore, Sportiello interviene su un debole colpo di testa.

89′ Occasione Frosinone: dalla sinistra ottimo cross del Frosinone, con Provedel che riesce a intervenire in anticipo.

88′ Giallo per Molinaro: la dura spinta su Bennacer gli costa il cartellino.

86′ La partita è bellissima, tesissima e combattuta, con entrambe le squadre che vogliono vincerla!

86′ Giallo per Bennacer: intervento duro su Vloet, Orsato estrae il cartellino.

84′ Cambio per il Frosinone: esce Ciofani, entra Pinamonti.

81′ Cambio per il Frosinone: esce Maiello, entra Gori.

79′ GOOOOOOOOOOOOOOL!!! 3 A 3, CHE PARTITA INCREDIBILE!!! UCAN! GOL DELL’EMPOLI CHE PAREGGIA I CONTI! CALCIO D’ANGOLO PER L’EMPOLI, COL PALLONE CHE FINISCE A UCAN, CHE AL VOLO CALCIA DAL LIMITE DELL’AREA SUL SECONDO PALO, CON UNA MAGIA BATTE SPORTIELLO E FA 3 A 3!!!

78′ Cambio per l’Empoli: entra Pasqual, esce Antonelli.

76′ Che occasione per l’Empoli! Antonelli recupera un pallone preziosissimo e serve in area Lagumina, che dopo un dribbling in area di rigore cerca di servire il pallone in mezzo, con Sportiello però che riesce a intervenire.

75′ Assedio dell’Empoli nella trequarti del Frosinone, tutto chiuso dietro a difesa del vantaggio, pronto a ripartire.

73′ Problemi fisici per Maiello, la partita è molto dura e combattuta.

71′ L’Empoli torna all’attacco, alla ricerca del gol del pareggio, in una partita emozionante!

69′ Giallo per Maietta: il difensore interviene su Ciofani, interrompendo un possibile contropiede, inevitabile il cartellino.

68′ Calcio di punizione dal limite dell’area per l’Empoli, Ucan calcia splendidamente sul secondo palo, col pallone che esce di un nulla.

66′ Doppio cambio per l’Empoli: escono Zajc e Capezzi, entrano Ucan e Bennacer.

65′ Cambio per il Frosinone: esce Campbell, entra Vloet.

63′ GOOOOOOOOOOOL! CHE PARTITA, CHE CONTROPIEDE!!! CIOFANI!!! 3 A 2 PER IL FROSINONE! GRANDISSIMO CONTROPIEDE DEL FROSINONE, CON CAMPBELL PROTAGONISTA DI UNA GRANDISSIMA CAVALCATA; L’ATTACCANTE DAL LIMITE DELL’AREA E’ LUCIDO NEL SERVIRE SULLA DESTRA CIOFANI, CHE SOLO DAVANTI AL PORTIERE CONCLUDE SUL SECONDO PALO, CON PROVEDEL CHE NON RIESCE AD ARRIVARCI! CHE PARTITA!

61′ La partita adesso è bellissima, con continui capovolgimenti di fronte da parte di entrambe le squadre, che la vogliono vincere.

58′ Che azione di Lagumina! Grande giocata dell’attaccante dell’Empoli, che salta secco un uomo e fa partire un contropiede, col pallone che viene servito da Zajc sempre per Lagumina, che non riesce però ad arrivarci; pallone sul fondo.

57′ Il Frosinone ci prova! Cross dalla sinistra da parte di Ciano, con Ciofani che viene anticipato dalla difesa di testa; pallone in calcio d’angolo.

54′ GOOOOOOOOOL! PROVEDEL LA SFIORA MA LA PALLA ENTRA IN RETE!!! CIOFANI!!! E’ 2 A 2 FRA FROSINONE ED EMPOLI!!! CHE PARTITA!

53′ Intervento del VAR: l’arbitro concede il calcio di rigore! Rigore per il Frosinone, Ciofani sul dischetto!

52′ Intervento del VAR: Orsato va a rivedere il presunto contatto fra Capezzi e Ciano.

51′ Contrasto in area di rigore fra Capezzi e Ciano, possibile intervento del VAR.

50′ Empoli in controllo del match; il gol del vantaggio ha dato ulteriore fiducia agli ospiti, col Frosinone in grande difficoltà che comunque cerca di reagire.

48′ GOOOOOOOOOL! VANTAGGIO EMPOLI!!! SILVESTRE SI FA PERDONARE L’AUTOGOL DEL PRIMO TEMPO! SU CALCIO D’ANGOLO IL PALLONE FINISCE A SILVESTRE, CHE CON UNA CARAMBOLA DI COSCIA E PIEDE RIESCE A IMPATTARE E METTERE DENTRO IL PALLONE, CON SPORTIELLO CHE RIMANE A GUARDARE IMMOBILE!

47′ Grandissima azione di Caputo! Contropiede dell’Empoli condotto da Caputo, che supera un paio di avversari e calcia in porta; Sportiello in allungo mette in calcio d’angolo.

45′ Calcio di ripresa affidato al Frosinone, è ricominciato il match!

Diretta Frosinone-Empoli: primo tempo

45′ Fine primo tempo. Dopo un ottimo inizio del Frosinone, con l’autogol di Silvestre, l’Empoli ha fatto la partita, trovando con Zajc il gol del pareggio; bella partita quella giocata dalle due squadre!

45′ L’arbitro non concede recupero.

42′ Empoli vicinissimo al vantaggio! Calcio d’angolo battuto da Zajc, col pallone che finisce fra i piedi di Capezzi al limite dell’area, che calcia al volo; pallone fuori di pochissimo.

40′ Ci prova ancora il Frosinone, con un grande fraseggio fra Ciofani e Campbell, con quest’ultimo che in area di rigore viene anticipato da Provedel.

36′ Che occasione per il Frosinone! Capuano recupera un pallone nella trequarti avversaria e serve Campbell, protagonista di una grandissima percussione palla al piede, saltando tre uomini; pallone pei messo in mezzo per Ciofani, che non riesce ad arrivare di un nulla, che brivido per l’Empoli, Frosinone vivo.

35′ Empoli adesso che cerca il gol del vantaggio, con un Frosinone che, dopo l’autogol di Silvestre, si è dimostrato in balia dell’avversario.

32′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! ZAJC, GRAN GOL DELL’EMPOLI!!! 1 A 1! GRANDISSIMA PERCUSSIONE PALLA AL PIEDE DI ANTONELLI, CHE IN AREA DI RIGORE DALLA SINISTRA METTE DENTRO UN PALLONE PER ZAJC, CHE DI PIATTONE METTE DENTRO; INCOLPEVOLE SPORTIELLO IN QUEST’OCCASIONE.

30′ Lagumina in mezza rovesciata! Grande gesto tecnico dell’attaccante dell’Empoli, che riesce a calciare un pallone arrivato dalla trequarti, con Sportiello che riesce a parare.

28′ Ancora l’Empoli, questa volta con Zajc dalla distanza; Sportiello in presa sicura.

26′ Che occasione per l’Empoli! Cross dalla destra da parte di Zajc per Lagumina, che di tacco cerca lo specchio della porta ma trova la grande risposta di Sportiello, che mette in calcio d’angolo; Empoli sempre più vicino al gol, Frosinone in difficoltà ora.

25′ Frosinone in difficoltà contro un Empoli che continua a tenere il pallino del gioco, alla ricerca del pareggio.

21′ Ci prova Krunic! Ottimo dribbling sulla trequarti del Frosinone e tiro dal limite dell’area, con Sportiello che va in presa sicura.

20′ Continua ad attaccare l’Empoli, che continua a tenere il pallino del gioco contro un Frosinone che attende, pronto a ripartire.

17′ Ci prova adesso il Frosinone! Ottimo contropiede per la squadra di casa, con Ciano che dalla destra calcia dal limite dell’area; Provedel in presa sicura, occasione sfumata.

15′ Altro brivido per il Frosinone! Grandissimo filtrante da parte di Caputo per Zajc in area di rigore, con l’attaccante che calcia in porta senza c’entrare lo specchio della porta; tutto fermo però per una posizione di fuorigioco, l’Empoli continua ad attaccare.

14′ Continua a provarci l’Empoli in questi ultimi minuti, col Frosinone che, dopo un inizio prorompente, adesso attende la manovra avversaria.

11′ Ci prova l’Empoli! Zajc dalla trequarti del Frosinone calcia di potenza, col pallone che finisce alto sopra la traversa.

10′ E’ il Frosinone a fare la partita in quest’inizio di gara, contro un Empoli molto timido che attende la manovra avversaria e che ora è chiamato a reagire, dopo il gol subito.

8′ CLAMOROSO AUTOGOL DI SILVESTRE!!! OTTIMA PERCUSSIONE PALLA AL PIEDE DALLA DESTRA DA PARTE DI CIANO PER ZAMPANO, CON LA DIFESA CHE INTERCETTA E SILVESTRE CHE LA METTE IN PORTA. INCOLPEVOLE PROVEDEL, 1 A 0 PER IL FROSINONE!!!

6′ Giallo per Zajc: brutto intervento in scivolata su Molinaro, inevitabile il cartellino da parte di Orsato.

5′ Che brivido per il Frosinone! Contropiede per l’Empoli, con Acquah che dal limite dell’area sulla destra mette dentro un cross teso per Caputo, che in allungo non riesce ad arrivare sul pallone. Si riparte dal fondo.

4′ Ancora Frosinone! Sempre Zampano sulla destra, che dopo una grande percussione palla al piede mette dentro un cross sul primo palo per Ciofani, che non c’entra la porta.

2′ Comincia forte il Frosinone! Cross dalla destra su ripartenza da parte di Zampano, la difesa dell’Empoli interceta e spazza via.

1′ Si comincia! Calcio d’inizio per la squadra ospite, è cominciata Frosinone-Empoli!

Diretta Frosinone-Empoli: le formazioni

Frosinone (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Molinaro; Campbell, Ciano; Ciofani. Allenatore: Longo

Empoli (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, Lagumina. Allenatore: Andreazzoli

Segui con noi la diretta del lunch match della 9a giornata di Serie A: il Frosinone ospita l’Empoli in quello che sembra essere un incontro chiave in ottica salvezza.

Come arrivano Frosinone ed Empoli alla sfida in casa dei ciociari

Per il Frosinone, appena un punto in classifica, ultimo posto evitato solo per la presenza del Chievo penalizzato, 1 pareggio e 7 sconfitte, di cui 6 consecutive, un’agghiacciante differenza reti di -18. Il baratro della B si avvicina.

Situazione non proprio buona in casa empolese. La squadra di Andreazzoli gioca un calcio moderno e arioso che punta sul possesso palla – è settima in questa graduatoria – , ma alla fine i risultati non arrivano. Oggi, i toscani possono rifarsi per tirarsi fuori dalle sabbie mobili delle ultime posizioni.

Frosinone-Empoli: probabili formazioni

il tecnico del Frosinone Moreno Longo deve valutare le condizioni di Ardaiz, Maiello e Capuano rispettivamente in difesa, a centrocampo e in attacco. conta di averli tutti disponibili per Frosinone-Empoli. Confermato Ciano sulla trequarti e Ciofani-Campbell tandem d’attacco. Ancora indisponibili Gori, Paganini e Dionisi. Diversi acciaccati invece per Aurelio Andreazzoli dell’Empoli. Da valutare le condizioni di Antonelli e Mchedlidze, mentre Pasqual sta meglio, ma titolare dovrebbe restare Veseli. Con lui in difesa, Di Lorenzo a destra, Maietta e Silvestre al centro. In attacco, Zajc alle spalle di La Gumina e Caputo è l’ipotesi più probabile.

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello – Goldaniga, Salamon, Krajnc – Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Molinaro – Ciano – Ciofani, Campbell. Allenatore: Moreno Longo

EMPOLI (4-3-1-2): Terraciano – Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli – Acquah, Capezzi, Krunic – Zajc – La Gumina, Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli