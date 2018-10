Manchester United-Juventus, dubbio modulo per Allegri. Le ultimissime

Manchester United-Juventus. La Juventus si prepara alla grande sfida dell’Old Trafford contro lo United. Allegri dovrà fare a meno di Khedira ed Emre Can, doppio ko che potrebbe condizionare l’assetto tattico bianconero, spingendo il tecnico juventino a nuove soluzioni. Avanza l’idea di 4-2-3-1, con Bentancur escluso dal 1′ in favore di Dybala. Una mossa che consentirebbe al tecnico bianconero di avere un centrocampista in più a disposizione in panchina, il quale potrebbe rivelarsi fondamentale a gara in corso. Prende corpo il 4-2-3-1 con Dybala pronto a ritagliarsi nuovamente una parte d’assoluto protagonista. Per il resto pochi dubbi di formazione. In porta agirà Szczesny.

In difesa confermato Cancelo sulla destra, il quale sarà preferito a Cuadrado. Al centro farà ritorno dal 1′ Chiellini, a riposo nella sfida contro il Genoa. Completeranno la linea difensiva Bonucci e Alex Sandro. Come detto, dubbio 4-3-3 o 4-2-3-1: in caso di 4-3-3 scelte obbligate: Bentancur-Pjanic-Matuidi comporranno il centrocampo juventino. In caso di 4-2-3-1, Pjanic potrebbe essere affiancato da Matuidi. Oggi, alle 19:00, Allegri parlerà in conferenza stampa per presentare la gara di domani, non è escluso che il tecnico bianconero possa rivelare qualche anteprima tattica.

Manchester United-Juventus: ballottaggio offensivo

Restano da sciogliere i dubbi offensivi: Cristiano Ronaldo e Mandzukic rappresentato le uniche certezze. In caso di 4-3-3, Cuadrado potrebbe insidiare concretamente Dybala per un maglia da titolare. Qualora Allegri optasse per il 4-2-3-1, Dybala potrebbe ricoprire le vesti di trequartista, con Cudrado favorito su Bernardeschi e Douglas Costa per quel che riguarda la posizione di esterno destro. La rifinitura potrebbe svelare maggiori dettagli e ultime indiscrezioni.

Manchester United-Juventus: le probabili formazioni

Manchester United (4-3-3): De Gea; Valencia, Smalling, Lindelof, Shaw; Fellaini, Matic, Pogba; Martial, Lukaku, Rashford

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

