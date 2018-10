The Foreigner: trama, cast e attori del film stasera in tv su Italia 1

La prima serata di Italia 1 di oggi è all’insegna dell’azione. Il titolo scelto dalla rete Mediaset è The Foreigner, film diretto da Martin Campbell datato 2017. La pellicola è un adattamento cinematografico del romanzo The Chinaman scritto da Stephen Leather e poi pubblicato nel 1992. Andiamo a scoprire il cast, la trama e il parere della critica.

The Foreigner: cast e parere della critica

Pellicola del genere azione, al botteghino ha avuto un vero e proprio exploit se consideriamo che il budget per la sua realizzazione è stato di 35 milioni di dollari mentre gli incassi hanno superato i 145 milioni. Presso la critica ha avuto un impatto tutto sommato buono con IMDb che lo valuta con un 7 su 10 mentre Comingsoon.it addirittura lo giudica con il massimo dei voti 100/100. Non pervenuto il voto di Mymovies. Nel cast del film invece troviamo: Jackie Chan, Pierce Brosnan, Charlie Murphy, Katie Leung e Simon Kunz.

The Foreigner: la trama del film

I fatti si svolgono a Londra, un gruppo di terroristi che si identifica nella sigla Autenthic IRA compie un attentato e uccide molti innocenti. Tra le vittime figura anche la figlia di Minh Quan, uomo di 60 anni, cinese, proprietario di un ristorante. Abbattuto dalla perdita decide comunque di mettersi, per conto proprio, sulle tracce degli assassini della figlia, chiedendo agli agenti l’identità dei terroristi. Dopo questo tentativo non riuscito, Quan, avendo militato nell’IRA da giovane si metterà sulle tracce del Primo Ministro Irlandese per venire a conoscenza dell’identità del gruppo terroristico e del suo capo. All’ennesimo no da parte delle autorità, Quan tirerà fuori le sue tecniche di combattimento apprese durante la sua militanza nelle forze speciali, pronto ad avere la sua vendetta.

