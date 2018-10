Dove vedere Empoli-Juventus in diretta streaming o in TV

Dopo l’inatteso stop casalingo con il Genoa (1-1), i bianconeri vanno in Toscana per Empoli-Juventus. Sulla carta non ci dovrebbero essere problemi per Max Allegri e i suoi. Troppa differenza di forze in campo, anche se la Juve potrebbe portare le scorie della difficile trasferta di Manchester. L’Empoli è terzultimo a 6 punti, i loro avversari primi a 25. E hanno bisogno di vincere per tenere a distanza il Napoli che con il 3-0 di Udine si è rifatto sotto, portandosi a 4 punti dai bianconeri.

Empoli-Juventus: i toscani fra buoni propositi ed effetto-CR7

Il 3-3 tra Frosinone ed Empoli è stato spettacolare, ma non ha portato alcun beneficio alla classifica dei toscani che restano nei bassifondi. Gli empolesi avevano anche recuperato dallo 0-1 al 2-1, ma poi una doppietta di Ciofani li aveva fatti riandare sotto e solo al 79′ Ucan ha riportato in parità la sfida. Aurelio Andreazzoli mastica amaro: “Ancora una volta abbiamo cercato di fare il meglio possibile. I numeri dicono che anche oggi potevamo portare via qualcosa in più”.

Il tecnico toscano mantiene un atteggiamento positivo anche riguardo i due prossimi match della sua squadra, Empoli-Juventus e poi la trasferta col Napoli: ” Juve e Napoli? Non lo diciamo solo noi, ma anche quelli che fanno le percentuali delle scommesse. Il pronostico pende tutto da una parte, ma noi cercheremo di vincere il duello contro la Juventus. Sarà difficile riuscirci, ma noi ci proveremo”.

Intanto un risultato positivo l’hanno già ottenuto i conti dello Stadio “Castellani”, già sold out a 10 giorni dal match, con tifosi per ore in coda e prezzi-record per i biglietti in curva: 50 euro. L’effetto Cristiano Ronaldo si fa sentire.

Empoli-Juventus: i bianconeri tra l’Empoli e i timori per Emre Can

La delusione è ancora viva alla Juve. Non tanto per un pareggio che comunque li mantiene in testa, anche se il Napoli ha accorciato, ma per come è maturato. Al di là dello svarione di Bonucci, in collaborazione con Szczesny insicuro nell’uscita, che è costato il pareggio, è l’atteggiamento a fare infuriare Allegri. L’aver tirato i remi in barca dopo l’1-0 segnato da CR7 (che è diventato il primo giocatore nella storia a toccare quota 400 reti nei cinque principali campionati europei), è imperdonabile, anche se c’è l’attenuante del pensiero fisso all’Old Trafford.

E sappiamo come la Champions quest’anno sia cruciale per i bianconeri. I quali potrebbero approfittare dell’appannamento del Real e degli infortuni a raffica del Barcellona per tentare l’assalto definitivo. Ma in queste ore i pensieri di società e appassionati di calcio vanno a Emre Can, al quale è stato diagnosticato un nodulo alla tiroide. In attesa di ulteriori accertamenti, che stabiliranno se vi è necessità di un trattamento chirurgico, il centrocampista dovrà certamente saltare il Manchester Utd. e anche Empoli-Juventus. Ma è la cosa meno importante. In bocca al lupo, Emre!

Empoli-Juventus: chi scenderà in campo?

EMPOLI (4-4-2): Provedel – Silvestre, Di Lorenzo, Maietta, Pasqual – Zajc, Acquah, Capezzi, Krunic – Caputo, La Gumina. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny – Bonucci, Chiellini, Cancelo, Alex Sandro – Pjanic, Douglas Costa, Matuidi – Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Dove vedere Empoli-Juventus?

La gara Empoli-Juventus si giocherà alo stadio “Carlo Castellani” di Empoli. La data fissata è sabato 27 Ottobre 2018. Calcio d’inizio alle 18.00. L’incontro è un’esclusiva Sky che lo trasmetterà per i suoi abbonati su Sky Sport Calcio. Sempre i possessori di un abbonamento Sky potranno contare sull’app gratuita SkyGo per vedere la partita sui dispositivi mobili. Gli altri possono sottoscrivere un ticket con Now TV, che parte da 9.99 euro al mese; oppure rivolgersi ai siti che forniscono lo streaming legale delle partite. Alcuni offrono anche immagini in HD e ottime resa audio e stabilità di connessione.

