Infortunio Emre Can : possibile intervento chirurgico, si teme un lungo stop

Come riportato dal comunicato ufficiale della Juventus nella tarda serata di ieri, Emre Can sarà costretto a sottoporsi ad alcuni accertamenti a causa di un nodulo tiroideo. Accertamenti che verranno effettuati già nel corso delle prossime ore, in modo da valutare attentamente terapie e tempi di recupero. Il centrocampista tedesco alzerà bandiera bianca contro United ed Empoli: questo è quasi sicuro, i tempi di recupero saranno valutati in seguito con calma e attenzione. Il giocatore potrebbe esser sottoposto anche ad intervento chirurgico, in quel caso è chiaro che i tempi potrebbero allungarsi.

Infortunio Emre Can: allarme per Allegri, solo 3 centrocampisti di ruolo a disposizione

Il ko di Emre Can andrà ad unirsi a quello di Khedira, il quale potrebbe far ritorno in gruppo solamente dopo la sfida di campionato contro l’Empoli. Un nuovo stop che inguaia totalmente Massimiliano Allegri, costretto ad inventarsi un nuovo da zero. Disponibili solo Bentancur, Pjanic e Matuidi, unici centrocampisti di ruolo. Tuttavia, lo stesso tecnico bianconero, potrebbe correre ai ripari rispolverando Bernardeschi nel ruolo di mezz’ala sinistra, anche se, questa soluzione, potrebbe essere adoperata solamente a gara in corso.

Dunque resta viva anche l’ipotesi di ritorno al 4-2-3-1, con Matuidi e Pjanic in mediana, con Bentancur valida alternativa dalla panchina. In questo caso, già dall’imminente sfida contro il Manchester United, in caso di 4-2-3-1, potrebbe ritrovare una maglia da titolare Paulo Dybala. Allegri deciderà nel corso della rifinitura e potrebbe dare già qualche anticipazione nella conferenza stampa di oggi.

Il 4-2-3-1 garantirebbe alla Juventus un gioco più incentrato sulla fase offensiva, senza tralasciare equilibrio e pressing. Non solo Dybala: l’argentino sarà insidiato da Douglas Costa, Bernardeschi e Cuadrado, 2 maglie per tre posti. Allegri dovrà valutare se affidarsi ad una centrocampo a 3 con Bentancur, Pjanic e Matuidi in campo contemporaneamente, o rischiare qualcosina in più affidandosi ad un modulo leggermente più spregiudicato.

